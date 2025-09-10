Syngenta Việt Nam được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025”

Đây là cột mốc đáng nối tiếp chứng nhận Nơi làm việc tuyệt vời 2025-2026 (Great Place To Work) lần thứ ba liên tiếp, được công bố bởi Great Place To Work® - tổ chức uy tín toàn cầu về văn hóa nơi làm việc.

Best Workplaces in Asia™ là chứng nhận quốc tế uy tín, được trao dựa trên khảo sát của hơn 3,2 triệu nhân viên tại Châu Á và Trung Đông về những yếu tố tạo nên môi trường làm việc lý tưởng.

Kết quả khảo sát đại diện cho trải nghiệm công việc của hơn 7,5 triệu nhân viên trên toàn khu vực.Để có tên trong danh sách này, Syngenta Việt Nam – cùng các doanh nghiệp hàng đầu khác – không chỉ phải đạt danh hiệu quốc gia “Nơi Làm Việc Tốt Nhất™” mà còn vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe về chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp và tác động tích cực tới cộng đồng nhân viên.

Theo khảo sát dựa trên tiêu chí của Great Place To Work®, có đến 97% nhân viên khẳng định Syngenta là nơi tuyệt vời để làm việc – một con số ấn tượng phản ánh văn hóa doanh nghiệp tích cực, công bằng và gắn kết.

Thành quả này đến từ việc Syngenta không ngừng trao quyền, tạo cơ hội thăng tiến và khuyến khích mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực trong một tập thể sáng tạo, trách nhiệm.



Với các nhân viên, Syngenta không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi để các thành viên cùng nhau bay cao.Hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, cùng với việc sản xuất kinh doanh, Syngenta kiên định theo đuổi chiến lược phát triển con người song hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, từ đào tạo nông dân đến hỗ trợ sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Ông Trần Thanh Vũ - Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, cho biết: “Syngenta Việt Nam luôn lấy người nông dân làm trọng tâm trong mọi hoạt động của mình, đồng thời coi nguồn nhân lực là yếu tố then chốt cho sự phát triển. Chúng tôi không chỉ xây dựng nơi làm việc lý tưởng, mà còn hướng tới xây dựng một tổ chức nơi mỗi cá nhân đều thấy rõ vai trò của mình trong một sứ mệnh lớn hơn, đó là đồng hành cùng người nông dân kiến tạo nền nông nghiệp bền vững, hiện đại”.

Trong nhiều năm qua, tập thể Syngenta Việt Nam đã không ngừng phát huy tinh thần đồng đội, niềm tin vào lãnh đạo và sức mạnh của tập thể để kiến tạo môi trường làm việc tích cực, hiệu quả, gắn liền với chiến lược dài hạn của tập đoàn.

