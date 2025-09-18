Tài chính

Zalopay mở rộng tính năng Quét QR quốc tế đến Trung Quốc

Thứ năm, 18/09/2025 13:15

Zalopay chính thức công bố tính năng “Quét QR quốc tế” vừa được triển khai tại thị trường Trung Quốc.

Từ nay, người dùng Việt Nam khi đi du lịch hay công tác tại quốc gia này đều có thể dễ dàng thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng Zalopay, từ các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ.

Theo đó, người dùng có thể thanh toán bằng VNĐ ngay tại Trung Quốc thông qua Zalopay mà không cần phải đổi ngoại tệ trước chuyến đi hay lo lắng về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế. 

Họ cũng không cần cài đặt thêm và đăng ký sử dụng các ứng dụng thanh toán mới.

Các thao tác vẫn được Zalopay giữ nguyên sự đơn giản như khi thanh toán trong nước và tại Singapore: mở ứng dụng Zalopay, chọn tính năng “Quét QR”, chuyển khu vực sang “Trung Quốc” và quét mã QR tại quầy.

Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiển thị số tiền quy đổi cùng mức phí minh bạch, giúp người dùng chủ động và dễ dàng kiểm soát chi tiêu.

Zalopay mở rộng tính năng Quét QR quốc tế đến Trung Quốc- Ảnh 1.

Dùng ứng dụng Zalopay để thanh toán tại Trung Quốc, đơn giản và quen thuộc như tại Việt Nam

Bà Lê Lan Chi, Tổng Giám đốc Zalopay, chia sẻ: “Việc tiếp tục mở rộng tính năng này sang thị trường Trung Quốc giúp Zalopay mang đến cho người Việt trải nghiệm thanh toán tiện lợi và liền mạch dù họ đi đến bất kỳ đâu. 

Đây cũng là bước đi chiến lược khẳng định vai trò người bạn đồng hành tài chính đáng tin cậy, đồng thời tạo nền tảng để chúng tôi mở rộng dịch vụ sang nhiều quốc gia khác trong tương lai”.

Quét QR quốc tế không chỉ là tính năng mang lại sự tiện lợi vượt trội, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Zalopay: “Đưa công nghệ thanh toán Việt vươn ra thế giới, đồng hành cùng người Việt trên mọi hành trình”.

Song Hà

thị trường Trung Quốc

trung tâm thương mại

quét mã QR
Kiến Tường - “Viên ngọc thô” chờ ngày tỏa sáng tại trung tâm Đồng Tháp Mười

Kiến Tường - “Viên ngọc thô” chờ ngày tỏa sáng tại trung tâm Đồng Tháp Mười

Dự án 14:17

Phường Kiến Tường (Tây Ninh) có đủ điều kiện để trở thành động lực phát triển mới, gắn liền với xu thế đô thị vệ tinh thế hệ mới của vùng kinh tế phía Nam.

Phát triển bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng

Phát triển bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng

Doanh nhân 17:27

Đồng hành cùng EuroCham trong diễn đàn lần này là KPMG Việt Nam và Merck Healthcare Việt Nam, hai đơn vị tiên phong trong thực hành phát triển bền vững.

An Gia (AGG) đột phá chính sách cho giỏ hàng cuối dự án The Gió Riverside

An Gia (AGG) đột phá chính sách cho giỏ hàng cuối dự án The Gió Riverside

Dự án 09:00

Khách hàng mua căn hộ tháp Gió Đông được hưởng chiết khấu đến 18,5%. Mức chiết khấu này hiếm có trên thị trường, tạo "lớp" lợi nhuận tại thời điểm giao dịch.

Alibaba.com ra mắt chương trình tập huấn Ali-Edu

Alibaba.com ra mắt chương trình tập huấn Ali-Edu

Số hóa 17:01

Alibaba.com, nền tảng thương mại điện tử B2B hàng đầu thế giới, chính thức giới thiệu chương trình tập huấn Ali-Edu – chuỗi 4 buổi hội thảo trực tuyến miễn phí.

Dòng vốn “xoay trục” về Đà Nẵng, bất động sản biểu tượng hút khách

Dòng vốn “xoay trục” về Đà Nẵng, bất động sản biểu tượng hút khách

Thị trường 16:01

Từ hai cực Hà Nội và TP HCM, dòng vốn đầu tư đang chuyển dịch mạnh mẽ về Đà Nẵng, hướng về các dự án biểu tượng mới.

Gamuda Land Việt Nam và Samsung hợp tác chiến lược

Gamuda Land Việt Nam và Samsung hợp tác chiến lược

Doanh nhân 23:46

Gamuda Land Việt Nam và Công ty Điện tử Samsung Vina ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

IMG Phước Đông và EVNSPC hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng điện

IMG Phước Đông và EVNSPC hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng điện

Doanh nhân 18:43

Với cam kết đồng hành cùng phát triển công nghiệp Tây Ninh, EVNSPC sẽ trực tiếp đầu tư hệ thống trạm biến áp và đường dây 110kV tại Khu công nghiệp Phước Đông.

iPhone 17 Pro và camera bar ngang: Apple đang học hỏi Google Pixel?

iPhone 17 Pro và camera bar ngang: Apple đang học hỏi Google Pixel?

Số hóa 08:14

Khi iPhone 17 Pro rò rỉ những hình ảnh đầu tiên, cộng đồng công nghệ bất ngờ khi xuất hiện cụm camera bar ngang – một thiết kế của dòng Google Pixel.

Anker ra mắt 6 sản phẩm sạc di động thế hệ mới

Anker ra mắt 6 sản phẩm sạc di động thế hệ mới

Số hóa 17:54

Anker, thương hiệu hàng đầu thế giới về công nghệ sạc, vừa ra mắt dòng sản phẩm Nano Series và Pin dự phòng dành cho laptop.

Mastercard Việt Nam có giám đốc mới

Mastercard Việt Nam có giám đốc mới

Doanh nhân 11:59

Mastercard vừa chính thức bổ nhiệm ông Sharad Jain làm Giám đốc Quốc gia phụ trách khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào.

XEM THÊM