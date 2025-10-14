Biệt thự, nhà phố nội đô TP HCM: Nam châm hút dòng tiền tích sản, giữ nhiệt thị trường

Bước vào quý IV/2025, thị trường bất động sản Việt Nam ghi nhận sôi động dần trở lại với chu kỳ tăng trưởng mới sau những cú huých chính sách, hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt, phân khúc nhà thấp tầng (biệt thự, nhà phố) được xem là "thỏi nam châm" hút dòng tiền tích sản và giữ nhiệt thị trường.

Xu thế trở về tài sản hữu hình

Thị trường bất động sản năm 2025 ghi nhận sự chuyển dịch trong xu hướng đầu tư và sở hữu tài sản. Nhà đầu tư nhạy bén ưu tiên chọn giữ tiền trong các kênh có tiềm năng tăng giá trị dài hạn với mục tiêu trú ẩn và tích sản.

Khi kênh đầu tư tài chính như chứng khoán nhiều biến động, không dành cho người ít am hiểu về thị trường, bất động sản, đặc biệt là bất động sản gắn liền với quyền sở hữu đất (biệt thự, nhà phố) được xem như tài sản an toàn, là nơi hút dòng tiền trú ẩn.

Những dự án có vị trí tốt, pháp lý hoàn chỉnh (có sổ), có tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Sở hữu một ngôi nhà gắn liền với đất đảm bảo giá trị lâu dài và tăng trưởng bền vững nhờ yếu tố khan hiếm quỹ đất tại các đô thị và nguồn cung giới hạn các dự án mới từ các chủ đầu tư uy tín trên thị trường. Theo báo cáo của Savills, 6 tháng đầu năm 2025, phân khúc biệt thự, nhà phố tại TP HCM nguồn cung sơ cấp chỉ có 700 căn. Nguồn cung tương lai dự kiến sẽ tiếp tục hạn chế.

Sự kiện mở bán giai đoạn 1 dự án Gladia by the Waters đã ghi nhận gần 100 căn biệt thự và nhà liên kế được giao dịch, với tổng giá trị gần 4.000 tỉ đồng.

Từ đầu năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam đã diễn ra sôi động tại cả Hà Nội và TP HCM sau những cú hích từ Luật Đất đai 2024, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở 2023. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng dòng vốn FDI và đầu tư công vào hạ tầng liên vùng đồng bộ đã tạo thêm động lực cho thị trường phát triển.

Riêng TP HCM, sau sáp nhập, bức tranh bất động sản trong nửa cuối năm 2025 trở nên sôi động hơn, đặc biệt tâm điểm khu Đông thành phố (Quận 2, Quận 9 cũ) nơi hạ tầng phát triển mạnh mẽ kết nối liên vùng, liên tỉnh với các tuyến đường cao tốc, metro, đường Vành đai 2, 3, nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, sân bay Long Thành…

Vừa qua, thị trường ghi nhận các chủ đầu tư lớn chào bán nhiều sản phẩm chất lượng ra thị trường. Trái ngược với phân khúc căn hộ cao cấp đã có giá bán khá cao (lên tới trên 200 triệu/m2 tại TP HCM) thì phân khúc nhà liền thổ có nguồn cung giới hạn và mức giá hợp lý hơn được thị trường đón nhận tích cực.

Trong đó, ngày 5.10, sự kiện mở bán giai đoạn 1 dự án Gladia by the Waters do Keppel & Khang Điền phát triển đã ghi nhận sự tham dự của hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư. Dự án mang đến nhiều lựa chọn sản phẩm từ nhà phố đến biệt thự đã hoàn tất xây dựng, cùng phương thức thanh toán linh hoạt với sự tham gia tài trợ của nhiều ngân hàng uy tín như VietinBank, BIDV, Vietcombank, OCB, ACB, Ngân hàng Quân đội (MB)...

Sự kiện ghi nhận kết quả bán hàng với gần 100 căn biệt thự và nhà phố được đặt mua, với tổng giá trị giao dịch gần 4.000 tỉ đồng. Trước đó, trong tháng 9, dự án đã được ra mắt tại Hà Nội và được thị trường đánh giá cao nhờ giá trị tích sản bền vững.

Khu biệt thự Gladia by the Waters (Keppel & Khang Điền) trở thành lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư nhờ pháp lý minh bạch và đã được xây dựng hoàn thiện

Dòng tiền Nam tiến chọn biệt thự, nhà phố TP HCM tích sản, an cư

Trong xu hướng dịch chuyển đầu tư, một điểm đáng chú ý dòng vốn Hà Nội đang Nam tiến. Nghiên cứu của Savills Việt Nam chỉ ra, có khoảng 25-30% khách hàng mua nhà thấp tầng tại TP HCM đến từ miền Bắc, chủ yếu nhắm vào các khu vực hạ tầng phát triển bứt phá và có giá "mềm" hơn so với Hà Nội.

Với tâm lý tích sản, "ăn chắc mặc bền" nhìn thấy tài sản hữu hình, nhà đầu tư miền Bắc ưa thích phân khúc nhà phố, biệt thự và "Nam tiến" để tìm dư địa tăng trưởng. Các dự án khu đô thị phía Nam chú trọng phát triển không gian sống chất lượng với hạ tầng hoàn thiện trở thành điểm đến lý tưởng của nhà đầu tư phía Bắc.

Trước đó, tháng 9-2025, Gladia by the Waters được nhiều nhà đầu tư Hà Nội và các khu vực phía Bắc quan tâm.

Khan hiếm nguồn cung là yếu tố giữ nhiệt cho phân khúc nhà thấp tầng, biệt thự, liền kề. Bộ Xây dựng thống kê, trong 3 năm qua, sản phẩm nhà thấp tầng chỉ chiếm khoảng 7-9% tổng nguồn cung nhà mới tại các đô thị lớn, tỷ lệ này quá nhỏ so với nhu cầu thực tế. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa nhanh, dân số đô thị tăng khoảng 1 triệu người mỗi năm khiến quỹ đất cho nhà thấp tầng ngày càng thu hẹp. Bối cảnh này khiến bất động sản nhà phố, biệt thự trở thành tài sản giá trị, luôn duy trì được sức hấp dẫn trong dài hạn. Giới đầu tư còn gọi phân khúc nhà thấp tầng là "tài sản chống lạm phát".

Báo cáo của CBRE chỉ ra, tại Thủ Đức (cũ) và khu Nam TP HCM, giá nhà phố, biệt thự đã tăng trung bình 12%/năm trong giai đoạn 2018-2024. Tỷ lệ khách mua để ở thực chiếm hơn 60% còn lại là nhà đầu tư cho thuê tích sản.

Với loạt dự án hạ tầng quan trọng như đường cao tốc Bắc - Nam, đường sắt cao tốc Hà Nội - TP HCM, sân bay Long Thành, bất động sản tại TP HCM sẽ tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư Hà Nội. CBRE dự báo đến năm 2030, nhu cầu sản phẩm thấp tầng tại TP HCM và Hà Nội sẽ cao gấp đôi nguồn cung, khiến phân khúc này duy trì vị thế "thỏi nam châm" hút vốn.

Hình nút giao Mỹ Thủy 4 tầng được tăng tốc xây dựng, mục tiêu hoàn thành toàn bộ vào 30-4-2026 mang đến cơ hội tăng trưởng cho bất động sản trên trục đường Võ Chí Công (Vành đai 2), TP HCM.

Trong bối cảnh thị trường còn sự khan hiếm quỹ đất, dòng vốn trú ẩn và động lực hạ tầng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của nhà thấp tầng như một "vùng trũng hấp lực" trên bản đồ bất động sản Việt Nam trong thập kỷ tới.