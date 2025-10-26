Doanh nhân

Công nghệ Bosch nâng tầm chất lượng sống

Chủ nhật, 26/10/2025 09:53

Tại Triển lãm Công nghệ Bosch Tech Tour 2025 ngày 24-10, Bosch đã giới thiệu "Ngôi nhà Bosch" (The House of Bosch).


The House of Bosch là một hệ sinh thái công nghệ và giải pháp toàn diện được thiết kế để giúp cuộc sống trở nên dễ dàng, an toàn và bền vững hơn, từ trong nhà, cho đến đường phố, hay đến nhà máy.

Khách tham quan có thể trải nghiệm cách Bosch đang hiện diện và đóng góp vào mọi khía cạnh của cuộc sống với các giải pháp thông minh, cho phép người dùng làm chủ không gian sống và làm việc của mình một cách tiện lợi và tự tin.

Trong nhà bếp, máy rửa chén Bosch với công nghệ sấy Zeolith sử dụng khoáng chất tự nhiên để hút ẩm và tỏa nhiệt, đảm bảo kết quả sấy khô hoàn hảo ngay cả với đồ nhựa, đồng thời giảm tiêu thụ điện năng. Máy giặt và máy sấy ứng dụng AI (Trí tuệ nhân tạo) giúp tối ưu hóa lượng nước, chất giặt tẩy và năng lượng sử dụng cho mỗi lần giặt. Thông qua ứng dụng Home Connect, người dùng có thể khởi động, tạm dừng hoặc điều chỉnh chu trình từ xa, tận hưởng sự kiểm soát hoàn toàn dù ở bất cứ đâu.

Các dụng cụ cầm tay (Power Tools) của Bosch giúp mọi người tự tin thực hiện các công việc gia đình và các công việc thủ công (DIY - Do-it-yourself).

Bosch đang thúc đẩy thế hệ di chuyển tiếp theo tại Việt Nam với các giải pháp thông minh giúp việc lái xe an toàn, tinh gọn và kết nối hơn cho cả xe hai bánh và bốn bánh.

Công nghệ Bosch nâng tầm chất lượng sống - Ảnh 1.

Bosch giới thiệu "Ngôi nhà Bosch" - một hệ sinh thái công nghệ và giải pháp toàn diện

Đối với ô tô, Bosch đang thúc đẩy trải nghiệm lái xe tối ưu hơn cho người dùng Việt Nam thông qua các giải pháp điện toán liên lĩnh vực và quản lý chuyển động xe thông minh. Đối với người đi xe máy và xe tay ga, Bosch đang nâng cao sự an toàn với các công nghệ phù hợp với điều kiện giao thông và quy định trong khu vực.

Các sản phẩm phụ tùng và phụ kiện ô tô của Bosch không chỉ là phụ tùng thay thế thông thường mà còn là những nâng cấp thông minh giúp tăng cường an toàn, tiện nghi và độ tin cậy trên đường.

Bosch đang góp phần xây dựng "Nhà máy của Tương lai" với một hệ sinh thái tích hợp gồm tự động hóa, số hóa và các giải pháp dựa trên dữ liệu, cho phép các nhà máy hoạt động hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn.

Trọng tâm của các giải pháp công nghiệp này là Bosch Rexroth, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp thủy lực công nghiệp và di động, mang lại hiệu suất, độ tin cậy và sự linh hoạt cho nhiều lĩnh vực.

Các giải pháp Phần mềm và Kỹ thuật số của Bosch (Bosch Software and Digital Solutions) thúc đẩy quá trình số hóa thông qua phương pháp tiếp cận "Số hóa Thông minh" (Smarter Digital), kết hợp chuyên môn về tư vấn, kỹ thuật và công nghệ thông tin để xây dựng các doanh nghiệp vững mạnh và có tầm nhìn tương lai.

Tất cả những cải tiến, giải pháp này thể hiện tầm nhìn của Bosch về việc trao quyền cho người dùng để kiểm soát ngôi nhà, phương tiện và nhà máy của mình một cách dễ dàng, hiệu quả và bền vững, qua đó biến công nghệ thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cả cuộc sống hàng ngày lẫn lĩnh vực công nghiệp.

Song Hà

công nghệ thông tin

hệ sinh thái

Tối ưu hóa

giải pháp phần mềm

hàng đầu thế giới

chất lượng sống
