Doanh nhân

Vinh danh ông Phạm Quốc Hùng: “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025

Thứ ba, 20/01/2026 10:22

Tại Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM, Tạp chí Phụ Nữ Mới tổ chức lễ trao giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực, bền bỉ cho các hoạt động thiện nguyện và phát triển cộng đồng.

Doanh nhân: Phạm Quốc Hùng được vinh danh “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025 - Ảnh 1.

Doanh nhân Phạm Quốc Hùng (Hùng Đông Tinh) trên sân khấu trao giải.

Với những đóng góp thầm lặng nhưng thiết thực cho xã hội, doanh nhân Phạm Quốc Hùng, người sáng lập và điều hành thương hiệu salon tóc Hùng Đông Tinh, đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý này. Tại buổi lễ, giải thưởng được trao bởi Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy và Tổng Biên tập Tạp chí Phụ Nữ Mới – nhà văn Chu Thị Thu Hằng, trong không khí trang trọng và ấm áp.

Doanh nhân: Phạm Quốc Hùng được vinh danh “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025 - Ảnh 2.

Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi cũng nhận giải thưởng trong đêm Gala trao giải cùng doanh nhân Phạm Quốc Hùng

Nhà tạo mẫu tóc Đông Hùng Tinh – Tài năng gắn liền với trách nhiệm xã hội

Không chỉ được biết đến là một nhà tạo mẫu tóc giàu kinh nghiệm và sáng tạo, Đông Hùng Tinh còn là người luôn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động vì cộng đồng. Anh tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện của ngành tóc, đồng thời được vinh danh tại Ngày Giỗ Tổ Nghề Tóc như một hình mẫu tiêu biểu cho sự kết hợp giữa tay nghề và đạo đức nghề nghiệp.

Doanh nhân: Phạm Quốc Hùng được vinh danh “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025 - Ảnh 3.

Hùng Đông Tinh hạnh phúc và xúc động khi lần thứ 2 nhận được giải thưởng vinh danh.

Trong suốt hành trình hoạt động xã hội, doanh nhân Phạm Quốc Hùng thường xuyên đồng hành cùng các chương trình quyên góp, hỗ trợ mái ấm, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hướng đến người yếu thế. Những nghĩa cử ấy được anh thực hiện một cách bền bỉ, xuất phát từ tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Bằng sự tận tâm với nghề và trái tim nhân ái, anh đã lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực đến đồng nghiệp và thế hệ trẻ trong ngành làm đẹp, khích lệ họ không chỉ theo đuổi thành công nghề nghiệp mà còn chung tay đóng góp cho xã hội. Sự hiện diện của anh tại các sự kiện cộng đồng đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khẳng định vai trò của doanh nhân trong việc xây dựng một xã hội giàu tình người.

Doanh nhân: Phạm Quốc Hùng được vinh danh “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025 - Ảnh 4.

Một người bạn chúc mừng doanh nhân Phạm Quốc Hùng trên thảm đỏ sự kiện.

Giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của doanh nhân Phạm Quốc Hùng, đồng thời tôn vinh những giá trị tốt đẹp đang được nuôi dưỡng và lan tỏa trong đời sống xã hội hôm nay.

P.Nguyễn

nhận giải thưởng

ban Tuyên giáo

thế hệ trẻ

trao học bổng

hoạt động thiện nguyện

hồ chí minh

đài phát thanh

đạo đức nghề nghiệp

hoạt động xã hội

nguồn cảm hứng

học sinh nghèo hiếu học

trách nhiệm xã hội

đời sống xã hội

tổng biên tập

Nghệ sĩ nhân dân

giá trị nhân văn

người sáng lập

Hội Nữ trí thức Việt Nam
Thiết kế nhà "độc, lạ"

Thiết kế nhà "độc, lạ"

Nhà đẹp 09:29

Căn nhà nguyên một hệ sinh thái cá; biệt thự dài... 100m; nhà "dị" như xe tăng... là những thiết kế "độc, lạ", tạo thích thú, ngộ nghĩnh cho người xem.

Cú hích thị trường đầu năm 2026: Phân khu Dragon park "hút khách" ngày mở bán

Cú hích thị trường đầu năm 2026: Phân khu Dragon park "hút khách" ngày mở bán

Địa ốc 19:06

Phân khu Dragon Park thuộc đại đô thị Dragon Eden đã trở thành tâm điểm chú ý với tỷ lệ hấp thụ kỷ lục với 90% giỏ hàng giao dịch thành công ngày đầu ra mắt.

KDH - Dự kiến lợi nhuận tăng trưởng gấp đôi trong năm 2026

KDH - Dự kiến lợi nhuận tăng trưởng gấp đôi trong năm 2026

Tài chính 18:52

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) vừa có buổi chia sẻ thông tin đầu năm đến các nhà đầu tư, đối tác và cổ đông lớn.

Song lập cân bằng: từ ngôn ngữ kiến trúc đến nhịp sống đa thế hệ

Song lập cân bằng: từ ngôn ngữ kiến trúc đến nhịp sống đa thế hệ

Dự án 16:00

Biệt thự song lập tại bán đảo SOLA mở ra phong vị ung dung giữa phố thị, nơi kiến trúc và thiên nhiên hòa thành bản hòa ca vườn – phố – sông đầy tinh tế.

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức chương trình "Cafe Doanh Nhân – lần 1/2026"

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức chương trình "Cafe Doanh Nhân – lần 1/2026"

Doanh nhân 15:58

Hội Doanh nhân Sài Gòn (DNSG) tổ chức chương trình Cafe Doanh Nhân – lần 1/2026 với chủ đề: "Động lực nào để Việt Nam tăng trưởng hai con số trong năm 2026".

Một năm bùng nổ của “không gian sống hàng hiệu” cùng Masterise Homes

Một năm bùng nổ của “không gian sống hàng hiệu” cùng Masterise Homes

Thị trường 14:34

Masterise Homes chọn một hướng đi khác: không chạy theo tốc độ, mà kiên trì xây dựng một hệ tiêu chuẩn “hàng hiệu”.

Gamuda Land Việt Nam chính thức Kick-off dự án Ambience tại Hải Phòng

Gamuda Land Việt Nam chính thức Kick-off dự án Ambience tại Hải Phòng

Dự án 15:12

Gamuda Land Việt Nam tổ chức sự kiện Kick-off dự án Ambience tại Hải Phòng với gần 1.000 khách mời.

KITA Group và Central Retail Việt Nam hợp tác phát triển loạt siêu thị, trung tâm thương mại

KITA Group và Central Retail Việt Nam hợp tác phát triển loạt siêu thị, trung tâm thương mại

Doanh nhân 15:10

Ngày 15-1, Tập đoàn KITA Group và Central Retail Việt Nam đã chính thức ký biên bản ghi nhớ khởi động chương trình hợp tác chiến lược.

Vùng lõi Vịnh Tiên gia tăng tiềm năng với sự kiện khởi công cầu Cần Giờ

Vùng lõi Vịnh Tiên gia tăng tiềm năng với sự kiện khởi công cầu Cần Giờ

Dự án 21:10

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với đơn vị hợp tác là Masterise Group.

Rakuten Viber bắt tay với DoubleVerify tăng cường tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo

Rakuten Viber bắt tay với DoubleVerify tăng cường tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo

Số hóa 11:29

Ngày 14-1, Rakuten Viber hợp tác với DoubleVerify nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả cho các hoạt động quảng cáo của doanh nghiệp trong ứng dụng Viber.

XEM THÊM