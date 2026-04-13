The Aspira cất nóc vượt tiến độ: Khẳng định uy tín và năng lực triển khai

Được khởi công từ tháng 10-2024, dự án đã cất nóc sớm hơn gần 1 tháng, tương đương 20 ngày so với kế hoạch dự kiến. Đây không chỉ là một cột mốc thi công quan trọng, mà còn là minh chứng rõ ràng cho triết lý phát triển SGHR hướng tới: Lấy thực thi làm nền tảng của uy tín, và lấy khách hàng làm trung tâm của mọi quyết định.

The Aspira do Công ty Cổ phần Đầu tư Sai Gon High Rise là đơn vị phát triển. Dự án tọa lạc tại đường Nguyễn Thị Minh Khai 2, phường Tân Đông Hiệp, TPHCM, trên khu đất có quy mô 9.372 m², gồm 2 tháp cao 30 tầng, với 28 tầng căn hộ, 2 tầng thương mại và 2 tầng hầm. Tổng thể dự án cung cấp ra thị trường 1.204 căn hộ và 8 căn shophouse khối đế.

Dấu ấn phát triển chuyên nghiệp: từ tiến độ đến tiêu chuẩn triển khai

Yếu tố chuyên nghiệp của đơn vị phát triển Sai Gon High Rise cho dự án The Aspira không chỉ thể hiện ở tiến độ xây dựng, mà còn ở cách dự án được phát triển trên nền tảng hợp tác với các đối tác uy tín trong nhiều lĩnh vực.

Từ việc hợp tác với đối tác Tài Chính lớn như Nam Á Bank, đơn vị thi công Decofi định hướng vận hành cùng CBRE, đến các thương hiệu vật liệu và thiết bị bàn giao như Hafele, An Cường… dự án cho thấy sự chuẩn bị bài bản ngay từ đầu trong từng khâu phát triển sản phẩm. Cách tiếp cận này góp phần bảo đảm chất lượng công trình, tiêu chuẩn bàn giao và trải nghiệm sống cho cư dân trong tương lai.

Bên cạnh đó, The Aspira được phát triển theo định hướng hiện đại, chú trọng cả công năng sử dụng lẫn trải nghiệm sống. Dự án dành cho nhóm cư dân năng động với hệ tiện ích theo mô hình "trạm sạc năng lượng", tích hợp hơn 38 tiện ích nội khu từ tầng trệt đến tầng thượng như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim trong nhà, khu thể thao, đài ngắm cảnh, vườn ánh sáng và cầu kính…. Hướng phát triển sản phẩm cho thấy tư duy làm dự án của nhà phát triển dự án Sai Gon High Rise không dừng ở xây nhà, mà hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh và có chiều sâu.

Giá trị dài hạn được bồi đắp từ vị trí, công nghệ và đạt chuẩn công trình xanh với Chứng chỉ Edge.

Tọa lạc tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc khu đô thị Đông Bắc TPHCM mới, đồng thời nằm trên trục Metro Bến Thành – Suối Tiên – Bình Dương kéo dài, The Aspira sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện đến nhiều tuyến hạ tầng quan trọng. Từ dự án, cư dân di chuyển đến trung tâm TP HCM chỉ 30 phút, dễ dàng tiếp cận các tiện ích Aeon Mall Bình Dương hay Bệnh viện Quốc tế Becamex…

Vị trí này không chỉ thuận tiện cho nhu cầu an cư hiện tại mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng liên kết vùng và các trục giao thông chiến lược ngày càng được đầu tư đồng bộ. Với thị trường căn hộ, yếu tố kết nối thực tế đến nơi làm việc, dịch vụ và tiện ích đô thị luôn là nền tảng quan trọng để duy trì giá trị sử dụng lẫn giá trị tài sản theo thời gian.

Không dừng lại ở lợi thế vị trí, The Aspira còn được định hướng như một sản phẩm phù hợp với xu hướng sống mới của cư dân đô thị. Dự án ứng dụng giải pháp smart home, tích hợp hệ thống quản lý tòa nhà smart building nhằm gia tăng sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng sống.

Một điểm nhấn khác tạo nên giá trị dài hạn cho The Aspira là định hướng phát triển bền vững, thông qua những ghi nhận từ giới chuyên môn. Tại Dot Property Vietnam Awards 2025, dự án được vinh danh ở hạng mục "Best Innovative Condo Development Vietnam 2025". Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực của dự án trong việc theo đuổi định hướng công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo khác biệt trên thị trường căn hộ. Cùng với chứng chỉ EDGE, đây là hai điểm tựa quan trọng giúp The Aspira gia tăng mức độ nhận diện và tin cậy trên thị trường.

Năng lực tài chính và uy tín được khẳng định qua pháp lý, tiến độ và sự ghi nhận của thị trường

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng sàng lọc khắt khe, nơi niềm tin không còn được trao bằng lời hứa mà phải được chứng minh bằng kết quả thực tế, Sai Gon High Rise lựa chọn một cách đi thẳng vào bản chất: lấy năng lực thực thi làm nền tảng, và lấy tiến độ hiện hữu làm thước đo uy tín.

Việc The Aspira cất nóc vượt tiến độ không phải là một dấu mốc mang tính "thành tích", mà là kết quả tất yếu của một quá trình vận hành có kỷ luật từ tiến độ thực tế, nền tảng pháp lý, năng lực triển khai và mức độ nhất quán trong cam kết.

Đây là dự án mở đầu cho hành trình định vị SGHR, The Aspira không chỉ được triển khai bằng nguồn lực, mà còn bằng hệ thống kiểm soát chặt chẽ và xuyên suốt, nơi từng khâu đều vận hành theo nguyên tắc rõ ràng: giữ vững chất lượng trong từng chi tiết và bảo toàn uy tín trong mọi quyết định.

Với một dự án nhà ở quy mô lớn, việc hoàn thành đúng kế hoạch đã là một thách thức; vượt tiến độ càng cho thấy tính chủ động trong điều hành, kiểm soát chất lượng thi công và phối hợp hiệu quả giữa các bên tham gia phát triển dự án.

Đối với người mua nhà, một dự án triển khai đúng kế hoạch và đạt được các cột mốc xây dựng rõ ràng luôn là cơ sở quan trọng để củng cố niềm tin. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch, khả năng hiện thực hóa cam kết và uy tín dài hạn của doanh nghiệp.

Ông Bùi Bá Nghiệp – Tổng Giám đốc Sai Gon High Rise, cho biết: "Lễ cất nóc The Aspira là cột mốc đầu tiên để doanh nghiệp khẳng định năng lực triển khai trên thị trường nhà ở. Trong mỗi công đoạn phát triển dự án, chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí khách hàng để thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu ở mức cao nhất. Việc hoàn thành vượt tiến độ hôm nay là kết quả của nỗ lực không ngừng từ Sai Gon High Rise và các đối tác, đồng thời cũng là lời tri ân đến khách hàng đã tin tưởng lựa chọn The Aspira. Từ dự án này, doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển các sản phẩm dựa trên vị trí chiến lược, pháp lý vững chắc, ứng dụng công nghệ và không gian xanh, phù hợp với chiến lược bất động sản bền vững mà Sai Gon High Rise luôn hướng tới".

Sau cột mốc cất nóc, The Aspira sẽ tiếp tục được triển khai ở giai đoạn hoàn thiện, hướng đến kế hoạch bàn giao dự kiến vào quý II/2027. Với Sai Gon High Rise, đây là bước tiến quan trọng trên hành trình xây dựng dấu ấn thương hiệu. Với thị trường, The Aspira là một ví dụ cho thấy một dự án nhà ở có thể đồng thời đáp ứng các tiêu chí về tiến độ, chất lượng phát triển, giá trị bền vững và niềm tin của khách hàng.

Sai Gon High Rise là nhà đầu tư và phát triển bất động sản theo định hướng giá trị thật, kết hợp pháp lý minh bạch, tư duy phát triển bền vững và trải nghiệm sống hiện đại.