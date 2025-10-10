Dự án

VTV công bố chương trình truyền hình về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất

Thứ sáu, 10/10/2025 09:31

VTV9 phối hợp cùng Cổng thông tin Khu Công nghiệp Việt Nam (VIZ) công bố Chương trình truyền hình về Khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất.

Ngày 9-10, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM (VTV9) phối hợp cùng Cổng thông tin Khu Công nghiệp Việt Nam (VIZ) công bố Chương trình truyền hình về Khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất.

Đây là sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của các khu công nghiệp (KCN) trong phát triển kinh tế, thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và trong nước, đồng thời lan tỏa hình ảnh công nghiệp Việt Nam hiện đại, bền vững và năng động.

KCN và hệ sinh thái sản xuất được xem là một trong những động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế. Hiện trên cả nước có hơn 400 KCN và 1.000 cụm công nghiệp (CCN), đóng góp hơn 10% GDP.

Với 80.000 ha dư địa còn lại trong tổng số 180.000 ha đất công nghiệp, Việt Nam đang có nhiều tiềm năng để hướng tới phát triển các KCN thế hệ mới, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất thông minh và bền vững, nhằm đáp ứng xu hướng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng 0 tại COP26.

Ông Từ Lương, Giám đốc VTV9, cho biết đây là lần đầu tiên trên kênh sóng quốc gia, một chuỗi chương trình truyền hình và nội dung số chuyên biệt về KCN và Hệ sinh thái sản xuất được xây dựng bài bản, toàn diện với các chuyên mục như Bản tin Công nghiệp, Make in Vietnam, Công nhân 4.0, Bản đồ Chuỗi cung ứng, Diễn đàn Khu công nghiệp…

"Chương trình sẽ tạo ra một hệ sinh thái truyền thông đặc biệt, nơi tiếng nói của chính quyền, doanh nghiệp sản xuất, người lao động và nhà đầu tư được kết nối, lan tỏa, và cùng hướng đến mục tiêu chung: Vì một nền sản xuất tự lực, công nghiệp tự cường cho Việt Nam" – ông Từ Lương nói.

Cổng thông tin Khu công nghiệp Việt Nam (VIZ) đóng vai trò là đối tác chiến lược, cung cấp thông tin và kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp với cơ quan chức năng.

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh, Tổng Giám đốc VIZ, chia sẻ chương trình truyền thông toàn diện về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất, do VTV9 và VIZ phối hợp thực hiện, sẽ là nền tảng quan trọng để kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan chức năng. Qua đó, cung cấp cho khán giả và các nhà đầu tư cái nhìn rõ ràng về tiềm năng và các lợi thế mà các KCN Việt Nam mang lại. Đây là cơ hội để giới thiệu các mô hình công nghiệp hiện đại, các dự án bền vững và ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, thu hút sự quan tâm của các đối tác quốc tế.

Chương trình hướng tới trở thành một "kho dữ liệu" sống động, cập nhật liên tục về nền công nghiệp Việt Nam, góp phần định hình hình ảnh Việt Nam như một trung tâm sản xuất chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

T.Phương

