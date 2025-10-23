Dự án

Gateway City – Điểm đến đầu tư mới của miền Tây đô thị hóa

Thứ năm, 23/10/2025 09:37

Sự xuất hiện của Gateway City – khu đô thị compound đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long – đang mở ra hướng đầu tư an toàn và sinh lợi dài hạn.

Gateway City – Điểm đến đầu tư mới của miền Tây đô thị hóa - Ảnh 1.

 Bức tranh đầu tư mới của thị trường bất động sản Việt Nam

Năm 2025, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Dòng tiền đầu tư dần chuyển từ "lướt sóng" sang đầu tư giá trị thật, ưu tiên pháp lý minh bạch, tiến độ thực tế và vị trí hạ tầng hoàn thiện. Theo Hiệp hội BĐS Việt Nam (VNREA), quý III/2025 ghi nhận lượng giao dịch tăng 18% so với cùng kỳ, trong đó nhóm dự án đô thị vệ tinh và khu vực miền Tây Nam Bộ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.

Một trong những tâm điểm mới nổi là Vĩnh Long – nơi được xem như "cửa ngõ trung tâm" giữa TP HCM và Cần Thơ. Hạ tầng liên vùng với cao tốc TP HCM – Mỹ Thuận – Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2 và cụm công nghiệp – logistics Hòa Phú – Bình Minh đang giúp tỉnh này trở thành điểm trung chuyển chiến lược của vùng Nam Bộ.

Gateway City – Điểm đến đầu tư mới của miền Tây đô thị hóa - Ảnh 2.

Gateway City – Cửa ngõ phồn vinh của miền Tây đô thị hóa

Tọa lạc tại phường Tân Ngãi, mặt tiền Quốc lộ 1A, cách cầu Mỹ Thuận 1, 2 chỉ 500m, Gateway City được Thành Đô Group phát triển như khu đô thị compound đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long – mô hình khép kín kết hợp an cư, kinh doanh, giải trí và nghỉ dưỡng trong cùng không gian. Dự án có tổng quy mô hàng chục hecta, với ba phân khu chính:

Biệt thự đơn lập & song lập: không gian riêng tư, đẳng cấp, ven sông Cổ Chiên. Shophouse Sense Avenue: phố thương mại năng động, khai thác kinh doanh kép. Sense Festi Mall – trung tâm thương mại 40.000m², vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng – được kỳ vọng trở thành biểu tượng mua sắm – giải trí lớn nhất miền Tây.

Hạ tầng dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, toàn bộ khu compound giai đoạn 1 dự kiến hoàn thiện trong năm 2026.

Dòng vốn đầu tư dịch chuyển về miền Tây

Trong bối cảnh mặt bằng giá tại TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đã cao, làn sóng đầu tư thứ hai đang dịch chuyển về miền Tây đô thị hóa.

Sự phát triển hạ tầng tạo lực đẩy mạnh cho các tỉnh có lợi thế vị trí – đặc biệt là Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre – nơi quỹ đất còn lớn và tiềm năng tăng giá cao.

Gateway City – Điểm đến đầu tư mới của miền Tây đô thị hóa - Ảnh 3.

Theo giới phân tích, các dự án hội tụ 4 tiêu chí "vàng" – vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch, và chủ đầu tư uy tín sẽ chiếm ưu thế trong chu kỳ phục hồi 2025–2028.

Gateway City thỏa mãn toàn bộ những điều kiện đó:

Tọa độ vàng: nằm trong tam giác TP HCM – Mỹ Thuận – Cần Thơ, kết nối ba trung tâm kinh tế lớn nhất vùng. Hạ tầng hoàn thiện: hưởng lợi trực tiếp từ cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ. Quy hoạch hiện đại: đồng bộ khu ở, khu thương mại, khu tiện ích. Chủ đầu tư Thành Đô Group: có kinh nghiệm phát triển các dự án đô thị vùng Nam Bộ với triết lý "xây thật – sống thật – giá trị thật". Chính sách bán hàng & hệ thống phân phối chiến lược.

Tại sự kiện Kick-off Gateway City – The Royal Beginning (ngày 25/10/2025, TP Vĩnh Long), Thành Đô Group chính thức công bố kế hoạch mở bán giai đoạn 1 với 150 khách tham dự và 3 đại lý chiến lược phân phối:

Nam Miền Tây Land, Đất Xanh Cửu Long, NewCity Holdings

Chính sách bán hàng đợt đầu được xem là hấp dẫn nhất:

- Chiết khấu lên đến 6%, Phương thức thanh toán linh hoạt, Chính sách hoa hồng đặc biệt cho đại lý sớm ký kết.

Sự kiện thu hút đông đảo giới đầu tư khu vực TP HCM – Cần Thơ – Vĩnh Long, trở thành "phát pháo mở màn" cho chuỗi hoạt động kinh doanh 2025–2026 của Thành Đô Group.

Điều này cũng cho thấy niềm tin vào sự phục hồi thị trường bất động sản miền Tây, nơi các dự án quy mô lớn đang tạo sức bật cho giai đoạn đô thị hóa mới.

Gateway City – Kênh đầu tư phòng thủ nhưng sinh lợi bền vững

Khi lãi suất đang duy trì ở mức thấp và các kênh tài chính khác kém hấp dẫn, bất động sản thực – đặc biệt là dự án gắn với hạ tầng thật – trở thành kênh đầu tư an toàn, bền vững.

Theo các chuyên gia, Gateway City hội tụ 3 giá trị cốt lõi khiến dòng tiền "chọn mặt gửi vàng":

An toàn pháp lý – dự án có hồ sơ pháp lý rõ ràng, tiến độ thi công minh bạch. Tăng giá theo hạ tầng – giá trị đất gia tăng theo tiến độ cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc. Khai thác thương mại linh hoạt – dòng shophouse và biệt thự ven sông có thể vận hành du lịch, dịch vụ.

Gateway City – Điểm đến đầu tư mới của miền Tây đô thị hóa - Ảnh 4.

Với quy hoạch tầm nhìn dài hạn, Gateway City không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị Vĩnh Long, mà còn mở ra một "tọa độ đầu tư mới" cho nhà đầu tư miền Nam trong chu kỳ phục hồi kinh tế 2025–2028.

P.Nguyễn

Đồng bằng sông Cửu Long

miền Tây Nam Bộ

đô thị hóa

trung tâm thương mại

vị trí chiến lược

Quốc lộ 1A
Tạo việc làm cho khoảng 250.000 lao động

Tạo việc làm cho khoảng 250.000 lao động

Doanh nhân 11:16

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1990 – 2025) vào chiều 22-10.

PGBank tăng trưởng ổn định, lợi nhuận trước thuế gần 500 tỉ đồng sau 9 tháng

PGBank tăng trưởng ổn định, lợi nhuận trước thuế gần 500 tỉ đồng sau 9 tháng

Tài chính 17:02

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực.

MoMo triển khai tính năng nhận tiền từ ngân hàng qua số điện thoại

MoMo triển khai tính năng nhận tiền từ ngân hàng qua số điện thoại

Tài chính 17:01

Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo chính thức ra mắt tính năng Nhận tiền qua số tài khoản là số điện thoại MoMo.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và loạt hạ tầng hoàn thành năm 2027

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và loạt hạ tầng hoàn thành năm 2027

Dự án 11:37

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội cùng loạt hạ tầng trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP HCM đang được tập trung thi công

AKA Digital hợp tác cùng MHub, nền tảng bán hàng bất động sản số 1 Malaysia

AKA Digital hợp tác cùng MHub, nền tảng bán hàng bất động sản số 1 Malaysia

Số hóa 11:35

Sự hợp tác giữa AKA Digital và MHub thúc đẩy thị trường PropTech Việt Nam và hỗ trợ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành bất động sản TP HCM.

Nhà máy AkzoNobel (Bình Dương cũ) nhận chứng chỉ LEED Gold từ Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ

Nhà máy AkzoNobel (Bình Dương cũ) nhận chứng chỉ LEED Gold từ Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ

Vật tư 22:29

Ngày 17-10, AkzoNobel, đạt chứng nhận LEED Gold từ Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council – USGBC) cho nhà máy sơn trang trí (Bình Dương).

Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp 2025: điểm hẹn doanh nghiệp dầu khí quốc tế

Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp 2025: điểm hẹn doanh nghiệp dầu khí quốc tế

Vật tư 22:56

Ngày 15-10, tại Trung tâm Hội nghị Aurora Event Center diễn ra lễ khai mạc chính thức của Triển lãm Máy Móc, Thiết bị và Phụ liệu công nghiệp (OGAV) 2025.

Từ gian khó đến vị thế tỉ USD trong nền công nghiệp quốc gia

Từ gian khó đến vị thế tỉ USD trong nền công nghiệp quốc gia

Doanh nhân 15:32

Ngành nhựa Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò quan trọng trong nền công nghiệp quốc gia và từng bước hội nhập sâu rộng với thế giới.

AkzoNobel ra mắt sơn nội thất siêu cao cấp có khả năng thanh lọc không khí

AkzoNobel ra mắt sơn nội thất siêu cao cấp có khả năng thanh lọc không khí

Vật tư 15:31

AkzoNobel chính thức giới thiệu đến người tiêu dùng dòng sơn nội thất siêu cao cấp Dulux Ambiance AirFresh với khả năng thanh lọc không khí (*).

Ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Bà Điểm, TP HCM

Ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Bà Điểm, TP HCM

Doanh nhân 17:21

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, xã Bà Điểm, TP HCM đã tổ chức buổi Họp mặt và ra mắt Hội Doanh nghiệp xã.

XEM THÊM