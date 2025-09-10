Doanh nhân

Syngenta Việt Nam được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025”

Thứ tư, 10/09/2025 09:39

Syngenta Việt Nam chính thức được vinh danh trong Danh sách Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025 (Best Workplaces in Asia™ 2025 List).

Đây là cột mốc đáng nối tiếp chứng nhận Nơi làm việc tuyệt vời 2025-2026 (Great Place To Work) lần thứ ba liên tiếp, được công bố bởi Great Place To Work® - tổ chức uy tín toàn cầu về văn hóa nơi làm việc.

Best Workplaces in Asia™ là chứng nhận quốc tế uy tín, được trao dựa trên khảo sát của hơn 3,2 triệu nhân viên tại Châu Á và Trung Đông về những yếu tố tạo nên môi trường làm việc lý tưởng. 

Kết quả khảo sát đại diện cho trải nghiệm công việc của hơn 7,5 triệu nhân viên trên toàn khu vực.Để có tên trong danh sách này, Syngenta Việt Nam – cùng các doanh nghiệp hàng đầu khác – không chỉ phải đạt danh hiệu quốc gia “Nơi Làm Việc Tốt Nhất™” mà còn vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe về chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp và tác động tích cực tới cộng đồng nhân viên.

Theo khảo sát dựa trên tiêu chí của Great Place To Work®, có đến 97% nhân viên khẳng định Syngenta là nơi tuyệt vời để làm việc – một con số ấn tượng phản ánh văn hóa doanh nghiệp tích cực, công bằng và gắn kết. 

Thành quả này đến từ việc Syngenta không ngừng trao quyền, tạo cơ hội thăng tiến và khuyến khích mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực trong một tập thể sáng tạo, trách nhiệm.

Syngenta Việt Nam được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025”- Ảnh 1.

Với các nhân viên, Syngenta không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi để các thành viên cùng nhau bay cao.Hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, cùng với việc sản xuất kinh doanh, Syngenta kiên định theo đuổi chiến lược phát triển con người song hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, từ đào tạo nông dân đến hỗ trợ sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Ông Trần Thanh Vũ - Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, cho biết: “Syngenta Việt Nam luôn lấy người nông dân làm trọng tâm trong mọi hoạt động của mình, đồng thời coi nguồn nhân lực là yếu tố then chốt cho sự phát triển. Chúng tôi không chỉ xây dựng nơi làm việc lý tưởng, mà còn hướng tới xây dựng một tổ chức nơi mỗi cá nhân đều thấy rõ vai trò của mình trong một sứ mệnh lớn hơn, đó là đồng hành cùng người nông dân kiến tạo nền nông nghiệp bền vững, hiện đại”.

Trong nhiều năm qua, tập thể Syngenta Việt Nam đã không ngừng phát huy tinh thần đồng đội, niềm tin vào lãnh đạo và sức mạnh của tập thể để kiến tạo môi trường làm việc tích cực, hiệu quả, gắn liền với chiến lược dài hạn của tập đoàn.

Song Hà

Môi trường làm việc

sản xuất kinh doanh

người dân địa phương

nguồn nhân lực

văn hóa doanh nghiệp
Ra mắt Trung tâm Tự động hóa Việt Nam ACE tại TP HCM

Ra mắt Trung tâm Tự động hóa Việt Nam ACE tại TP HCM

Số hóa 11:11

Ngày 8-9, Trung tâm Tự động hóa Việt Nam ACE (Vietnam Automation Center of Excellence) đã khai trương tại khu công nghiệp trọng điểm Bình Dương-TP HCM.

Grab Việt Nam nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025"

Grab Việt Nam nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025"

Doanh nhân 11:10

Grab Việt Nam vừa được Tạp chí HR Asia vinh danh trong danh sách các doanh nghiệp nhận Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á trong năm 2025.

Masterise Group: Doanh nghiệp tư nhân “kiến tạo chuẩn sống”, góp sức vào công cuộc kiến quốc

Masterise Group: Doanh nghiệp tư nhân “kiến tạo chuẩn sống”, góp sức vào công cuộc kiến quốc

Doanh nhân 18:31

Việt Nam vào giai đoạn phát triển mới, “chuẩn sống” được định hình bởi những doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn – như cách Masterise Group đang làm.

Thành lập Trung tâm thiết kế tiên tiến lĩnh vực viễn thông và không gian tại Việt Nam

Thành lập Trung tâm thiết kế tiên tiến lĩnh vực viễn thông và không gian tại Việt Nam

Doanh nhân 16:15

Temix Group - Tập đoàn tư nhân từ Ý, lĩnh vực truyền thông vệ tinh, quốc phòng, hàng không vũ trụ, công bố thành lập Trung tâm thiết kế tiên tiến tại Việt Nam.

Bosch Rexroth tham gia triển lãm tự động hoá thế giới tại Việt Nam

Bosch Rexroth tham gia triển lãm tự động hoá thế giới tại Việt Nam

Doanh nhân 12:45

Bosch Rexroth hướng tới mục tiêu hỗ trợ xây dựng Nhà máy thông minh - Smart Factory tại Việt Nam.

Ngân hàng số Cake đạt giải “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025”

Ngân hàng số Cake đạt giải “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025”

Số hóa 11:44

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) vừa được International Banker – tạp chí tài chính uy tín tại Anh Quốc vinh danh là “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025”.

Gamuda Land đồng hành cùng "Nhịp tim Việt Nam" và "Vết sẹo cuộc đời"

Gamuda Land đồng hành cùng "Nhịp tim Việt Nam" và "Vết sẹo cuộc đời"

Doanh nhân 10:43

Lễ công bố giải chạy "Run For The Heart – Chạy Vì Trái Tim 2025" đã diễn ra tại Eaton Park.

Grand Marina, Saigon – di sản thời đại mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Grand Marina, Saigon – di sản thời đại mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Dự án 10:41

Trên đất lịch sử Ba Son, Grand Marina, Saigon không chỉ là khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott bậc nhất thế giới, mà còn tiếp nối mạch nguồn di sản.

Masterise Group ghi dấu ấn tại triển lãm thành tựu quốc gia 2025

Masterise Group ghi dấu ấn tại triển lãm thành tựu quốc gia 2025

Doanh nhân 14:58

BĐS quốc tế Masterise Group gây ấn tượng với không gian trưng bày hiện đại, lan tỏa hành trình kiến tạo chuẩn sống quốc tế, nâng tầm cuộc sống người Việt.

ITL và Seino thành lập liên doanh tại Việt Nam

ITL và Seino thành lập liên doanh tại Việt Nam

Doanh nhân 19:02

Tập đoàn ITL và Tập đoàn Seino (Nhật Bản) chính thức bắt tay thành lập liên doanh Seino-ITL Logistics.

XEM THÊM