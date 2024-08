Bất động sản Long An thu hút đầu tư nhờ những lợi thế vượt trội

Hạ tầng tạo sức bật



Nằm giáp ranh TP HCM, Long An kết nối thông qua trục đường giao thông huyết mạch Quốc lộ 1A và cao tốc Trung Lương, trở thành cầu nối quan trọng về giao thông giữa miền Tây Nam bộ với TP HCM, Long An đang ngày càng cho thấy vai trò trọng yếu trong kết nối giao thương, phát triển kinh tế vùng.

Gần đây, Long An tích cực đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và quy hoạch nhằm đón đầu làn sóng di cư từ khu vực nội đô ra vùng đô thị vệ tinh.

Cao tốc TP HCM – Trung Lương

Sông Vàm Cỏ liền kề hướng ra biển Đông và đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; đường cao tốc TP HCM – Trung Lương nối liền TP HCM với TP Tân An (Long An) và Mỹ Tho (Tiền Giang); đường cao tốc Tân Sơn Nhất – Long An sẽ được đầu tư nối Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long An, tạo thành một vùng liên kết vệ tinh lớn, thu hút giá trị đầu tư trong và ngoài nước.



Cao tốc Bến Lức – Long Thành dài 58km, qua tỉnh Long An, TP HCM và Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Dự kiến quý 1-2025 sẽ thông xe 21km đoạn từ TP HCM đi Long An.

Tuyến này khi hoàn thiện cùng với việc khép kín vành đai 3 TP HCM sẽ tiết kiệm thời gian di chuyển từ Long An đến TP HCM, Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam bộ, tạo thành trục động lực liên kết vùng hoàn chỉnh cho khu Tây.

Long An còn kế thừa và ảnh hưởng quy hoạch vùng của TP HCM. Cụ thể, TP HCM sắp chi gần 20.000 tỉ đồng mở rộng 4 tuyến đường cửa ngõ phía Tây. Bao gồm: Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) mở rộng lên 52m, đường Vĩnh Lộc mở rộng lên 30m và hai đường dẫn cao tốc TP HCM – Trung Lương mở rộng thêm 2 làn xe với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỉ đồng, giúp khơi thông cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Mới đây nhất, trục đường huyết mạch Lương Hòa - Bình Chánh đã chính thức khởi công. Ngoài ra, Long An đã xúc tiến đầu tư và nâng cấp hàng loạt công trình kết nối liên kết vùng như Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 50B, Quốc lộ N1,…

Với hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, khoảng cách, thời gian di chuyển từ Long An đến với TP HCM được rút ngắn rất nhiều, phù hợp cho những người có nhu cầu nhà ở tại địa phương và cả những người đang sinh sống và làm việc tại TP HCM.

Thu hút mạnh dòng tiền đầu tư

Lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, Long An đã tiếp nhận nguồn vốn FDI từ khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ với 1.282 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 11,1 triệu USD.

Toàn tỉnh Long An có 36 KCN được thành lập với tổng diện tích được quy hoạch hơn 9.693ha. Trong đó, có 26 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích quy hoạch 5.982,14ha, có tỷ lệ lấp đầy đạt 67,8%. Với sự bùng nổ về công nghiệp, hàng chục ngàn chuyên gia, công nhân đổ về làm việc kéo theo nhu cầu nhà ở tại Long An đang ngày càng lớn.

Chưa kể là một trong những đô thị có quy mô lớn, Long An có dân số khoảng 1,7 triệu người và mỗi năm đón thêm hàng ngàn lao động mới. Những con số này thể hiện sức cầu thị trường bất động sản phía Tây ngày càng lớn.

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, với nguồn cung mới nhỏ giọt tại TP HCM, giá nhà tại TP HCM đã tăng gấp ba lần trên thị trường sơ cấp và gấp đôi trên thị trường thứ cấp trong vòng 5 năm qua.

Giá bán tăng đã đẩy những người mua nhà với mục đích ở thực sang các tỉnh lân cận để có nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn. Trong đó, Long An cũng là miền đất hứa đón làn sóng ly tâm từ TP HCM.

Chương trình "Bàn tròn chính sách" thảo luận về "Chính sách thu hút container vào cảng trên địa bàn tỉnh Long An".

Bên cạnh phát triển công nghiệp, đô thị, tỉnh cũng ưu tiên mục tiêu phát triển dịch vụ logistics thành ngành kinh tế quan trọng, đưa Long An trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi kết nối các tỉnh, thành thuộc Vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP HCM, vùng Đông Nam Bộ và thị trường Campuchia.

Tiến sĩ Mai Văn Nhiều – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, khẳng định để thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, hiện tỉnh có hệ thống cảng vận tải khá đa dạng, một số doanh nghiệp đã đầu tư cảng, kho bãi hiện đại, đồng thời sẽ xây dựng, ban hành các chính sách đặc thù, tháo gỡ vướng mắc tạo điều kiện thu hút, khai thác tốt tiềm năng của Cảng quốc tế Long An.

Hội tụ nhiều lợi thế, thị trường bất động sản Long An những năm gần đây trở thành chọn lựa của nhiều ông lớn bất động sản. Các thương hiệu mạnh như Ecopark, Vinhomes... tiếp tục rót vốn với các dự án khủng. Các chủ đầu tư sẵn sàng đầu tư lớn vào hệ thống tiện ích, cảnh quan và mảng xanh tại các dự án khu đô thị. Vì mục tiêu dài hạn là tạo môi trường sống tốt nhất để thu hút cư dân vào ở và hình thành giá trị gia tăng bền vững.



Theo dữ liệu mới công bố từ Batdongsan.com.vn, trong tháng 5/2024, lượt khách hàng tìm kiếm mua nhà đất tại Long An tăng trưởng. Cụ thể, lượt tìm kiếm nhà đất Long An tăng thêm 6% so với tháng trước. Trong đó, loại hình nhà phố, biệt thự được đầu tư tiện ích, cảnh quan có nhu cầu tìm mua mạnh.

Dự án bất động sản nổi bật tại Long An

Long An có nhiều lợi thế phát triển thị trường bất động sản. Các khu Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc giàu tiềm năng phát triển những dự án trung cao cấp, phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp.

Lễ khởi công đô thị phức hợp An Huy Mỹ Việt

Nổi bật là khu đô thị phức hợp An Huy Mỹ Việt quy mô khoảng 60ha với gần 2.500 sản phẩm bao gồm shophouse, nhà phố liên kế, biệt thự được quy hoạch theo mô hình hiện đại, xây dựng với tiêu chuẩn mới về kiến trúc, thẩm mỹ, an ninh, hội tụ tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút giới đầu tư.



Đặc biệt, dự án An Huy Mỹ Việt tạo nên điểm độc đáo khi lấy văn hóa Việt Nam làm cảm hứng cho một không gian nghỉ dưỡng lý tưởng. Những công trình mang tính biểu tượng, thấm đẫm tinh thần người Việt trên suốt chiều dài đất nước đã được tái hiện sinh động trong khu công viên di sản gồm chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, cổng Ngọ Môn Huế, tháp bà Ponagar, nhà rông Tây Nguyên, chợ Bến Thành và tượng đài Long An Trung dũng Kiên cường.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thế Bạch, Tổng Giám đốc An Huy Group, cho biết hiện Công ty tập trung phát triển các dự án phù hợp với nhu cầu ở thực của khách hàng để đạt được mức độ hấp thụ cao nhất của thị trường. Do vậy, dự án An Huy Mỹ Việt sẽ là một trong những dự án trọng điểm với quy mô lớn của tỉnh Long An thời gian tới, đáp ứng được nhu cầu về nhà ở ngày một cao trên địa bàn tỉnh.

Dự án tọa lạc tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tọa lạc tại vị trí đắc địa khu trung tâm của huyện Đức Hòa, liền kề với TP HCM, kết nối giao thông trọng điểm của khu vực như Quốc lộ 22, Quốc lộ N2, Đường Vành Đai 3, Đường Vành Đai 4, Tỉnh lộ 10, Quốc lộ 1A… Và các tuyến Cao tốc như Cao tốc TP HCM – Trung Lương, tuyến đường sắt TP HCM – Miền Tây. Đặc biệt vừa qua Cao tốc Mộc Bài – TP HCM đã được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, sẽ càng tăng cường tính kết nối vùng, thúc đẩy thông thương, tạo dư địa tăng trưởng cao.