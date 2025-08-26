Thị trường

Vì sao nhà đầu tư thích mua bất động sản tại TP HCM?

Thứ ba, 26/08/2025 16:35

TP HCM sau quá trình sáp nhập tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư bất động sản đến từ Hà Nội.

TP HCM được kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc sau quá trình sáp nhập, với tốc độ đô thị hóa nhanh và hạ tầng đang hoàn thiện đồng bộ. Thành phố này tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư bất động sản đến từ Hà Nội. Đặc biệt, các dự án nhà liền thổ có pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược từ các chủ đầu tư uy tín đang trở thành ưu tiên hàng đầu của khách hàng miền Bắc giàu tiềm lực.

Chọn nơi đầu tư và tích sản lâu dài

Khách hàng tại Hà Nội không còn bó hẹp mua các sản phẩm ở Thủ đô hay bất động sản nghỉ dưỡng tại một số thành phố du lịch mà đã mở rộng hơn, tìm kiếm cơ hội mới sang phân khúc nhà thấp tầng tại trung tâm TP HCM. Khảo sát của One Mount Group công bố mới đây có gần 50% nhà đầu tư quan tâm đến thị trường bất động sản TP HCM, trong đó có khoảng 20% sẵn sàng thực hiện giao dịch, tức họ có kế hoạch rõ ràng, chỉ chờ có sản phẩm phù hợp.

Đáng chú ý, nhiều nhà đầu tư từ miền Bắc - vốn có kinh nghiệm quan sát chu kỳ phát triển hạ tầng - đang chủ động đón đầu cơ hội tại TP HCM. Họ hiểu rằng giá trị bất động sản sẽ tăng mạnh khi các tuyến đường giao thông đi vào vận hành, vì vậy thay vì tìm đến các khu vực chưa rõ tiến độ, họ ưu tiên các dự án có vị trí nằm liền kề hoặc trực tiếp kết nối với trung tâm TP HCM.

"Người Hà Nội thích mua nhà ở TP HCM, vì có nhiều lựa chọn. Với cùng một giá tiền, mua nhà ở TP HCM để cho thuê mang lại giá trị cao hơn so với các khu vực khác", đó là lý do chị Kim Oanh - một nhà đầu tư tại Hà Nội - đã sở hữu ngôi nhà thứ hai: một căn biệt thự tại TP HCM, vừa là chốn đi về trong những dịp công tác, nghỉ đông, vừa là khoản đầu tư dài hạn.

Gladia by the Waters ghi dấu ấn tại PropertyGuru Vietnam Property Awards với hai giải thưởng: "Dự án Nhà thấp tầng cao cấp xuất sắc nhất" và "Dự án Kết nối Thiên nhiên xuất sắc nhất".

Xu hướng đầu tư hiện nay ưu tiên tính bền vững và dài hạn, thay vì chạy theo "sóng ngắn". Nhà đầu tư tập trung vào sản phẩm có vị trí tốt, thiết kế chỉn chu và tiện ích thực chất - vừa để ở, vừa để tích sản. Có bốn yếu tố cốt lõi đưa nhà TP HCM trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Một là sản phẩm tốt có pháp lý minh bạch, biệt thự và cảnh quan được chăm chút đến từng chi tiết, tạo nên không gian sống đẳng cấp và an tâm.

Hai là dễ dàng di chuyển giữa Hà Nội - TP HCM, phù hợp lối sống đi về giữa hai thành phố.

Ba là sự kết nối với cộng đồng cư dân cùng gu sống, không chỉ sở hữu một ngôi nhà mà nhiều cơ hội được mở ra từ các mối quan hệ mới. 

Bốn là sự dễ chịu của thời tiết khí hậu TP HCM nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung.

Trong xu hướng ưu tiên giá trị thực, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến bất động sản có pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược. Gladia by the Waters - khu biệt thự đẳng cấp bên sông, hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành tài sản tích lũy và mang lại tiềm năng sinh lời bền vững.

Kiệt tác biệt thự đẳng cấp bên sông được phát triển bởi Keppel & Khang Điền

Giữa TP HCM - thành phố không ngủ, nơi luôn giữ nhịp sống sôi động và náo nhiệt có một Gladia by the Waters xanh mát, bình yên. Nằm trên trục đường Võ Chí Công, gần nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, liền kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm, từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển đến chợ Bến Thành, Phú Mỹ Hưng, khoảng 45 phút đến sân bay Long Thành.

Vì sao người Hà Nội thích mua nhà Sài Gòn? - Ảnh 2.

Gladia by the Waters là dự án tiên phong tại Việt Nam được công nhận Đô thị xanh BCA Green Mark for Districts (Provisional) từ Cục Quản lý & Xây dựng Singapore, với tiêu chuẩn tạo ra môi trường sống trong lành, thân thiện, bền vững và cộng đồng kết nối.

Gladia by the Waters có quy mô giới hạn với chỉ 226 căn. Dự án sở hữu nền tảng pháp lý vững chắc, đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền và sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho từng căn theo quy định - phù hợp với tâm lý "chắc chắn, an toàn" của khách hàng đến từ Thủ đô.

Tại Gladia by the Waters, toàn bộ biệt thự, nhà và cảnh quan đã hoàn thiện, khách hàng có thể đến thăm quan, cảm nhận trực tiếp, chạm và tận hưởng không gian sống tinh hoa, được tuyển chọn kỹ càng, nơi không gian xanh, tiện nghi và chất lượng sống được đề cao.

Với đội ngũ tư vấn đến từ Singapore và Thái Lan, Gladia by the Waters mang phong cách đương đại thanh lịch, sử dụng tông xám trắng chủ đạo, kết hợp với màu xanh của đá tự nhiên cùng hệ cửa màu nâu trầm ấm, tạo nên tổng thể hài hòa.

Bên cạnh sự khan hiếm, Gladia by the Waters là dự án đầu tiên được phát triển bởi hai chủ đầu tư danh tiếng Keppel & Khang Điền. Keppel là doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản trên toàn cầu, có chuyên môn sâu rộng với các giải pháp bền vững trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối.

Tương tự, Khang Điền với 24 năm kinh nghiệm và danh mục sản phẩm đa dạng, xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn liền với pháp lý rõ ràng, sản phẩm chất lượng cao. Sự kết hợp giữa tầm nhìn quốc tế, sự thấu hiểu tinh tế về nhu cầu của người Việt cùng bề dày kinh nghiệm, đã tạo nên một dự án xanh hiện đại, thiết lập thước đo mới về chất lượng sống, nơi cư dân được tận hưởng trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Kha Đình

