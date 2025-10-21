Tài chính

MoMo triển khai tính năng nhận tiền từ ngân hàng qua số điện thoại

Thứ ba, 21/10/2025 17:01

Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo chính thức ra mắt tính năng Nhận tiền qua số tài khoản là số điện thoại MoMo.

Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo chính thức ra mắt tính năng Nhận tiền qua số tài khoản là số điện thoại MoMo, là đơn vị trung gian thanh toán tiên phong kết nối và mở luồng nhận tiền trực tiếp từ hệ thống ngân hàng.

Từ nay, bên cạnh phương thức mã QR, người dùng MoMo có thể nhận tiền từ bất kỳ ngân hàng nào qua số tài khoản là số điện thoại, kể cả khi người gửi không sử dụng MoMo. 

Theo đó, khi thực hiện giao dịch, người gửi chỉ cần truy cập ứng dụng ngân hàng, chọn “MoMo” trong danh mục ngân hàng thụ hưởng, nhập số điện thoại MoMo của người nhận, và xác nhận giao dịch. 

Toàn bộ quá trình được xử lý qua hệ thống NAPAS, đảm bảo tốc độ giao dịch tức thời, nhanh chóng, và an toàn.

MoMo triển khai tính năng nhận tiền từ ngân hàng qua số điện thoại - Ảnh 1.

Tính năng này giúp nâng cao trải nghiệm giao dịch, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tài chính số cho hàng chục triệu người dùng. Chỉ với một điểm kết nối duy nhất là MoMo, người dùng có thể nhận tiền, chi tiêu, thanh toán hoặc đầu tư, thay vì phải chuyển đổi qua nhiều nền tảng khác nhau.

Hiện hơn 20 ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank, VIB… đã hỗ trợ phương thức chuyển tiền này. Danh sách kết nối sẽ tiếp tục được mở rộng, giúp người dùng ở cả thành thị lẫn nông thôn có thể duy trì số dư, linh hoạt chi tiêu và tận hưởng trải nghiệm tài chính liền mạch, thống nhất trên nền tảng MoMo.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, chia sẻ: “Việc triển khai chuẩn kết nối nhận tiền từ mọi ngân hàng là tổ chức thành viên của NAPAS là bước tiến vượt bậc của hạ tầng thanh toán Việt Nam. MoMo tự hào là đơn vị Trung gian Thanh toán tiên phong triển khai dịch vụ này theo tinh thần của khung pháp lý mới của Ngân hàng Nhà nước và theo định hướng thanh toán không dùng tiền mặt tiện lợi và an toàn".

MoMo hiện là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam đạt chứng nhận bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ cao nhất, đồng thời ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) và Big Data (dữ liệu lớn) trong phòng chống gian lận, phát hiện giao dịch bất thường, chấm điểm rủi ro và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu 24/7…

Song Hà

trí tuệ nhân tạo

ứng dụng công nghệ

hệ thống ngân hàng
PGBank tăng trưởng ổn định, lợi nhuận trước thuế gần 500 tỉ đồng sau 9 tháng

PGBank tăng trưởng ổn định, lợi nhuận trước thuế gần 500 tỉ đồng sau 9 tháng

Tài chính 17:02

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và loạt hạ tầng hoàn thành năm 2027

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và loạt hạ tầng hoàn thành năm 2027

Dự án 11:37

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội cùng loạt hạ tầng trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP HCM đang được tập trung thi công

AKA Digital hợp tác cùng MHub, nền tảng bán hàng bất động sản số 1 Malaysia

AKA Digital hợp tác cùng MHub, nền tảng bán hàng bất động sản số 1 Malaysia

Số hóa 11:35

Sự hợp tác giữa AKA Digital và MHub thúc đẩy thị trường PropTech Việt Nam và hỗ trợ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành bất động sản TP HCM.

Nhà máy AkzoNobel (Bình Dương cũ) nhận chứng chỉ LEED Gold từ Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ

Nhà máy AkzoNobel (Bình Dương cũ) nhận chứng chỉ LEED Gold từ Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ

Vật tư 22:29

Ngày 17-10, AkzoNobel, đạt chứng nhận LEED Gold từ Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council – USGBC) cho nhà máy sơn trang trí (Bình Dương).

Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp 2025: điểm hẹn doanh nghiệp dầu khí quốc tế

Triển lãm máy móc, thiết bị và phụ liệu công nghiệp 2025: điểm hẹn doanh nghiệp dầu khí quốc tế

Vật tư 22:56

Ngày 15-10, tại Trung tâm Hội nghị Aurora Event Center diễn ra lễ khai mạc chính thức của Triển lãm Máy Móc, Thiết bị và Phụ liệu công nghiệp (OGAV) 2025.

Từ gian khó đến vị thế tỉ USD trong nền công nghiệp quốc gia

Từ gian khó đến vị thế tỉ USD trong nền công nghiệp quốc gia

Doanh nhân 15:32

Ngành nhựa Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò quan trọng trong nền công nghiệp quốc gia và từng bước hội nhập sâu rộng với thế giới.

AkzoNobel ra mắt sơn nội thất siêu cao cấp có khả năng thanh lọc không khí

AkzoNobel ra mắt sơn nội thất siêu cao cấp có khả năng thanh lọc không khí

Vật tư 15:31

AkzoNobel chính thức giới thiệu đến người tiêu dùng dòng sơn nội thất siêu cao cấp Dulux Ambiance AirFresh với khả năng thanh lọc không khí (*).

Ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Bà Điểm, TP HCM

Ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Bà Điểm, TP HCM

Doanh nhân 17:21

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, xã Bà Điểm, TP HCM đã tổ chức buổi Họp mặt và ra mắt Hội Doanh nghiệp xã.

Biệt thự, nhà phố nội đô TP HCM: Nam châm hút dòng tiền tích sản, giữ nhiệt thị trường

Biệt thự, nhà phố nội đô TP HCM: Nam châm hút dòng tiền tích sản, giữ nhiệt thị trường

Thị trường 16:53

Phân khúc nhà thấp tầng (biệt thự, nhà phố) được xem là "thỏi nam châm" hút dòng tiền tích sản và giữ nhiệt thị trường.

Kingston Technology giữ vững vị trí tốp thị trường dram toàn cầu

Kingston Technology giữ vững vị trí tốp thị trường dram toàn cầu

Doanh nhân 16:44

Theo bảng xếp hạng về doanh thu từ công ty phân tích TrendForce, Kingston Technology, được xếp hạng là nhà cung cấp mô-đun DRAM bên thứ ba hàng đầu thế giới.

XEM THÊM