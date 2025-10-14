Kingston Technology giữ vững vị trí tốp thị trường dram toàn cầu

Kingston giữ vững vị trí số 1 với thị phần ước tính đạt 66%. TrendForce cho biết doanh số bán hàng mô-đun DRAM trong năm 2024 đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Kingston đã duy trì được thị phần vững chắc, mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh thu của hãng đã chậm lại do nhu cầu tiêu dùng yếu hơn trong nửa cuối năm 2024.

Theo báo cáo, 5 nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới chiếm 81% tổng doanh thu trong năm 2024, trong khi tốp 8 nhà sản xuất chiếm 83%. Kết quả này củng cố vị thế thống lĩnh của Kingston với tư cách là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất mô-đun DRAM, khi nhà cung cấp ở vị trí thứ hai chỉ chiếm 5% tổng thị phần.

Trong năm 2024, Kingston đã ra mắt một phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ xe đua cho dòng sản phẩm Kingston FURY Renegade. Phiên bản Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition sở hữu một thiết kế cong mới đầy ấn tượng.

Ngoài ra, Kingston cũng ra mắt bộ nhớ RAM Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM tương thích với chipset 800-series mới của Intel (trước đây có tên mã là Arrow Lake). Với khả năng ép xung, các sản phẩm DDR5 CUDIMM giúp Kingston mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhóm người dùng chuyên nghiệp, những người đòi hỏi hiệu năng hàng đầu và muốn đẩy giới hạn hệ thống của họ lên cao nhất mà không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của tín hiệu.

Đại diện Kingston chia sẻ: "Những kết quả nghiên cứu của TrendForce trong năm 2024 đã phản ánh sức mạnh bền bỉ và khả năng thích ứng của công ty khi phải đối mặt với một năm kinh doanh đầy thách thức. Cột mốc này không chỉ một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của Kingston trên thị trường, mà còn thể hiện sự kiên định và tầm ảnh hưởng sâu rộng của công ty trong ngành, khi tự hào giữ vững vị trí dẫn đầu suốt 22 năm liên tiếp".



