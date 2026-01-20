Vinh danh ông Phạm Quốc Hùng: “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng” năm 2025

Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực, bền bỉ cho các hoạt động thiện nguyện và phát triển cộng đồng.

Doanh nhân Phạm Quốc Hùng (Hùng Đông Tinh) trên sân khấu trao giải.

Với những đóng góp thầm lặng nhưng thiết thực cho xã hội, doanh nhân Phạm Quốc Hùng, người sáng lập và điều hành thương hiệu salon tóc Hùng Đông Tinh, đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý này. Tại buổi lễ, giải thưởng được trao bởi Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy và Tổng Biên tập Tạp chí Phụ Nữ Mới – nhà văn Chu Thị Thu Hằng, trong không khí trang trọng và ấm áp.

Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi cũng nhận giải thưởng trong đêm Gala trao giải cùng doanh nhân Phạm Quốc Hùng

Nhà tạo mẫu tóc Đông Hùng Tinh – Tài năng gắn liền với trách nhiệm xã hội

Không chỉ được biết đến là một nhà tạo mẫu tóc giàu kinh nghiệm và sáng tạo, Đông Hùng Tinh còn là người luôn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động vì cộng đồng. Anh tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện của ngành tóc, đồng thời được vinh danh tại Ngày Giỗ Tổ Nghề Tóc như một hình mẫu tiêu biểu cho sự kết hợp giữa tay nghề và đạo đức nghề nghiệp.

Hùng Đông Tinh hạnh phúc và xúc động khi lần thứ 2 nhận được giải thưởng vinh danh.

Trong suốt hành trình hoạt động xã hội, doanh nhân Phạm Quốc Hùng thường xuyên đồng hành cùng các chương trình quyên góp, hỗ trợ mái ấm, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hướng đến người yếu thế. Những nghĩa cử ấy được anh thực hiện một cách bền bỉ, xuất phát từ tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Bằng sự tận tâm với nghề và trái tim nhân ái, anh đã lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực đến đồng nghiệp và thế hệ trẻ trong ngành làm đẹp, khích lệ họ không chỉ theo đuổi thành công nghề nghiệp mà còn chung tay đóng góp cho xã hội. Sự hiện diện của anh tại các sự kiện cộng đồng đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khẳng định vai trò của doanh nhân trong việc xây dựng một xã hội giàu tình người.

Một người bạn chúc mừng doanh nhân Phạm Quốc Hùng trên thảm đỏ sự kiện.

Giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của doanh nhân Phạm Quốc Hùng, đồng thời tôn vinh những giá trị tốt đẹp đang được nuôi dưỡng và lan tỏa trong đời sống xã hội hôm nay.