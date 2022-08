“Sóng” đầu tư đang dồn về Phú Mỹ, phòng công chứng đông nghịt người

Thứ Ba, 27/04/2021 13:56

Ghi nhận cho thấy, những tháng đầu năm, tại các phòng công chứng đất đai trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu luôn trong tình trạng đông kín người. Trong đó, nhiều giao dịch đến từ nhà đầu tư TP HCM.

Sôi động giao dịch nhà đất tại Phú Mỹ

Không phải ngẫu nhiên mà thời gian gần đây, thị trường BĐS Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) được nhắc đến nhiều. Đây không chỉ là khu vực duy nhất của thị trường phía Nam được đầu tư đồng bộ từ 4 tuyến giao thông: Thủy – Bộ - Không – Sắt mà còn có lợi thế kế cận sân bay Quốc tế Long Thành đã khởi công (giai đoạn 1), điều này đã khiến thị trường BĐS nơi đây rục rịch theo.

Ghi nhận thực tế cho thấy, khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, thanh khoản đất nền ở Phú Mỹ đã tăng gấp 2 - 3 lần so với cuối năm 2020. Các văn phòng công chứng trên địa bàn nườm nượp khách hàng đến giao dịch chuyển nhượng.

Trong đó, các nền đất có giá dao động từ 7-10 triệu đồng/m2 có giao dịch khá tốt. Khảo sát tại một sàn giao dịch đang bán dự án đất nền tại địa bàn này cho thấy, một tuần trung bình sàn bán ra được từ 6-8 lô, cao điểm nhất là vào thời điểm cuối tuần, lượng khách đầu tư đi xem đất tăng đột biến. Phần lớn người mua đất Phú Mỹ là NĐT Tp.HCM và người mua thực trên địa bàn xung quanh khu vực.

Tìm hiểu được biết, hiện BĐS khu vực Suối Nhum là trung tâm hành chính phường Hắc Dịch (Phú Mỹ) đang nhận được nhiều sự quan tâm của các NĐT. Nơi đây cũng có tốc độ tăng giá khá tốt trong khi có lợi thế về khu công nghiệp lớn bao quanh. Nhất là từ khi thông tin Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương bổ sung 450ha phát triển khu công nghiệp trên địa bàn đã khiến thị trường BĐS nơi đây rục rịch trở lại, đón đầu nguồn cầu khá lớn từ khách mua đầu tư.

Chưa kể, dự án khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao – đô thị – dịch vụ tại phường Hắc Dịch với quy mô lên tới 600 ha sẽ triển khai vào năm 2022, được lãnh đạo địa phương kỳ vọng sẽ là điểm nhấn thu hút khoảng 3 tỷ USD vốn đầu tư, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động chất lượng cao về đây làm việc. Khu Công Nghệ Cao Hắc Dịch này quy mô gấp 3 lần khu công nghệ cao Quận 9 và các cụm KCN phụ trợ, đủ để thấy triển vọng phát triển kinh tế khu vực này đang ngày càng lớn mạnh. Đây dự báo sẽ là lực cầu rất lớn cho thị trường BĐS trong tương lai.



Phần lớn quỹ đất khu vực này được qui hoạch là trung tâm văn hoá, trường học, y tế, cơ quan hành chính, công viên nên quỹ đất ở khá khan hiếm. Chính vì sự khan hiếm này nên mức giá hiện tại có sự tăng trưởng khá tốt. Chẳng hạn, khu tái định cư Hắc Dịch hiện giá đang giao dịch khoảng 16-18 triệu đồng/m2. Dự kiến khi khu công nghệ cao đi vào hoạt động thì giá khu vực này sẽ tăng trưởng không dưới 20 triệu đồng/m2.

Cho nên, khi xuất hiện dự án mới tại khu vực này lập tức đón nhận dòng tiền của NĐT. Tìm hiểu được biết, hiện khu vực Hắc dịch có một số dự án mới chuẩn bị bung ra thị trường sau thời điểm dịch Covid-19 đang được khách hàng đặt giữ chỗ khá tốt. Hầu hết các dự án này đã ra sổ đỏ từng nền, hạ tầng hoàn thiện nên được người mua quan tâm.

Đó chính là lý do thời gian gần đây, NĐT đổ về khu vực này để "săn" đất nền, đón đầu sóng đầu tư hạ tầng, công nghiệp. Thời điểm này, trên địa bàn nhiều hoạt động mua bán đất nền diễn ra, các phòng công chứng luôn trong tình trạng đông người. Trong đó, nhiều giao dịch đến từ NĐT Tp.HCM. Theo một nhân viên phòng công chứng trên địa bàn Phú Mỹ, so với thời điểm đầu năm 2020, hồ sơ công chứng nhà đất hiện tăng khoảng 15-20%. Một số khu vực trên địa bàn hiện tượng giao dịch biến động mạnh, các chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai có thời điểm bị quá tải hồ sơ, phải tăng cường nhân sự để giải quyết. Có một số phòng công chứng lượng hồ sơ tiếp nhận trong tháng 4/2021 tăng vọt so với tháng 3 lên đến 30-40%.

Điều này cho thấy, "sóng" đầu tư đang có hiện tượng dồn mạnh về khu vực này. Thực tế, BĐS Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có một thời gian trước đó tăng giá do các thông tin về cao tốc, giao thông hạ tầng chỉn chu kết nối thuận tiện với Tp.HCM. Rất nhiều NĐT BĐS đổ về đây đón đầu, khiến BĐS khu vực này có thời điểm ghi nhận "nóng sốt". Trong năm 2019, giá đất tại đây đã thiết lập mặt bằng giá mới, có những nơi cán mốc 30-45 triệu đồng/m2, ương đương với giá đất thành phố Bà Rịa. Theo các môi giới khu vực, mức giá đất nền tại Phú Mỹ đã tăng khoảng 25-35% so với thời điểm cách đây 1 năm. Đặc biệt, có một số dự án mức tăng ghi nhận 40-50%, từ thời điểm Phú Mỹ lên thị xã vào tháng 4/2018. Cùng với đất nền thiết lập mặt bằng giá mới thì thị trường nơi đây cũng đang đón nhận làn sóng ngầm nguồn cung của các doanh nghiệp BĐS đổ về đón cơ hội.

Ghi nhận cho thấy, những sản phẩm BĐS có sổ, hoàn thiện pháp lý đang được cả NĐT lẫn người mua thực quan tâm. Lý do BĐS nơi đây vẫn hấp lực người mua là bởi giá mua vào so với các thị trường lân cận Tp.HCM còn khá mềm, theo đó khả năng sinh lời còn cao. Trong khi đó, được hưởng lợi thế của loạt khu công nghiệp đã hiện hữu, lấp đầy trên địa bàn cho nên nhu cầu mua ở thực gia tăng mạnh mẽ ở thị trường này những năm gần đây.

Tuy vậy, theo các chuyên gia trong ngành, thị trường Phú Mỹ mới ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển, còn nhiều dư địa tăng giá. Trong đó, những khu vực liền kề trung tâm, mức giá hợp lý như khu vực Suối Nhum sẽ là điểm nóng. Với hiện trạng đã có quy hoạch chi tiết, người mua sẽ không lo rủi ro quy hoạch mới.

Vì sao "tăng nhiệt"

Yếu tố đầu tiên không thể không nhắc đến tác động đến thị trường BĐS Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) thời gian gần đây là việc khởi công sân bay Long Thành. Nếu BĐS sát sân bay giá đã tăng cao thì vùng phụ cận như Phú Mỹ, Nhơn Trạch… lại rơi vào điểm ngắm của NĐT vì giá còn ở ngưỡng mềm.

Hiện mức giá các dự án quanh sân bay đã được đẩy lên mức cao ngất ngưởng, có nơi lên đến 40 triệu đồng/m2. Trong khi đó, mức giá đất nền khu vực Suối Nhum, thuộc trung tâm hành chính phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, cũng chỉ trên dưới 20 triệu/m2. Điều này tạo nên bước chênh lệch giá rất lớn giữa 2 khu vực. Theo quy luật "nước chảy chỗ trũng", nơi đâu có giá rẻ hơn và tiềm năng sinh lời tốt hơn thì dòng vốn của dân đầu tư sẽ đổ về.

Cùng với sân bay, thì đường vành đai 4, vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, đường cao tốc xuyên Á đã và đang hoàn thiện là yếu tố giúp kết nối giao thương cho địa phương này. Lợi thế hạ tầng đang thúc đẩy sự phát triển của thị trường BĐS công nghiệp nói chung, BĐS nhà ở nói riêng tại khu vực này.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Phú Mỹ là vị trí vàng với thời gian di chuyển đến sân bay khoảng 20 phút và là nơi hội tụ hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải (nằm trong top 20 cảng biển lớn nhất thế giới), cùng 9 khu công nghiệp tập trung với 261 dự án hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 16,3 tỉ USD.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Việt An Hòa nhận định, thị trường Phú Mỹ đang đón nhiều điểm sáng mới. Một số khu vực ghi nhận mức giao dịch tăng nhanh hơn trước khi có dịch, mặt bằng giá bất động sản nơi đây cũng thiết lập mức giá mới. Biên độ tăng giá không quá nhanh nhưng rất đều đặn và còn có triển vọng tăng thêm.

Vị chuyên gia này cho rằng, Phú Mỹ hiện là nơi có giao dịch ổn định nhờ nhiều yếu tố khách quan tác động, giá cả nơi đây còn mềm và còn nhiều dư địa tăng trưởng. Người mua đất ở Phú Mỹ hiện nay đa số là nhà đầu tư chờ đón đầu hạ tầng như các tuyến đường cao tốc đang trong giai đoạn triển khai hoặc chờ đợi công nghiệp và cảng biển phát triển mạnh trong tương lai không xa. Đó là những tiền đề tốt để thúc đẩy BĐS Phú Mỹ trở thành nơi thu hút NĐT.

Theo ghi nhận, NĐT sau thời điểm dịch đến với thị trường BĐS nơi đây cũng có những "khẩu vị" khác. Họ quan tâm nhiều đến phân khúc mang lại độ an toàn cao, khoảng cách hợp lý với sân bay quốc tế Long Thành để hình thành nên cộng đồng dân cư hiện hữu. NĐT cũng bắt đầu đón sóng thị trường bằng cách chậm dãi, bỏ dòng tiền lâu dài thay vì lướt sóng như mấy năm về trước.Những CĐT nào đáp ứng được yếu tố pháp lý sẽ là lợi thế bán hàng tốt trong bối cảnh nguồn cung đang khá khan hiếm trên thị trường.