Gateway City – Điểm đến đầu tư mới của miền Tây đô thị hóa

Bức tranh đầu tư mới của thị trường bất động sản Việt Nam

Năm 2025, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Dòng tiền đầu tư dần chuyển từ "lướt sóng" sang đầu tư giá trị thật, ưu tiên pháp lý minh bạch, tiến độ thực tế và vị trí hạ tầng hoàn thiện. Theo Hiệp hội BĐS Việt Nam (VNREA), quý III/2025 ghi nhận lượng giao dịch tăng 18% so với cùng kỳ, trong đó nhóm dự án đô thị vệ tinh và khu vực miền Tây Nam Bộ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.

Một trong những tâm điểm mới nổi là Vĩnh Long – nơi được xem như "cửa ngõ trung tâm" giữa TP HCM và Cần Thơ. Hạ tầng liên vùng với cao tốc TP HCM – Mỹ Thuận – Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2 và cụm công nghiệp – logistics Hòa Phú – Bình Minh đang giúp tỉnh này trở thành điểm trung chuyển chiến lược của vùng Nam Bộ.

Gateway City – Cửa ngõ phồn vinh của miền Tây đô thị hóa

Tọa lạc tại phường Tân Ngãi, mặt tiền Quốc lộ 1A, cách cầu Mỹ Thuận 1, 2 chỉ 500m, Gateway City được Thành Đô Group phát triển như khu đô thị compound đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long – mô hình khép kín kết hợp an cư, kinh doanh, giải trí và nghỉ dưỡng trong cùng không gian. Dự án có tổng quy mô hàng chục hecta, với ba phân khu chính:

Biệt thự đơn lập & song lập: không gian riêng tư, đẳng cấp, ven sông Cổ Chiên. Shophouse Sense Avenue: phố thương mại năng động, khai thác kinh doanh kép. Sense Festi Mall – trung tâm thương mại 40.000m², vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng – được kỳ vọng trở thành biểu tượng mua sắm – giải trí lớn nhất miền Tây.

Hạ tầng dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, toàn bộ khu compound giai đoạn 1 dự kiến hoàn thiện trong năm 2026.

Dòng vốn đầu tư dịch chuyển về miền Tây

Trong bối cảnh mặt bằng giá tại TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đã cao, làn sóng đầu tư thứ hai đang dịch chuyển về miền Tây đô thị hóa.

Sự phát triển hạ tầng tạo lực đẩy mạnh cho các tỉnh có lợi thế vị trí – đặc biệt là Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre – nơi quỹ đất còn lớn và tiềm năng tăng giá cao.

Theo giới phân tích, các dự án hội tụ 4 tiêu chí "vàng" – vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch, và chủ đầu tư uy tín – sẽ chiếm ưu thế trong chu kỳ phục hồi 2025–2028.

Gateway City thỏa mãn toàn bộ những điều kiện đó:

Tọa độ vàng: nằm trong tam giác TP HCM – Mỹ Thuận – Cần Thơ, kết nối ba trung tâm kinh tế lớn nhất vùng. Hạ tầng hoàn thiện: hưởng lợi trực tiếp từ cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ. Quy hoạch hiện đại: đồng bộ khu ở, khu thương mại, khu tiện ích. Chủ đầu tư Thành Đô Group: có kinh nghiệm phát triển các dự án đô thị vùng Nam Bộ với triết lý "xây thật – sống thật – giá trị thật". Chính sách bán hàng & hệ thống phân phối chiến lược.

Tại sự kiện Kick-off Gateway City – The Royal Beginning (ngày 25/10/2025, TP Vĩnh Long), Thành Đô Group chính thức công bố kế hoạch mở bán giai đoạn 1 với 150 khách tham dự và 3 đại lý chiến lược phân phối:

Nam Miền Tây Land, Đất Xanh Cửu Long, NewCity Holdings

Chính sách bán hàng đợt đầu được xem là hấp dẫn nhất:

- Chiết khấu lên đến 6%, Phương thức thanh toán linh hoạt, Chính sách hoa hồng đặc biệt cho đại lý sớm ký kết.

Sự kiện thu hút đông đảo giới đầu tư khu vực TP HCM – Cần Thơ – Vĩnh Long, trở thành "phát pháo mở màn" cho chuỗi hoạt động kinh doanh 2025–2026 của Thành Đô Group.

Điều này cũng cho thấy niềm tin vào sự phục hồi thị trường bất động sản miền Tây, nơi các dự án quy mô lớn đang tạo sức bật cho giai đoạn đô thị hóa mới.

Gateway City – Kênh đầu tư phòng thủ nhưng sinh lợi bền vững

Khi lãi suất đang duy trì ở mức thấp và các kênh tài chính khác kém hấp dẫn, bất động sản thực – đặc biệt là dự án gắn với hạ tầng thật – trở thành kênh đầu tư an toàn, bền vững.

Theo các chuyên gia, Gateway City hội tụ 3 giá trị cốt lõi khiến dòng tiền "chọn mặt gửi vàng":

An toàn pháp lý – dự án có hồ sơ pháp lý rõ ràng, tiến độ thi công minh bạch. Tăng giá theo hạ tầng – giá trị đất gia tăng theo tiến độ cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc. Khai thác thương mại linh hoạt – dòng shophouse và biệt thự ven sông có thể vận hành du lịch, dịch vụ.

Với quy hoạch tầm nhìn dài hạn, Gateway City không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị Vĩnh Long, mà còn mở ra một "tọa độ đầu tư mới" cho nhà đầu tư miền Nam trong chu kỳ phục hồi kinh tế 2025–2028.