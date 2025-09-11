Số hóa

Anker ra mắt 6 sản phẩm sạc di động thế hệ mới

Thứ năm, 11/09/2025 17:54

Anker, thương hiệu hàng đầu thế giới về công nghệ sạc, vừa ra mắt dòng sản phẩm Nano Series và Pin dự phòng dành cho laptop.

Bộ sản phẩm mới sử dụng công nghệ tiên tiến như cáp sạc tích hợp tiện lợi, sạc không dây Qi2 tốc độ cao và công nghệ GaN thế hệ mới, giúp sạc cùng lúc nhiều thiết bị như MacBook Air, iPhone 16, máy tính bảng, drone và camera.

Sạc Dự Phòng Anker Laptop (A1695)

Sở hữu viên pin 25.000mAh cùng công suất sạc nhanh 165W cho 4 cổng, sản phẩm này cho phép người dùng sạc cùng lúc 4 thiết bị. Với cổng USB-C hỗ trợ sạc lên đến 100W, pin có khả năng sạc MacBook Air (M3) lên 50% chỉ trong 21 phút.

Anker ra mắt 6 sản phẩm sạc di động thế hệ mới- Ảnh 1.

Hai cáp USB-C tích hợp. Một cáp ngắn 30cm cho những lần sạc nhanh và một cáp rút dài 70cm có thể kéo đến độ dài mong muốn. Sản phẩm được trang bị màn hình thông minh, thể hiện dữ liệu công suất đầu ra, nhiệt độ pin và thời gian sạc ước tính.

Theo Anker, với dung lượng phù hợp để mang lên máy bay và khả năng sạc iPhone 16 lên tới 4,5 lần hoặc MacBook Air (M3) 1,3 lần , đây là lựa chọn sạc dự phòng 25.000mAh. A1695 có hai màu Đen và Xám, giá bán lẻ 2,49 triệu đồng.

Sạc Dự Phòng Anker Nano Rút Gọn (A1638)

Sản phẩm trang bị cáp rút siêu dài 70cm. Thiết bị cung cấp công suất sạc nhanh tối đa 45W, bao gồm hỗ trợ PPS 2.0, đủ để sạc iPhone 16 Pro lên 50% chỉ trong 27 phút. Với dung lượng 10.000mAh.

Sản phẩm có màn hình thông minh, hiển thị trạng thái sạc. Có ba màu Đen, Trắng và Xanh dương, Sạc Dự Phòng Anker Nano Rút Gọn có giá bán lẻ 1,35 triệu đồng.

Sạc Anker Nano 70W Laptop (A121A)

Sạc Anker Nano 70W Laptop có thiết kế nhỏ gọn, sản phẩm vẫn cung cấp khả năng sạc nhanh 70W và tương thích ngược với các thiết bị 67W, 65W. Khi cần sạc laptop và điện thoại cùng lúc, công suất tối đa 65W. Sạc Anker Nano 70W Laptop có nhiều màu: Đen, Trắng, Xanh dương và Hồng, giá bán lẻ 850.000 đồng.

Sạc Dự Phòng Không Dây Anker Nano (A1665)

Được thiết kế dành riêng cho dòng iPhone 12 đến 16, Sạc Dự Phòng Không Dây Anker Nano siêu mỏng, kích thước tương đương một thẻ tín dụng.

Sạc Dự Phòng Không Dây Anker Nano có các màu Đen, Trắng, Xanh dương và Hồng, với giá bán lẻ 1,499 triệu đồng.

Sạc Xe Hơi Anker Nano Rút Gọn (A2738) có màu Xám, Sạc Xe Hơi Anker Nano Rút Gọn có giá bán lẻ 603.000 đồng; Sạc Anker Nano 45W (A2692) có hai màu Đen và Trắng, giá bán lẻ 485.000 đồng.

Thông tin mở bán

Pin dự phòng sạc được laptop và tất cả các sản phẩm mới thuộc dòng Anker Nano Series sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 8-9, tại Anker Official Store (Shopee, Lazada, Tiktok shop), Thế Giới Di Động, CellphoneS, Hoàng Hà và các nhà bán lẻ ủy quyền của Anker.


