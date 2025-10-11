Gamuda Land "tìm vốn ưu đãi" từ ngân hàng MSB và Hong Leong

Công ty Gamuda Land Việt Nam, vừa ký kết thêm thỏa thuận hợp tác mới với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng Hong Leong Việt Nam (Hong Leong Bank Vietnam).

Theo đó, khách hàng sở hữu sản phẩm của Gamuda Land sẽ tiếp cận các gói vay ưu đãi đặc biệt như thanh toán 10% giải ngân, cho vay lên tới 80% giá trị sản phẩm trong vòng 40 năm, cùng nhiều điều kiện linh hoạt và lợi ích vượt trội khác.

Gamuda Land Việt Nam đạt thỏa thuận mới với ngân hàng Hong Leong Bank Việt Nam và MSB, cung cấp thêm giải pháp tài chính hấp dẫn cho khách hàng. Đây là bước tiến hứng khởi tiếp theo trong nỗ lực đồng hành cùng khách hàng của Gamuda Land, sau những thỏa thuận hợp tác với các ngân hàng hàng đầu như Vietcombank, BIDV, VietinBank, MBV và Public Bank Việt Nam.

Sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Malaysia trong việc không ngừng mang đến giải pháp tài chính thuận lợi, gia tăng cơ hội sở hữu nhà ở cho đông đảo khách hàng.

Điều khoản chung của các thỏa thuận này là khách hàng mua sản phẩm của Gamuda Land sẽ được hưởng nhiều ưu đãi nổi bật: chỉ cần thanh toán 10% giá trị hợp đồng mua bán là có thể giải ngân; tỉ lệ cho vay lên đến 80% giá trị sản phẩm; thời hạn vay tối đa 40 năm; cùng thời gian ân hạn nợ gốc lên đến 5 năm tuỳ theo chính sách hiện hành tại thời điểm áp dụng. Đặc biệt, phí trả nợ trước hạn được áp dụng linh hoạt, miễn phí khi đạt thời gian vay tối thiểu theo quy định.

Song song đó, Gamuda Land còn hỗ trợ lãi suất tối đa 7%/năm trong vòng 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, giúp khách hàng tối ưu chi phí tài chính trong giai đoạn đầu.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Teoh Chin Siang - Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam- miền Nam Khu vực 1 chia sẻ: "Trong suốt những năm qua, Gamuda Land có cơ hội được đồng hành cùng nhiều định chế tài chính uy tín – những đối tác trân quý chia sẻ cùng chúng tôi tầm nhìn và sứ mệnh: mang cơ hội sở hữu nhà ở dễ dàng hơn cho khách hàng, đồng thời góp phần kiến tạo cuộc sống bền vững và tốt đẹp hơn. Và thỏa thuận hợp tác mới ngày hôm nay với Hong Leong Bank Việt Nam và MSB chính là sự tiếp nối của tinh thần đó – thể hiện niềm tin chung vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường bất động sản Việt Nam, cũng như cơ hội cùng nhau tạo dựng những giá trị lớn hơn trong tương lai".

Ông Teoh Chin Siang đại diện Gamuda Land Việt Nam bày tỏ tâm huyết của doanh nghiệp trong việc tìm kiếm những giải pháp tài chính tốt nhất cho khách hàng

Đại diện Gamuda Land Việt Nam cũng cho biết thêm, doanh nghiệp đang trong quá trình đàm phán để mở rộng hợp tác với các ngân hàng lớn trong và ngoài nước như Shinhan Bank Việt Nam, nhằm đa dạng hóa lựa chọn và mang đến lợi ích thiết thực hơn nữa cho khách hàng.

Các gói vay này sẽ được triển khai cho toàn bộ dự án hiện hữu của Gamuda Land tại Việt Nam, đồng thời có thể sẽ được áp dụng cho các dự án mới trong tương lai. Với cơ chế tài chính tối ưu, khách hàng vừa có thêm cơ hội sở hữu bất động sản hạng sang, vừa gia tăng tiềm năng đầu tư lâu dài.

Gamuda Land là thương hiệu phát triển bất động sản trực thuộc Gamuda Berhad – tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu Malaysia. Với tầm nhìn mở rộng toàn cầu, Gamuda Land đặt mục tiêu nâng quỹ đất lên 3.600 ha, với tổng giá trị phát triển (GDV) 13,8 tỉ USD và hơn 31 dự án khu đô thị, cao tầng tại Malaysia, Việt Nam, Singapore, Úc và Anh Quốc.

Gamuda Land là một trong những chủ đầu tư ngoại hàng đầu Việt Nam. Dự án căn hộ hạng sang Eaton Park của doanh nghiệp này đang là tâm điểm "làm mưa làm gió" thị trường TPHCM hiện tại.

Tại Việt Nam, Gamuda Land đã ghi dấu ấn với hai khu đô thị quy mô lớn đạt nhiều giải thưởng quốc tế: Gamuda City (274 ha) tại Hà Nội và Celadon City (82 ha) tại TPHCM. Gần đây, doanh nghiệp triển khai chiến lược Quay Vòng Vốn Nhanh (Quick Turnaround Project – QTP), thành công với loạt dự án quy mô và giàu tiềm năng như Eaton Park, Elysian, Artisan Park, The Meadow và Springville. Bên cạnh đó, dự án mới tại Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định tầm vóc Gamuda Land, đóng góp vào hành trình kiến tạo cộng đồng sống bền vững và thịnh vượng, nơi cư dân mong muốn gắn bó lâu dài qua nhiều thế hệ.