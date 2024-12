Công dân toàn cầu và câu chuyện sống đậm chất riêng tại The Continental

Câu chuyện của những Neo Urbanites…

Trong nhiều điều mà người trẻ ngày nay ấp ủ, công dân toàn cầu không chỉ là đích đến, mà còn là hiện thực dần hiện hữu. Và để làm được điều đó, một yếu tố không thể thiếu là môi trường sống mang tính hội nhập cao.

Người trẻ Việt đang viết nên câu chuyện riêng của mình, trong đó, họ không chỉ là người trải nghiệm khái niệm Neo Urbanites, mà còn là nhân vật chính kiến tạo nên tương lai hay những khát vọng mang tầm thế giới.

Không khó để nhận diện chân dung những người mua nhà ở giai đoạn hiện tại, theo nghiên cứu của PropertyGuru, nhóm có nhu cầu tìm mua bất động sản nhiều nhất là những người từ 22 đến dưới 39 tuổi. Đặc biệt, với nhóm người trẻ từ 22 đến 34 tuổi, nhu cầu tìm mua bất động sản đã tăng từ mức 39% vào năm 2021 lên hơn 42% trong năm 2023. Việc người trẻ trở thành nhóm khách hàng chính trong lĩnh vực địa ốc, cùng với thói quen tiêu dùng, mua sắm của nhóm khách hàng này đã đặt các nhà phát triển dự án trước những đổi thay căn bản trong thiết kế sản phẩm. Và chỉ khi "bắt mạch" đúng nhu cầu, "đồng điệu" với khách hàng nhóm này, sản phẩm, dự án mới thành công.

Thế hệ công dân toàn cầu mới ưa chuộng không gian sống đa trải nghiệm

Người trẻ ngày nay đang có những quan niệm rất khác về mua nhà, đặc biệt là phân khúc căn hộ, trong đó xu hướng tôn vinh không gian sống, theo hướng đa chức năng, đa trải nghiệm, đa tiện ích và gần gũi thiên nhiên là ưu tiên hàng đầu.

Một điểm nữa, người trẻ - với suy nghĩ phóng khoáng và khát khao trải nghiệm cái mới giờ không quá khao khát một căn hộ ở những quận trung tâm, họ sẵn sàng chọn lựa nhà ở tại các dự án gần trung tâm và sở hữu hạ tầng giao thông quy hoạch đồng bộ.

Giới trẻ hiện cũng nhận thức sâu sắc rằng ngôi nhà không còn đơn thuần là chỗ ở mà còn là nơi nuôi dưỡng sức khỏe, tâm trạng và chất lượng cuộc sống. Một không gian sống tốt sẽ lấy con người làm hạt nhân của sự chăm sóc. Theo đó, ngoài các yếu tố "cứng" như vị trí, kết nối thì việc thiết kế không gian cảnh quan, tiện ích nội - ngoại khu phù hợp có thể mang đến nhiều lợi ích cho cả tâm hồn và cơ thể.

…và câu chuyện sở hữu nhà ở đậm cá tính riêng

Nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao của người trẻ - những công dân toàn cầu mới, thị trường bất động sản đã có nhiều hơn những sản phẩm thoả mãn được các đòi hỏi này. Tại khu vực Đông bắc Hà Nội, The Continental là một sản phẩm như thế.

Tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm và trên giao lộ huyết mạch của đại đô thị Global Gate, The Continental là trái tim của trái tim đại đô thị đẳng cấp quốc tế này. The Continental đang viết nên câu chuyện của riêng mình, câu chuyện về nơi tụ hội của những Neo Urbanites thế hệ mới. Nếu người Nhật tự hào với Inter-City Hub Odaiba (mô hình đô thị hiện đại kết nối giữa trung tâm và sân bay), nơi mỗi cư dân mang trong mình niềm kiêu hãnh tinh tế về một tin thần Nhật cởi mở cùng hoàn cầu, thì tương tự, The Continental cũng vậy, là một phần quan trọng của Inter-City Hub Global Gate.

The Continental là dòng sản phẩm cao cấp nhất mang thương hiệu Imperia của MIK Group lần đầu tiên được ra mắt thị trường. Điều này lý giải cho sức hấp dẫn khó cưỡng của The Continental với những người trẻ tuổi thành đạt vốn đề cao những giá trị sống theo tiêu chuẩn mới.

The Continental trở thành một phần quan trọng của Inter-City Hub Global Gate

Thừa hưởng chuỗi tiện ích "khổng lồ" của đại đô thị Global Gate, The Continental còn được MIK Group dụng công quy hoạch, thiết kế thêm vô số tiện ích nội, ngoại khu, nhằm mang đến cho các cư dân các tầng tiện ích đa dạng.

Người trẻ thích sự thoáng đãng, The Continental chỉ có mật độ xây dựng 28,5% và có tới hơn 40ha cây xanh và mặt nước. Người trẻ đề cao tiện ích, sức khoẻ, The Continental có không gian tiếp khách, làm việc sang trọng, đẳng cấp, có khu vực dịch vụ, giải trí phong phú, có các khu vực thể thao vận động, chăm sóc sức khoẻ hàng đầu.

Và cũng không quá khi nói rằng cư dân của The Continental có được đặc quyền "một bước chân chạm ngàn tiện ích". Hơn thế nữa, tất cả đều được thiết kế một cách tỉ mỉ, theo đúng các tiêu chuẩn cao nhất đang thịnh hành hiện nay. MIK Group đã mang những gì mà cuộc sống hiện đại cần có đến với cư dân của mình.

Cư dân tương lai của The Continental sở hệ thống tiện ích đa lớp trong đại đô thị

Đó là cái chung, còn cái riêng, The Continental mang đến cho các chủ nhân căn hộ không gian sinh sống với hầu hết các trang thiết bị, tiện ích hội tụ đủ trong hai chữ "thông minh". Tính smart là một điều mà người trẻ luôn hướng tới và sự chiều khách này lại một lần nữa được nhà phát triển dự án tinh tế thể hiện qua việc sử dụng bộ sưu tập các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trong các hạng mục vật liệu bàn giao.

Với tất cả những điều đó, The Continental đang rất được những "thượng đế" trẻ ngóng chờ, nơi mà những Neo Urbanites có dịp đề cao bản sắc cá nhân, sống theo tinh thần "hòa đồng nhưng không đồng hóa", với các trải nghiệm đa văn hóa, nhiều sắc màu mang hơi thở thời đại.