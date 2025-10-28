Ứng dụng AI vào ngân hàng ở Việt Nam: Xu hướng nhất thời hay tất yếu?

Chỉ mới 3 năm kể từ khi ChatGPT ra mắt, AI đã thay đổi mạnh mẽ và sâu sắc tới mọi mặt của xã hội, từ y tế, giáo dục đến tài chính. Do đó, việc các ngân hàng ứng dụng AI để đón đầu xu hướng là cấp thiết. Hiện nay, nhiều ngân hàng tại Việt Nam đã triển khai ứng dụng AI ở các cấp độ khác nhau.

Đại diện Infobip tại Việt Nam - nền tảng truyền thông đám mây toàn cầu - ông Phạm Gia Dân, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, chia sẻ rằng hệ thống AI được ứng dụng trong tự động hóa các tác vụ lặp lại và khối lượng lớn như nghiệp vụ tín dụng, xử lý hồ sơ vay, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng mới hay trả lời các câu hỏi thường gặp. Vietcombank tự động hóa quy trình phê duyệt tín dụng bằng AI và Big Data; MBBank triển khai AI hỗ trợ tư vấn tài chính cá nhân; AI Scoring (Techcombank) đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng; Credit Scoring AI tích hợp với VPBank Neo có thể tự động phê duyệt khoản vay (VPBank)…

Ở chiều ngược lại, ông Phạm Gia Dân nhấn mạnh rằng bảo vệ dữ liệu cá nhân là yêu cầu cấp bách hàng đầu khi các ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng AI. Do hệ thống AI phụ thuộc vào khối lượng lớn thông tin khách hàng, việc mã hóa hoặc bảo vệ không đầy đủ có thể khiến dữ liệu bị đánh cắp hoặc rò rỉ, từ đó gây hậu quả nghiêm trọng.

Song song đó là tính toàn vẹn dữ liệu. Hacker có thể đánh lừa mô hình AI bằng cách thao túng dữ liệu đầu vào, dẫn đến phản hồi với kết quả sai lệch (chẳng hạn phê duyệt khoản vay gian lận). Nếu sử dụng dữ liệu không đầy đủ hoặc sai lệch trong huấn luyện AI, hệ thống có thể tạo ra thông tin không chuẩn xác, dẫn đến các quyết định tài chính sai lầm.

Một hệ thống công nghệ tuân thủ các quy định về an toàn và bảo mật cần đáp ứng yêu cầu về bảo đảm mã hóa ở cấp độ doanh nghiệp, lưu trữ dữ liệu trong khu vực và quy trình sẵn sàng kiểm toán. Infobip đã áp dụng nguyên tắc này trong toàn bộ quy trình và đảm bảo rằng khi các ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng AI, niềm tin của khách hàng vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.

