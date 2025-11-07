SABECO giúp 1 tỉ đồng cho người dân Nghệ An, Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại sau bão lũ

Tại điểm dừng chân thứ 8 của chuỗi "Hành Trình Di Sản", Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) đã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam trao 1 tỉ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An và Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

SABECO trao bảng hỗ trợ trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Nghệ An

Khoản hỗ trợ được trao tại Nghệ An ngày 31-10 và tại Hà Tĩnh ngày 1-11, mỗi tỉnh 500 triệu đồng, trích từ gói 3 tỉ đồng mà SABECO công bố ngày 16-10 nhằm chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.

Nguồn kinh phí sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản tiếp nhận của MTTQ hai tỉnh, sử dụng cho việc sửa chữa hạ tầng thiết yếu, tái thiết nhà ở và hỗ trợ ổn định đời sống sau bão. Lãnh đạo địa phương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần sẻ chia của doanh nghiệp. Đại diện UBND tỉnh Nghệ An và UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh đều bày tỏ sự trân trọng đối với đóng góp thiết thực của SABECO, đồng thời cam kết chuyển nguồn hỗ trợ đến đúng người dân bị thiệt hại.

Song song hoạt động hỗ trợ cộng đồng, lãnh đạo SABECO đã đến thăm cán bộ, công nhân viên và các đối tác tại hai địa phương, động viên tinh thần sau bão lũ. Tổng Giám đốc SABECO Lester Tan cho biết Nghệ An và Hà Tĩnh là những địa phương gắn bó lâu năm với doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của SABECO tại miền Trung, vì vậy việc đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn là trách nhiệm và cam kết lâu dài của công ty.

Hoạt động này nằm trong chuỗi chiến dịch "150 Năm Di Sản Vươn Cao" và chương trình "Hành Trình Di Sản", đã đi qua 8 tỉnh thành, lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia của SABECO với cộng đồng trên cả nước.