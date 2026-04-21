Tài chính

Rakuten Viber hợp tác chiến lược với nền tảng Pharaon

Thứ ba, 21/04/2026 18:50

Rakuten Viber vừa chính thức công bố hợp tác chiến lược với Pharaon – nền tảng lifestyle concierge (quản lý phong cách sống) cao cấp.

Hợp tác này nhằm mang đến dịch vụ tư vấn và hỗ trợ các yêu cầu giải trí, ẩm thực và du lịch cá nhân dành riêng cho người dùng Viber Plus tại Việt Nam.

Thông qua hợp tác này, người dùng Viber Plus có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ concierge ngay trên nền tảng nhắn tin quen thuộc, biến mọi nhu cầu giải trí, ẩm thực và du lịch thành những trải nghiệm cao cấp, tiện lợi và đầy cảm hứng.

Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm giá trị gia tăng của Viber Plus, đồng thời mở rộng hệ sinh thái tiện ích dành cho người dùng. Thông qua nền tảng dịch vụ của Pharaon, người dùng Viber Plus sẽ được tiếp cận loạt đặc quyền cao cấp, bao gồm: dịch vụ tư vấn ẩm thực và đặt bàn VIP tại các nhà hàng danh tiếng kèm ưu đãi quà tặng đặc biệt; hỗ trợ toàn diện cho nhu cầu giải trí, tham dự sự kiện và các hoạt động cao cấp được cá nhân hóa theo sở thích; cùng dịch vụ tư vấn và lên kế hoạch du lịch riêng biệt với các hành trình được thiết kế chuyên sâu, đặt chỗ nghỉ dưỡng và trải nghiệm độc quyền.

Chương trình sẽ triển khai đến toàn bộ người dùng Viber Plus thông qua nội dung phong cách sống tinh tuyển cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Trong vòng sáu tháng tới, dự kiến chương trình tiếp cận hàng triệu người dùng và mang đến 20.000 lượt trải nghiệm cao cấp, nổi bật với các đặc quyền hấp dẫn như upsize cà phê signature miễn phí tại các chuỗi cà phê danh tiếng, tặng món ăn kèm hoặc tráng miệng thượng hạng tại nhà hàng fine-dining cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khác.

Ông David Tse, Giám đốc cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Rakuten Viber, chia sẻ: "Với mong muốn mở rộng giá trị mang lại cho người dùng Viber Plus, việc hợp tác với Pharaon đánh dấu một bước chuyển mình hướng tới việc cung cấp những đặc quyền cao cấp vượt ra ngoài không gian số. Chúng tôi đang nâng tầm trải nghiệm nhắn tin và bổ sung thêm những giá trị hữu hình, ngoài đời thực nhằm phục vụ người dùng tốt hơn".

Người dùng Viber Plus có thể liên hệ với dịch vụ concierge của Pharaon thông qua cuộc gọi trên Viber để đặt dịch vụ. Sau khi hoàn tất, Pharaon sẽ gửi tin nhắn xác nhận qua Viber để người dùng xuất trình tại địa điểm cung cấp dịch vụ khi sử dụng.

Song Hà

PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận 1.438 tỉ đồng năm 2026

