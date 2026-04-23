Dự án

Sống giữa tầng không tại LUMIÈRE Essence Peak

Thứ năm, 23/04/2026 16:55

Tại trung tâm Global Gate (Hà Nội), LUMIÈRE Essence Peak thiết lập một chuẩn mực sống khác biệt cho những tổ ấm đa thế hệ.

Bằng ngôn ngữ thiết kế tinh tế cùng sự khoáng đạt trong diện tích, mỗi căn hộ trở thành một tuyệt tác cân bằng giữa nhịp gắn kết ấm cúng và phong thái hưởng thụ riêng tư tuyệt đối cho từng thành viên.

Định danh chuẩn sống riêng từ tầm cao mới

Với gia đình đa thế hệ, một không gian sống lý tưởng không chỉ cần tiện nghi, mà còn là nền tảng để duy trì sự gắn kết bền vững. Những không gian sống vươn cao giữa đô thị trở thành biểu tượng mới, nơi chuẩn mực sống được tái định nghĩa ở tầm cao, cân bằng trọn vẹn giữa kết nối chung và riêng tư cá nhân.

Trong nhịp chuyển mình ấy, LUMIÈRE Essence Peak không chỉ gây ấn tượng bởi diện tích rộng mở, mà giá trị sống còn được nâng tầm bởi tầm nhìn khoáng đạt. Từ độ cao lý tưởng, mỗi căn hộ mở ra khung cảnh đắt giá, giao hòa giữa mặt nước của hồ trung tâm 32ha và dòng sông Hồng, đường chân trời trải dài và nhịp sống đô thị hội tụ giữa những tiện ích mang tầm quốc tế, tất cả tạo nên bức tranh đầy tính biểu tượng. Không gian sống vì vậy cũng trở thành cách gia chủ khẳng định vị thế, gu thẩm mỹ và phong cách sống khác biệt.

LUMIÈRE Essence Peak sở hữu toạ độ tâm điểm với lợi thế kết nối đa chiều

Dự án mang đến lựa chọn đa dạng cho tổ ấm 2-3 thế hệ, từ căn 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ, đến những căn Duplex, Penthouse hay Penthouse Duplex thông tầng, diện tích lớn nhất lên tới gần 500m2. Đặc biệt, một số căn hộ nằm trong bộ sưu tập The Essence Wing với số lượng giới hạn trong quy mô toàn dự án, mật độ phân bổ thấp chỉ từ 2-6 căn/tầng đi cùng đặc quyền sảnh đón tiếp hay hệ thống thang máy riêng biệt.

Bước vào không gian sống, thiết kế gỡ bỏ vách ngăn giữa phòng khách, phòng ăn và khu vực bếp tạo ra khoảng sinh hoạt chung rộng rãi, tựa như một sảnh tiệc tư gia. Trên cùng mặt sàn, các không gian được nối liền không chỉ xóa bỏ khoảng cách, mà còn kiến tạo điểm chạm để ông bà, cha mẹ và con trẻ luôn cảm nhận được sự hiện diện cùng nhau trong từng khoảnh khắc.

Thiết kế nối liền phòng khách, khu vực bếp và ban công cho không gian sinh hoạt chung rộng rãi, thoáng đãng

Ứng dụng triết lý Biophilic vào ngôn ngữ thiết kế, dự án sở hữu một không gian sống giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên. Từng chi tiết đều hướng đến trải nghiệm cân bằng trọn vẹn thân - tâm - trí. Từ ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua hệ cửa kính lớn, đến những khoảng xanh đan cài tinh tế và tầm nhìn mở rộng bất tận, tất cả cùng kiến tạo nên một nhịp sống chậm rãi, thư thái. Khi ấy, trở về không chỉ là kết thúc một ngày dài, mà là hành trình tìm lại sự cân bằng và tái tạo năng lượng.

Khơi mở miền riêng trong cùng một tọa độ sống

Bên cạnh khoảnh khắc sum vầy, LUMIÈRE Essence Peak dành riêng không gian để mỗi thành viên tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng bản sắc cá nhân. Đặc biệt, trong các loại hình sản phẩm, với những căn hộ từ 3PN tới 4PN, mỗi phòng ngủ là một "miền trời" độc lập, khơi nguồn cảm hứng bất tận cho từng thế hệ.

Tại đây, ông bà thảnh thơi tận hưởng nhịp sống chậm giữa không gian khoáng đạt. Bố mẹ sở hữu những góc làm việc riêng, trong khi con trẻ tự do làm chủ 'vương quốc' ngập tràn sắc màu và ánh sáng tự nhiên. Mọi đường nét, từng chi tiết đều được bố trí hài hòa trong những khu vực đa năng.

Các phòng ngủ đều đón trọn ánh sáng tự nhiên, mang đến tầm nhìn khoáng đạt

Tại LUMIÈRE Essence Peak, hành trình sống càng thêm phần thư thái nhờ hệ tiện ích đa tầng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của từng cá nhân. Nếu Business Lounge sang trọng là không gian để bố gặp gỡ đối tác chuyên nghiệp, thì Yoga studio là nơi mẹ tìm về nguồn năng lượng tích cực. Trong khi đó, ông bà thong dong dạo bộ trong vườn thư giãn và trẻ thơ tự do nô đùa trong khu vui chơi.

Hệ sinh thái đa tầng mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn tiện nghi

Từ vị trí trung tâm của đại đô thị giao thương quốc tế Global Gate, cư dân LUMIÈRE Essence Peak dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích giải trí – thương mại sầm uất của công viên Wonderland, TTTM Mega Mall và hệ thống y tế – giáo dục chuẩn quốc tế ngay ngưỡng cửa. Kề cận dự án là các công trình quy mô như tổ hợp khách sạn Marriott, Trung tâm hội nghị quốc gia và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) góp phần hoàn thiện môi trường sống văn minh.

Đồng hành cùng nhịp bước phát triển của Thủ đô, mạng lưới hạ tầng ngày càng được quy hoạch bài bản và hiện đại từ vị thế tâm điểm của Global Gate, giúp cư dân chỉ mất 5 phút đến Hồ Tây qua cầu Tứ Liên, 15 phút tiếp cận trung tâm Hà Nội, hay thuận tiện tới sân bay quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình chỉ trong vòng 20-30 phút.

LUMIÈRE Essence Peak hiện thực hóa mong ước về tổ ấm đa thế hệ, đủ riêng tư để nuôi dưỡng bản sắc và đủ gắn kết để thắt chặt tình thân, nơi mỗi căn hộ không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài mà còn là một tài sản tích lũy có giá trị bền vững.

Mỹ Hạnh

Tòa Peak II – LUMIÈRE Essence Peak: Khi tầm nhìn "định tầm vóc" cho chuẩn sống thanh tao

Dự án 18:59

Masterise Homes chính thức giới thiệu tòa tháp Peak II thuộc dự án LUMIÈRE Essence Peak tại trung tâm quốc tế Global Gate – Hà Nội.

Giải mã cấu trúc nuôi dưỡng lối sống cân bằng tại LUMIÈRE Essence Peak

Dự án 16:16

Nằm ở tâm điểm Global Gate (Hà Nội), LUMIÈRE Essence Peak mở ra hành trình sống cân bằng an nhiên qua bộ sưu tập tiện ích đa tầng, hệ sinh thái đô thị quốc tế.

LUMIÈRE Essence Peak ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

Dự án 13:38

Sáng 11-2, tại The Galleria đã diễn ra đối thoại “Bảo địa đồng cung – Cửu Long hội tụ” trong khuôn khổ Lễ ra mắt sa bàn dự án LUMIÈRE Essence Peak.

EZTax đồng hành cùng Thuế TPHCM hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế

EZTax đồng hành cùng Thuế TPHCM hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế

Tài chính 16:54

Công ty TNHH Ez Tech Việt Nam hợp tác cùng Thuế TPHCM trong chương trình "Đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế".

Orchard Collection: Dẫn lối trải nghiệm tinh mỹ

Orchard Collection: Dẫn lối trải nghiệm tinh mỹ

Dự án 14:59

Orchard Collection đánh dấu cách tiếp cận khác biệt - một kiệt tác nghệ thuật với mỗi không gian được tinh chỉnh khắt khe để vẹn tròn từng khoảnh khắc sống.

Dẫn dắt chuỗi cung ứng bền vững với lợi thế ERP trong kỷ nguyên chuyển đổi số tiếp theo của Việt Nam

Dẫn dắt chuỗi cung ứng bền vững với lợi thế ERP trong kỷ nguyên chuyển đổi số tiếp theo của Việt Nam

Số hóa 09:07

Ông Ryohei Oda, Tổng Giám đốc ABeam Consulting Việt Nam, có những chia sẻ về sự trỗi dậy nhanh chóng của Việt Nam như một trung tâm chuyển đổi số tại châu Á.

Rakuten Viber hợp tác chiến lược với nền tảng Pharaon

Rakuten Viber hợp tác chiến lược với nền tảng Pharaon

Tài chính 18:50

Rakuten Viber vừa chính thức công bố hợp tác chiến lược với Pharaon – nền tảng lifestyle concierge (quản lý phong cách sống) cao cấp.

PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận 1.438 tỉ đồng năm 2026

PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận 1.438 tỉ đồng năm 2026

Tài chính 18:34

PGBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, thông qua các báo cáo, tờ trình và định hướng hoạt động trong năm 2026.

Gửi tiết kiệm, mua vàng, cổ phiếu hay nhà đất...?

Gửi tiết kiệm, mua vàng, cổ phiếu hay nhà đất...?

Tư vấn 15:16

Đứng trước số tiền vất vả tích góp được, nhiều người đang băn khoăn: Nên chọn sự an toàn của ngân hàng hay tiếp tục mạo hiểm với vàng và bất động sản?

Bosch Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, củng cố sự hiện diện thương hiệu

Bosch Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, củng cố sự hiện diện thương hiệu

Doanh nhân 20:40

Tập đoàn Bosch (Đức) vừa công bố các kết quả kinh doanh thường niên năm 2025, trong đó Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng tại Đông Nam Á.

Imperia: Khi chuẩn sống cao cấp được nâng tầm thành hệ tiêu chuẩn

Imperia: Khi chuẩn sống cao cấp được nâng tầm thành hệ tiêu chuẩn

Dự án 14:08

Dòng sản phẩm căn hộ cao tầng Imperia của MIK Group cho thấy một hướng đi rõ nét hơn khi được phát triển theo một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt.

Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI tại Việt Nam

Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI tại Việt Nam

Tài chính 09:57

Mastercard công bố hoàn tất thành công chương trình thí điểm triển khai các giao dịch qua tác nhân AI (agentic transaction) có xác thực đầu tiên tại Việt Nam.

Khu Đông: Khi dòng vốn, doanh nghiệp và nhân tài cùng hội tụ

Khu Đông: Khi dòng vốn, doanh nghiệp và nhân tài cùng hội tụ

Dự án 14:28

Với tỷ lệ lấp đầy ổn định và tốc độ tăng trưởng cư dân 5% mỗi năm, khu Đông TPHCM trở thành "thế cực" mới thu hút dòng vốn đầu tư và nhân lực chất lượng cao.

