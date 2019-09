Thị trường bất động sản Bà Rịa-Vũng Tàu tăng nóng trở lại

Thứ Năm, 26/09/2019 20:16

Tiền sử dụng đất mới tại Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cao, pháp lý được siết chặt, nguồn cung bất động sản tốt sẽ trở nên khan hiếm…, Bà Rịa-Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn “gạn đục khơi trong”, nhiều nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội vẫn “hốt bạc” từ sự đón đầu dư địa.

"Gạn đục khơi trong"

Diễn biến của thị trường địa ốc các tỉnh phía Nam thời gian gần đây đã lộ diện những khu vực được các chuyên gia dự báo sẽ là tâm điểm cho "cuộc chơi lớn" trên thị trường địa ốc sắp tới. Trong đó, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những thị trường được nhận định sẽ trở thành điểm nóng thời gian tới, các dự án,, sản phẩm tốt vẫn luôn có hút lớn.

Ảnh minh họa

Mới đây, Công ty Bất động sản Asia New Time đã tung ra thị trường 40 căn nhà phố cuối cùng thuộc dự án Barya Citi tại thành phố Bà Rịa. Với mức giá thấp nhất là 3,5 tỷ đồng/ căn nhà phố được xây dựng thô, chỉ trong buổi sáng, toàn bộ 40 căn nhà phố đã được khách hàng đặt mua.

Như vậy, tính ra sau một nằm, kể từ lúc tung sản phẩm nhà phố Barya Citi ra thị trường với mức giá thấp nhất 2,3 tỷ đồng/căn, dự án này đã có mức giá tăng lên đến hơn 30%, đó là chưa kể một số căn nhà phố mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ, một số trường hợp đã lướt sóng thành công với mức chênh lên đến gần 2 tỷ đồng/căn. Barya city là dự án khu đô thị kiểu mẫu ở thành phố Bà Rịa do Công ty Danh Khôi Holdings làm chủ đầu tư, hiện dự án đã được xâay dựng, dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào cuối năm nay.

Tương tự, một dự án có mức giá tăng đáng chú ý khác gần đây là dự án Baria City Gate do Tập đoàn Hưng Thịnh phát triển nằm ngay trên quốc lộ 51 thuộc Thành phố Bà Rịa được công bố ra thị trường hồi cuối năm 2019. Theo ông Đoàn Thanh Ngọc, phó tổng giám đốc Công ty PropertyX thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh, cho biết giá đất tại dự án này hiện đang được giao dịch trên thị trường với mức tăng bình quan từ 20 đến 30% so với lúc mở bán.

Ngoài những dự án kể trên, theo ghi nhận, một số dự án có pháp lý hoàn thiện, vị trí đắc địa gần đây cũng được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đơn cử như mới đây, dự án Khu đô thị sinh thái Marine City được tung ra thị trường đã thu hút sự quan tâm khá đặc biệt của thị trường.

Với quy mô 28,3 ha, tọa lạc ngay trung tâm Phước Tỉnh, cửa ngõ vào thành phố Vũng Tàu, liền kề cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Marine City là một trong những dự án hiếm đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý, được mệnh danh là nơi giao thoa "giữa sông và biển", với 3 mặt giáp sông độc tôn tại khu vực phía Nam, đồng thời là dự án duy nhất nằm tại eo biển nối dài đến khu du lịch biển đang hình thành và phát triển dọc bờ biển Vũng Tàu.

Dự án có tầm nhìn trải dài từ sông Cửa Lấp đến TP Vũng Tàu mang lại cảnh quan đẹp mắt, không khí trong lành cho gia chủ mà theo quan niệm phong thủy thì dòng sông còn là long mạch của vượng khí đem lại tài lộc và may mắn cho gia chủ. Do đó, các dự án có không gian xanh và sở hữu vị trí bên sông đang trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình hiện nay.

Ảnh minh họa

Ngoài các dự án trên, theo ghi nhận, một số dự án đất nền ở khu vực trung tâm thành phố Bà Rịa có cơ sở pháp lý tốt, hay các dự án đã được cấp sổ đỏ cũng đang ngấm ngầm tăng giá trở lại. Lý giải về nguyên nhân giá đất Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục tăng mạnh thời gian qua, ông Dương Minh Tiến, Tổng giám đốc Công ty Việt Holdings, cho biết nếu cách đây vài năm, nói Bà Rịa - Vũng Tàu là thị trường tiềm năng, thì hiện nay đã được đánh thức.

"Ở các khu vực lõi trung tâm của các huyện và trung tâm của TP. Bà Rịa hiện quỹ đất không còn nhiều. Mặt khác, hiện nay, Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định đất có diện tích từ 2.000 - 5.000 m2 phải lập dự án 1/500, đồng thời biểu giá tiền sử dụng đất năm 2019 tăng hơn 40% so với năm 2018, nên giá đất tăng cũng là điều dễ hiểu", ông Tiến nói và cho biết ngoài các yếu tố trên còn có yếu tố khác là hiện nay có 5 xã nằm trong vùng quy hoạch sân bay Long Thành ở Đồng Nai bị giải tỏa trắng có dòng tiền đổ xô về các khu vực của Bà Rịa - Vũng Tàu để mua đất, vì giá đất ở Bà Rịa - Vũng Tàu so với nhiều khu vực khác vẫn còn khá mềm.

Lợi thế hạ tầng và giá "mềm"

Nằm trong vùng tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam, so với các địa phương giáp ranh TP HCM như Bình Dương, Đồng Nai… thì Bà Rịa-Vũng Tàu được đánh giá như một thị trường mới nổi và là thị trường còn đang được nhìn nhận ở dạng tiềm năng. Tại Bình Dương hay Đồng Nai, liên tục thời gian qua chứng kiến làn sóng tăng giá khá mạnh do bước vào giai đoạn cao trào của tốc độ đô thị hóa tại Bình Dương, đặc biệt là các khu vực giáp ranh với TP HCM như Dĩ An, Thuận An, sau thông tin các khu vực này sẽ lên Thành phố, giá đất đã tăng cao chóng mặt, nhiều dự án đã có mức giá từ 80 đến 100 triệu đồng, thậm chí có dự án giá đang ở mức 150 triệu đồng/m2. Hay như tại Thành phố Biên Hòa, nếu như 3 hay 5 năm trước, giá vẫn còn giao động từ 40 đến 50%, hiện đã tăng lên gần như gấp đôi.

So sánh với Bà Rịa-Vũng Tàu, theo các chuyên gia, thị trường Bà Rịa-Vũng Tàu thời gian qua đã có sự phát triển nhất định, tuy nhiên, sự phát triển này vẫn còn manh mún, song đây lại chính là lợi thế của Bà Rịa-Vũng Tàu do giá đất còn khá "mềm" so với tiềm năng. Có lẽ nhận diện được thực tế này, thời gian qua, Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những điểm nóng về thu hút dòng vốn đổ vào bất động sản, đến nay hầu hết các doanh nghiệp lớn đều đã đặt chân và thu gom quỹ đất tại Bà Rịa-Vũng Tàu, đón đầu một sự bùng nổ trong thời gian tới.

Lợi thế lớn nữa của Bà Rịa-Vũng Tàu chính là sự đột phá về chiến lược phát triển hạ tầng và du lịch. Vài năm trở lại đây, trước sự phát triển như vũ bão của hạ tầng, nhu cầu về du lịch, nghỉ dưỡng của người dân ngày càng cao, thì Bà Rịa-Vũng Tàu, miền đất hội tụ khá đầy đủ các yếu tố thuận lợi về địa lý, thổ nhưỡng này được đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp "không khói" - du lịch. Kể từ khi tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51 mở rộng, khoảng cách di chuyển từ TP HCM đến Bà Rịa-Vũng Tàu rút ngắn một nửa thời gian so với trước đây.

Bà Rịa-Vũng Tàu được quy hoạch và từng bước đi vào hoạt động đã thúc đẩy xu hướng đầu tư đón đầu tiềm năng bất động sản trung tâm Bà Rịa-Vũng Tàu. Với một địa phương được quy hoạch để trở thành trung tâm về dầu khí, cảng biển hàng đầu của cả nước, trong đó Cảng quốc tế Cái Mép là 1 trong 19 cảng trên thế giới có đủ khả năng tiếp nhận những tàu siêu lớn. Đặc biệt, sắp tới đây, khi tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào sử dụng, sẽ kết nối toàn khu vực miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu, sân bay Quốc tế Long Thành khởi động, sân bay lưỡng dụng Hồ Tràm, đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu, tuyến cao tốc Biên Hòa - Bà Rịa … tất cả sẽ trở thành "sợi chỉ đỏ" để Bà Rịa - Vũng Tàu dễ dàng cất cánh…