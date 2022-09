Thị phần thép xây dựng Hòa Phát tăng lên 37%

Thứ Sáu, 17/09/2021 21:40

Sản lượng bán hàng thép xây dựng Hòa Phát trong tháng 8/2021 đạt 268.000 tấn, giảm gần 17% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, thép xây dựng Hòa Phát đạt gần 2,5 triệu tấn, tăng 16%. Với kết quả này, thị phần của Hòa Phát đã tăng lên 37%, cao hơn 9% so với thời điểm đầu năm.

Chỉ số này cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thép Hòa Phát trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều khó khăn do làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 trên cả nước.



Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), năng lực sản xuất thép thô (phôi thép các loại) của Việt Nam hiện khoảng 24 triệu tấn/năm. Sản lượng sản xuất thép thô năm 2021 dự kiến đạt khoảng 21,2 triệu tấn, đủ đáp ứng nhu cầu trong nước và dành cho xuất khẩu. Qua 8 tháng, sản lượng thép thô đạt trên 13 triệu tấn, tăng 23% so với cùng kỳ.

Về thép thành phẩm, sản lượng sản xuất và bán hàng thép xây dựng tháng 8/2021 có mức sản lượng tháng thấp nhất trong 5 năm giai đoạn 2017-2021, chủ yếu do nhiều tỉnh thành tăng cường giãn cách xã hội. Các thành viên VSA sản xuất 713.000 tấn thép xây dựng, giảm 8% so với cùng kỳ tháng 8/2020. Bán hàng đạt gần 560.000 tấn, giảm gần 40% so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 6,6 triệu tấn, tương đương với mức sản lượng bán hàng của các doanh nghệp thành viên cùng kỳ 8 tháng năm 2020. Trong đó, Việt Nam đã xuất khẩu trên 1 triệu tấn thép xây dựng sau 8 tháng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020.