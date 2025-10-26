Dulux Professional đồng hành cùng Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025

Sự đồng hành bền bỉ này một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của AkzoNobel trong việc thúc đẩy các tiêu chuẩn chất lượng và sự phát triển bền vững cho ngành bất động sản Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ tinh thần "Paint the Future" (Kiến tạo tương lai) - tận dụng sức mạnh của sơn để kiến tạo những không gian sống truyền cảm hứng. Đây cũng là bước đi chiến lược của AkzoNobel hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Bà Nguyễn Phi Anh Đào, Giám đốc Tiếp thị và Quản lý sản phẩm khu vực Đông Nam Á và Việt Nam của AkzoNobel, tại đêm Gala trao giải

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru là một trong những giải thưởng uy tín và được mong đợi nhất ngành bất động sản. Các nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam sẽ được vinh danh tại sự kiện, nhằm tôn vinh những dự án, thiết kế tiêu biểu nhất trong năm qua. Với hệ thống chấm giải chuyên nghiệp và được giám sát chặt chẽ, giải thưởng này được xem là chuẩn mực vàng của ngành bất động sản.

Dulux Professional, Nhà tài trợ Vàng tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025

Trong bối cảnh thị trường đang chuyển mình, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru hướng tới những dự án tiên phong, mang lại giá trị thực cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển dài hạn của đô thị. Đây là những tiêu chí được xây dựng nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng toàn diện và chuẩn mực hơn.

Trong đêm Gala diễn ra vào ngày 24-10 ở TP HCM, AkzoNobel với vai trò Nhà tài trợ Vàng vinh dự trao giải cho các hạng mục: Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc (Hà Nội); Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc; Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực TP HCM mở rộng).

Bà Nguyễn Phi Anh Đào trao giải Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc

Bà Nguyễn Phi Anh Đào, Giám đốc Tiếp thị và Quản lý sản phẩm khu vực Đông Nam Á và Việt Nam của AkzoNobel, chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tự hào khi hành trình của Dulux Professional và Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru đã bước sang năm thứ 9. Tại sân chơi này, Dulux Professional không chỉ đóng góp dưới vai trò Nhà tài trợ, mà còn trở thành một đối tác chia sẻ tầm nhìn dài hạn. Đó là tầm nhìn về các dự án bền vững, tập trung vào những yếu tố cốt lõi như trải nghiệm sống thực tế, khả năng vận hành lâu dài và giá trị xã hội của dự án, góp phần xây dựng một tương lai đáng sống hơn cho tất cả mọi người".

Ông Cao Đức Dũng, Giám đốc Kinh doanh Kênh Dự án, AkzoNobel, trao giải Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực TP HCM mở rộng)

Sự kiện này một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của Dulux Professional trong việc đóng góp vào sự phát triển lâu dài của thị trường Việt Nam. Với danh mục sản phẩm đa dạng tích hợp các công nghệ tiên tiến, được sản xuất từ nhà máy đầu tiên đạt chứng nhận công trình xanh LEED Gold (chứng nhận bởi Hội Đồng Công Trình Xanh Hoa Kỳ) trong ngành sơn và chất phủ Việt Nam, Dulux Professional đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp sơn phủ toàn diện, không chỉ đảm bảo chất lượng vượt trội mà còn thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy cuộc sống xanh và bền vững.

Giới thiệu về AkzoNobel Kể từ năm 1792, chúng tôi đã cung cấp các loại sơn và chất phủ cải tiến giúp tô điểm cuộc sống của mọi người và bảo vệ những gì quan trọng nhất. Danh mục thương hiệu đẳng cấp thế giới của chúng tôi – bao gồm Dulux, International, Sikkens và Interpon – được khách hàng trên toàn cầu tin tưởng. Chúng tôi hoạt động tại hơn 150 quốc gia và sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày. Vì chúng tôi tin rằng mọi bề mặt đều là một cơ hội. Đó là những gì người tiêu dùng có thể mong đợi từ chúng tôi - công ty hàng đầu về sơn và chất phủ lâu đời chuyên cung cấp các giải pháp bền vững và bảo vệ những điều quý giá mà chúng ta có ngày hôm nay – đồng thời tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn. Cùng nhau, hãy vẽ nên một tương lai tươi sáng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.akzonobel.com.