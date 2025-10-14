Doanh nhân

Kingston Technology giữ vững vị trí tốp thị trường dram toàn cầu

Thứ ba, 14/10/2025 16:44

Theo bảng xếp hạng về doanh thu từ công ty phân tích TrendForce, Kingston Technology, được xếp hạng là nhà cung cấp mô-đun DRAM bên thứ ba hàng đầu thế giới.

Kingston Technology giữ vững vị trí tốp thị trường dram toàn cầu - Ảnh 1.

Kingston giữ vững vị trí số 1 với thị phần ước tính đạt 66%. TrendForce cho biết doanh số bán hàng mô-đun DRAM trong năm 2024 đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Kingston đã duy trì được thị phần vững chắc, mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu của hãng đã chậm lại do nhu cầu tiêu dùng yếu hơn trong nửa cuối năm 2024.

Theo báo cáo, 5 nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới chiếm 81% tổng doanh thu trong năm 2024, trong khi tốp 8 nhà sản xuất chiếm 83%. Kết quả này củng cố vị thế thống lĩnh của Kingston với tư cách là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất mô-đun DRAM, khi nhà cung cấp ở vị trí thứ hai chỉ chiếm 5% tổng thị phần.

Trong năm 2024, Kingston đã ra mắt một phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ xe đua cho dòng sản phẩm Kingston FURY Renegade. Phiên bản Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition sở hữu một thiết kế cong mới đầy ấn tượng.

Ngoài ra, Kingston cũng ra mắt bộ nhớ RAM Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM tương thích với chipset 800-series mới của Intel (trước đây có tên mã là Arrow Lake). Với khả năng ép xung, các sản phẩm DDR5 CUDIMM giúp Kingston mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhóm người dùng chuyên nghiệp, những người đòi hỏi hiệu năng hàng đầu và muốn đẩy giới hạn hệ thống của họ lên cao nhất mà không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của tín hiệu.

Đại diện Kingston chia sẻ: "Những kết quả nghiên cứu của TrendForce trong năm 2024 đã phản ánh sức mạnh bền bỉ và khả năng thích ứng của công ty khi phải đối mặt với một năm kinh doanh đầy thách thức. Cột mốc này không chỉ một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của Kingston trên thị trường, mà còn thể hiện sự kiên định và tầm ảnh hưởng sâu rộng của công ty trong ngành, khi tự hào giữ vững vị trí dẫn đầu suốt 22 năm liên tiếp".


Song Hà

bảng xếp hạng

hàng đầu thế giới
Ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Bà Điểm, TP HCM

Ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Bà Điểm, TP HCM

Doanh nhân 17:21

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, xã Bà Điểm, TP HCM đã tổ chức buổi Họp mặt và ra mắt Hội Doanh nghiệp xã.

Biệt thự, nhà phố nội đô TP HCM: Nam châm hút dòng tiền tích sản, giữ nhiệt thị trường

Biệt thự, nhà phố nội đô TP HCM: Nam châm hút dòng tiền tích sản, giữ nhiệt thị trường

Thị trường 16:53

Phân khúc nhà thấp tầng (biệt thự, nhà phố) được xem là "thỏi nam châm" hút dòng tiền tích sản và giữ nhiệt thị trường.

Doanh nghiệp Việt truyền cảm hứng sống đẹp từ những giá trị bền vững

Doanh nghiệp Việt truyền cảm hứng sống đẹp từ những giá trị bền vững

Doanh nhân 14:34

ROX Group chọn cho mình con đường phát triển bền vững: tạo những không gian sống mơ ước, những khu công nghiệp tạo sinh kế, những cánh đồng năng lượng xanh…

Doanh nghiệp nào được người lao động yêu thích nhất?

Doanh nghiệp nào được người lao động yêu thích nhất?

Doanh nhân 10:29

Các doanh nghiệp được người lao động bình chọn, tự hào trở thành hình mẫu về môi trường làm việc lý tưởng, thu hút nhân tài.

Gamuda Land "tìm vốn ưu đãi" từ ngân hàng MSB và Hong Leong

Gamuda Land "tìm vốn ưu đãi" từ ngân hàng MSB và Hong Leong

Tài chính 10:28

Khách mua sản phẩm của Gamuda Land sẽ tiếp cận các gói vay ưu đãi, thanh toán 10% giải ngân, cho vay lên tới 80% giá trị sản phẩm trong vòng 40 năm.

Masterise Group dành chiến thắng "kép" tại giải thưởng Doanh nghiệp châu Á 2025

Masterise Group dành chiến thắng "kép" tại giải thưởng Doanh nghiệp châu Á 2025

Doanh nhân 14:40

Masterise Group xuất sắc giành chiến thắng "kép" với hai hạng mục danh giá: Corporate Excellence Award và Inspirational Brand Award.

Idemitsu vận hành thương mại nhà máy sản xuất viên nén đen quy mô lớn

Idemitsu vận hành thương mại nhà máy sản xuất viên nén đen quy mô lớn

Doanh nhân 14:38

Nhà máy thương mại đầu tiên tại Việt Nam với công suất 120.000 tấn/năm, góp phần thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải các-bon.

VTV công bố chương trình truyền hình về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất

VTV công bố chương trình truyền hình về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất

Dự án 09:31

VTV9 phối hợp cùng Cổng thông tin Khu Công nghiệp Việt Nam (VIZ) công bố Chương trình truyền hình về Khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất.

Mastercard chia sẻ giải pháp phát huy tiềm năng trong nền kinh tế số

Mastercard chia sẻ giải pháp phát huy tiềm năng trong nền kinh tế số

Số hóa 09:57

Mastercard chia sẻ giải pháp phát huy tiềm năng trong nền kinh tế số thông qua thanh toán an toàn và dễ tiếp cận.

Masterise Homes khẳng định vị thế tiên phong cùng Branded Living tại "Meet The Experts 2025"

Masterise Homes khẳng định vị thế tiên phong cùng Branded Living tại "Meet The Experts 2025"

Doanh nhân 08:00

Hội nghị quốc tế "Meet The Experts 2025" (MTE) tại Hà Nội, quy tụ hơn 700 khách mời và 40 diễn giả hàng đầu lĩnh vực BĐS và nghỉ dưỡng…

XEM THÊM