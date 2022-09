Ví MoMo phát động chiến dịch quyên góp cùng Đà Nẵng và An Giang chống dịch Covid-19

Thứ Năm, 20/08/2020 16:33

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, từ đầu tháng 8, Ví MoMo kết hợp cùng Uỷ ban MTTQ TP Đà Nẵng và Tỉnh đoàn An Giang triển khai hàng loạt chiến dịch "Chung tay cùng Đà Nẵng" và "Giúp Bộ đội Biên phòng An Giang ngăn Covid-19 xâm nhập qua biên giới".

Toàn bộ số tiền quyên góp của "Chung tay cùng Đà Nẵng" sẽ được sử dụng để mua sắm trang thiết bị y tế cho 4 Bệnh viện tuyến lớn và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân Đà Nẵng trong khu cách ly.



Chương trình "Giúp bộ đội biên phòng An Giang ngăn Covid-19 xâm nhập qua biên giới" số tiền quyên góp sẽ mua trang thiết bị y tế, kiểm soát dịch bệnh cho các điểm chốt trạm dọc biên giới tỉnh An Giang - Campuchia.

Đến nay, Chiến dịch "Chung tay cùng Đà Nẵng" đã đạt gần 750 triệu đồng quyên góp sau 15 ngày trên Ví MoMo. MoMo dành 100 đồng/người/giao dịch thanh toán quyên góp cho chiến dịch, với hơn 52.000 lượt quyên góp.

Các khoản tiền quyên góp đã được Ví MoMo chuyển hàng tuần cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Đà Nẵng. Ngay trong tuần đầu tiên, gần 500 triệu đồng đã được chuyển đi, hỗ trợ kịp thời cho Đà Nẵng trong công tác chống dịch.



Từ ngày 24-8 đến 24-9, song song việc xây dựng nền tảng quyên góp, với mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và chung tay cùng hàng triệu người dùng hỗ trợ TP Đà Nẵng chống dịch, Ví MoMo cũng khởi động chương trình "Thanh toán chọn MoMo, chung tay cùng Đà Nẵng". Số tiền quyên góp ước tính trên 100 triệu đồng, góp sức giúp TP Đà Nẵng chống dịch.



Đồng thời, từ ngày 11-8, Ví MoMo cũng hợp tác cùng Tỉnh đoàn An Giang khởi động chiến dịch "Giúp bộ đội biên phòng An Giang ngăn Covid-19 xâm nhập qua biên giới" hỗ trợ trang thiết bị y tế, kiểm soát dịch bệnh cho các trạm kiểm soát của Bộ đội biên phòng và Thanh niên tình nguyện tỉnh An Giang dọc biên giới với Campuchia.



Tính đến ngày 19-8, đã kêu gọi được gần 35 triệu đồng từ gần 3.111 lượt quyên góp.

Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100km trên sông và đất liền, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Hiện nay, người dân hai nước di chuyển qua lại chính điều này sẽ xảy ra nguy cơ cao khiến dịch bệnh dễ dàng xâm nhập vào nước ta. Đội ngũ biên phòng, dân phòng An Giang phải dồn toàn lực không quản ngày đêm kiểm tra, canh gác. Họ là những người ở tuyến đầu, hơn ai hết dễ dàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cần được bảo vệ để an tâm công tác.



Ông Nguyễn Bá Diệp (Phó Chủ tịch, đồng sáng lập Ví MoMo) chia sẻ: "Hàng chục triệu người dân Việt Nam luôn sẵn sàng san sẻ, gánh vác những khó khăn cùng với Chính phủ, các lực lượng chức năng đang ngày đêm trực tiếp chiến đấu với dịch bệnh. Trong chiến dịch lần này, chúng tôi tận dụng tối đa nguồn lực để kết nối sức mạnh dân tộc, hỗ trợ đồng bào Đà Nẵng, An Giang chiến thắng đại dịch".



Trước đó, trong làn sóng thứ nhất của đại dịch Covid-19, Ví MoMo cũng đã phát động chiến dịch "Điều nhỏ bé vĩ đại" (từ 8-4 đến 31-5) kêu gọi được hơn 2,6 tỉ đồng ủng hộ lực lượng y - bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên y tuyến đầu, góp phần dịch Covid-19.