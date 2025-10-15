Từ gian khó đến vị thế tỉ USD trong nền công nghiệp quốc gia

Những năm đầu 1990, hầu hết nhà máy nhựa Việt Nam còn sử dụng thiết bị thủ công, nhập khẩu cũ từ châu Á. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, Hiệp hội Nhựa Việt Nam được thành lập với sứ mệnh gắn kết cộng đồng doanh nghiệp, đại diện tiếng nói ngành và thúc đẩy công nghiệp hóa.

Giai đoạn 1995–2010 chứng kiến bước nhảy vọt của ngành nhựa Việt Nam. Hàng loạt doanh nghiệp như Bình Minh, Tiền Phong, Rạng Đông, Duy Tân, Tân Tiến, Đại Đồng Tiến… được thành lập hoặc tái cấu trúc, tạo nên diện mạo mới cho ngành. Từ sản xuất thủ công, doanh nghiệp bắt đầu mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại, áp dụng công nghệ ép phun, ép đùn, ép thổi tự động, khuôn chính xác và robot hóa khâu đóng gó

Nhà máy Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn

Sự đổi mới về công nghệ không chỉ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, mà còn mở cánh cửa cho hàng Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Từ kim ngạch xuất khẩu chỉ 200 triệu USD năm 2000, đến năm 2024 ngành nhựa đã đạt gần 10 tỉ USD, trở thành một trong 10 ngành xuất khẩu lớn nhất Việt Nam, đóng góp 6–7% giá trị sản xuất công nghiệp quốc gia.

Hình ảnh những nhà máy hoạt động tự động, sản phẩm nhựa "Made in Vietnam" xuất hiện trên kệ hàng ở châu Âu, Nhật Bản, Mỹ đã minh chứng cho một hành trình vượt lên bằng năng lực thực chất và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp Việt.

Trên trường quốc tế, VPA mở rộng hợp tác với các tổ chức uy tín như UNDP, NPAP, IFC, JICA, đồng thời là thành viên tích cực của Liên đoàn Công nghiệp Nhựa ASEAN (AFPI), Diễn đàn Nhựa châu Á (APF) và Hiệp ước Nhựa Toàn cầu (WPC). Mạng lưới kết nối ấy giúp doanh nghiệp Việt cập nhật xu thế công nghệ, tiêu chuẩn và thị trường toàn cầu.

Bước sang kỷ nguyên mới, khi yêu cầu phát triển bền vững trở thành xu thế toàn cầu, ngành nhựa Việt Nam đã chủ động định hình lại mô hình phát triển theo hướng kinh tế xanh và tuần hoàn. Các doanh nghiệp hội viên VPA như Tập đoàn Stavian, Duy Tân, An Phát Holdings… đã tiên phong đầu tư vào nhựa tái chế, bao bì sinh học tự hủy và năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ đạt chuẩn châu Âu nhằm giảm phát thải và nâng cao giá trị sản phẩm.

Dây chuyền sản xuất ống HDPE DN2000 tại Nhà máy Nhựa Tiền Phong

Hệ thống tái chế hiện đại với các dây chuyền Erema, Starlinger, NGR, Polystar giúp sản xuất hạt nhựa tái sinh đạt tiêu chuẩn châu Âu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon, mở ra hướng đi bền vững cho ngành. Cùng với đó, VPA đang thúc đẩy xây dựng khu công nghiệp tái chế chuyên biệt, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ sạch, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero và khẳng định vị thế của ngành nhựa Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế xanh.

Hiện, ngành đã chủ động được khoảng 30% nguyên liệu đầu vào, với sự đóng góp của các nhà máy trong nước như Bình Sơn, Hyosung, Long Sơn, Nghi Sơn…, hướng tới mục tiêu giảm dần phụ thuộc nhập khẩu và phát triển công nghiệp hóa dầu nội địa.

Ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ VII (2023-2028)

Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Việt Nam, nhấn mạnh: "Ngành nhựa sẽ hòa nhập cùng nhịp phát triển của đất nước, kiên định bước vào kỷ nguyên thịnh vượng và hội nhập. Ngành nhựa cần chủ động nguồn nguyên liệu để giảm nhập khẩu trên 70%, trong đó ngành công nghiệp hóa dầu nội địa phải được đẩy mạnh phát triển. Song song, ngành nhựa cần phát triển bền vững, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, tăng cường thu gom và tái chế rác thải nhựa, đồng thời phấn đấu tăng trưởng cao nhằm đóng góp vào mục tiêu GDP hai chữ số của Chính phủ trong tương lai".