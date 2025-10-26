Doanh nhân

Đà Nẵng sắp có trung tâm thương mại 20 triệu USD

Chủ nhật, 26/10/2025 09:47

Trung tâm thương mại đầu tiên của MM Mega Đà Nẵng Super Center gồm đại siêu thị, khu ẩm thực, khu vui chơi giải trí... sẽ khánh thành vào ngày 17-11 tới.

MM Mega Đà Nẵng Super Center xây dựng trên diện tích gần 1,92 ha tại phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu - khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm đô thị mới của thành phố Đà Nẵng, có vị trí chiến lược kết nối các tuyến giao thông, khu công nghiệp và cảng biển lớn của khu vực Tây Bắc.

Đây là mô hình trung tâm thương mại đầu tiên của MM Mega Market xây dựng tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD kỳ vọng đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí của người dân Đà Nẵng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, hiện MM Mega Market Đà Nẵng Super Center đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Hơn 400 kỹ sư, nhà thầu cùng đối tác và nhân viên vận hành của MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đang làm việc với cường độ cao nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, sẵn sàng cho ngày trung tâm chính thức đi vào hoạt động vào ngày 17-11 tới.

MM Mega Market Đà Nẵng Super Center được thi công và giám sát theo chuẩn quốc tế của Tập đoàn TCC/BJC, hướng tới đạt chứng nhận Công trình Xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cấp. Việc áp dụng các tiêu chí tiết kiệm năng lượng và vật liệu thân thiện môi trường thể hiện cam kết của chủ đầu tư trong việc phát triển cơ sở hạ tầng thương mại theo hướng bền vững, phù hợp với định hướng "kinh tế xanh" của thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt, hơn 90% sản phẩm kinh doanh tại đây có nguồn gốc trong nước, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, thể hiện nỗ lực của MM Mega Market Việt Nam trong việc thúc đẩy hàng Việt Nam và kết nối doanh nghiệp địa phương vào chuỗi cung ứng hiện đại.


