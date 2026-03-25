Doanh nhân

Rakuten Viber hợp tác với Happydemics giúp doanh nghiệp đo lường hiệu quả truyền thông

Thứ tư, 25/03/2026 11:26

Rakuten Viber hợp tác cùng công ty công nghệ quảng cáo Happydemics nhằm giúp doanh nghiệp đo lường hiệu quả truyền thông toàn diện trên ứng dụng Rakuten Viber.

Happydemics còn cho phép thương hiệu xác định nội dung sáng tạo hiệu quả nhất và tối ưu hiệu quả của chiến dịch.

Rakuten Viber hợp tác với Happydemics giúp doanh nghiệp đo lường hiệu quả truyền thông - Ảnh 1.

Trong bối cảnh phát triển nội dung số hiện nay, các doanh nghiệp và các nhà tiếp thị đang chịu áp lực lớn trong việc chứng minh hiệu quả cho từng khoản ngân sách trong mỗi chiến dịch quảng cáo. Theo báo cáo của NielsenIQ, một công ty về thông tin người dùng hàng đầu thế giới, có gần 84% Giám đốc Marketing (CMO) xem ROI (tỷ suất hoàn vốn) là chỉ số hàng đầu để quyết định việc phân bổ ngân sách. Vì vậy, nhu cầu về dữ liệu chất lượng cao để đánh giá hiệu quả chiến dịch quảng cáo ngày càng trở nên cấp thiết.

Thông qua hợp tác này, Viber cho phép các thương hiệu đo lường mức độ gia tăng nhận diện thương hiệu (brand lift) bằng phương pháp đo lường đa phương tiện, ưu tiên bảo vệ quyền riêng tư. Happydemics kết hợp xác suất tiếp cận quảng cáo với chỉ số ghi nhớ quảng cáo, đồng thời thu thập phản hồi tự nguyện theo thời gian thực về mức độ ghi nhớ quảng cáo của người dùng. Cách tiếp cận này mang lại những dữ liệu đáng tin cậy và có thể so sánh giữa các kênh và định dạng quảng cáo, mà không cần sử dụng cookie hay theo dõi người dùng.

Bằng cách ứng dụng AI, hệ thống so sánh kết quả chiến dịch với các tiêu chuẩn ngành và đưa ra khuyến nghị cụ thể để giúp thương hiệu cải thiện hiệu quả quảng cáo trong tương lai. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu ngân sách marketing và nâng cao tính minh bạch trong việc đo lường hiệu quả đầu tư.

Ông Jean-Marc Alomassor, Phó Chủ tịch phụ trách Giải pháp Quảng cáo tại Rakuten Viber, cho biết: "Chúng tôi mong muốn giúp các thương hiệu xây dựng những chiến dịch tạo được sự kết nối với người dùng và nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các chỉ số đo lường chất lượng cao từ các nhà quảng cáo. Dù phạm vi tiếp cận và lượt hiển thị vẫn là nền tảng, nhưng sự hợp tác này bổ sung yếu tố con người vào việc đo lường, giúp thương hiệu thay đổi nhận thức và thúc đẩy quyết định của người dùng như thế nào, chứ không chỉ dừng lại ở số lần quảng cáo xuất hiện." 

Những tính năng mới này hiện đã được áp dụng cho toàn bộ Viber Advertising, từ quảng cáo native, quảng cáo hiển thị đến nội dung thương hiệu.

Song Hà

Số hóa 11:29

Số hóa 10:45

Tiêu dùng thông minh 22:17

nhận diện thương hiệu

công ty công nghệ

đa phương tiện
Doanh nhân 10:26

Doanh nhân 10:58

Vật tư 16:12

Thị trường 10:02

Doanh nhân 14:40

Tài chính 14:10

Tài chính 14:07

Vật tư 16:56

Doanh nhân 15:00

Doanh nhân 14:51

XEM THÊM