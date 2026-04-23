Sống giữa tầng không tại LUMIÈRE Essence Peak

Bằng ngôn ngữ thiết kế tinh tế cùng sự khoáng đạt trong diện tích, mỗi căn hộ trở thành một tuyệt tác cân bằng giữa nhịp gắn kết ấm cúng và phong thái hưởng thụ riêng tư tuyệt đối cho từng thành viên.

Định danh chuẩn sống riêng từ tầm cao mới

Với gia đình đa thế hệ, một không gian sống lý tưởng không chỉ cần tiện nghi, mà còn là nền tảng để duy trì sự gắn kết bền vững. Những không gian sống vươn cao giữa đô thị trở thành biểu tượng mới, nơi chuẩn mực sống được tái định nghĩa ở tầm cao, cân bằng trọn vẹn giữa kết nối chung và riêng tư cá nhân.

Trong nhịp chuyển mình ấy, LUMIÈRE Essence Peak không chỉ gây ấn tượng bởi diện tích rộng mở, mà giá trị sống còn được nâng tầm bởi tầm nhìn khoáng đạt. Từ độ cao lý tưởng, mỗi căn hộ mở ra khung cảnh đắt giá, giao hòa giữa mặt nước của hồ trung tâm 32ha và dòng sông Hồng, đường chân trời trải dài và nhịp sống đô thị hội tụ giữa những tiện ích mang tầm quốc tế, tất cả tạo nên bức tranh đầy tính biểu tượng. Không gian sống vì vậy cũng trở thành cách gia chủ khẳng định vị thế, gu thẩm mỹ và phong cách sống khác biệt.

LUMIÈRE Essence Peak sở hữu toạ độ tâm điểm với lợi thế kết nối đa chiều

Dự án mang đến lựa chọn đa dạng cho tổ ấm 2-3 thế hệ, từ căn 3 phòng ngủ, 4 phòng ngủ, đến những căn Duplex, Penthouse hay Penthouse Duplex thông tầng, diện tích lớn nhất lên tới gần 500m2. Đặc biệt, một số căn hộ nằm trong bộ sưu tập The Essence Wing với số lượng giới hạn trong quy mô toàn dự án, mật độ phân bổ thấp chỉ từ 2-6 căn/tầng đi cùng đặc quyền sảnh đón tiếp hay hệ thống thang máy riêng biệt.

Bước vào không gian sống, thiết kế gỡ bỏ vách ngăn giữa phòng khách, phòng ăn và khu vực bếp tạo ra khoảng sinh hoạt chung rộng rãi, tựa như một sảnh tiệc tư gia. Trên cùng mặt sàn, các không gian được nối liền không chỉ xóa bỏ khoảng cách, mà còn kiến tạo điểm chạm để ông bà, cha mẹ và con trẻ luôn cảm nhận được sự hiện diện cùng nhau trong từng khoảnh khắc.

Thiết kế nối liền phòng khách, khu vực bếp và ban công cho không gian sinh hoạt chung rộng rãi, thoáng đãng

Ứng dụng triết lý Biophilic vào ngôn ngữ thiết kế, dự án sở hữu một không gian sống giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên. Từng chi tiết đều hướng đến trải nghiệm cân bằng trọn vẹn thân - tâm - trí. Từ ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua hệ cửa kính lớn, đến những khoảng xanh đan cài tinh tế và tầm nhìn mở rộng bất tận, tất cả cùng kiến tạo nên một nhịp sống chậm rãi, thư thái. Khi ấy, trở về không chỉ là kết thúc một ngày dài, mà là hành trình tìm lại sự cân bằng và tái tạo năng lượng.

Khơi mở miền riêng trong cùng một tọa độ sống

Bên cạnh khoảnh khắc sum vầy, LUMIÈRE Essence Peak dành riêng không gian để mỗi thành viên tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng bản sắc cá nhân. Đặc biệt, trong các loại hình sản phẩm, với những căn hộ từ 3PN tới 4PN, mỗi phòng ngủ là một "miền trời" độc lập, khơi nguồn cảm hứng bất tận cho từng thế hệ.

Tại đây, ông bà thảnh thơi tận hưởng nhịp sống chậm giữa không gian khoáng đạt. Bố mẹ sở hữu những góc làm việc riêng, trong khi con trẻ tự do làm chủ 'vương quốc' ngập tràn sắc màu và ánh sáng tự nhiên. Mọi đường nét, từng chi tiết đều được bố trí hài hòa trong những khu vực đa năng.

Các phòng ngủ đều đón trọn ánh sáng tự nhiên, mang đến tầm nhìn khoáng đạt

Tại LUMIÈRE Essence Peak, hành trình sống càng thêm phần thư thái nhờ hệ tiện ích đa tầng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của từng cá nhân. Nếu Business Lounge sang trọng là không gian để bố gặp gỡ đối tác chuyên nghiệp, thì Yoga studio là nơi mẹ tìm về nguồn năng lượng tích cực. Trong khi đó, ông bà thong dong dạo bộ trong vườn thư giãn và trẻ thơ tự do nô đùa trong khu vui chơi.

Hệ sinh thái đa tầng mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn tiện nghi

Từ vị trí trung tâm của đại đô thị giao thương quốc tế Global Gate, cư dân LUMIÈRE Essence Peak dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích giải trí – thương mại sầm uất của công viên Wonderland, TTTM Mega Mall và hệ thống y tế – giáo dục chuẩn quốc tế ngay ngưỡng cửa. Kề cận dự án là các công trình quy mô như tổ hợp khách sạn Marriott, Trung tâm hội nghị quốc gia và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) góp phần hoàn thiện môi trường sống văn minh.

Đồng hành cùng nhịp bước phát triển của Thủ đô, mạng lưới hạ tầng ngày càng được quy hoạch bài bản và hiện đại từ vị thế tâm điểm của Global Gate, giúp cư dân chỉ mất 5 phút đến Hồ Tây qua cầu Tứ Liên, 15 phút tiếp cận trung tâm Hà Nội, hay thuận tiện tới sân bay quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình chỉ trong vòng 20-30 phút.

LUMIÈRE Essence Peak hiện thực hóa mong ước về tổ ấm đa thế hệ, đủ riêng tư để nuôi dưỡng bản sắc và đủ gắn kết để thắt chặt tình thân, nơi mỗi căn hộ không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài mà còn là một tài sản tích lũy có giá trị bền vững.