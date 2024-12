Grand Marina Saigon - Tinh hoa cuộc sống hàng hiệu trên nền di sản

Tọa lạc trên địa danh Ba Son với hơn 200 năm lịch sử, Grand Marina, Saigon là khu phức hợp bất động sản hàng hiệu do Marriott và JW Marriott quản lý, mang đậm tinh thần biểu tượng và kế thừa những giá trị tinh hoa.

Trong đó, tòa Lake thuộc Grand Marina, Saigon đã tròn một năm vận hành dưới sự quản lý của tập đoàn danh tiếng thế giới Marriott International.

Những căn hộ hàng hiệu tại đây không chỉ là biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp mà còn được giữ gìn như giá trị tích sản bền vững, gắn kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Grand Marina, Saigon – chất sống tinh hoa tại khu căn hộ Marriott & JW Marriott trên nền di sản Ba Son

Từ thiết kế kết nối con người với lịch sử và văn hóa

Trong quá khứ, Ba Son là một địa danh quan trọng tại TP HCM, gắn liền với sự phát triển kinh tế, văn hóa và lịch sử quốc gia. Tọa lạc bên bờ sông Sài Gòn, khu vực vực từng là một xưởng đóng tàu thời kỳ Pháp thuộc, là nhân chứng cho nhiều sự kiện lịch sử quan trọng cũng như chứng kiến những thăng trầm của thành phố.

Xây dựng trên mảnh đất này, mong muốn kết nối con người với di sản lịch sử và nét đẹp văn hóa, Grand Marina, Saigon được thiết kế với nhiều điểm nhấn hết sức ý nghĩa. Công viên Lá Sen, nằm cạnh tòa nhà với hồ cảnh quan lớn, tại vị trí từng là ụ tàu của xưởng đóng tàu Ba Son.

Đội ngũ thiết kế đã nỗ lực phục dựng và gìn giữ di sản địa phương, giữ nguyên nét độc đáo như độ nghiêng tự nhiên của nền đất, góc xéo của mũi tàu và bảng tên nguyên thủy "Bassin de Radoub" – nguồn gốc tên gọi "Ba Son".

Hệ thống sàn gỗ composite quanh hồ được lấy cảm hứng từ cấu trúc gỗ cổ điển từng dùng để sửa chữa tàu,cùng lớp đáy lót đá mô phỏng thân tàu, tạo nên một không gian hiện đại nhưng vẫn đậm chất di sản.

Hệ đèn LED hình cây gòn – điểm nhấn đặc trưng của Grand Marina, Saigon

Hình ảnh thân cây gòn, biểu tượng của tên gọi "Sài Gòn", được cách điệu tinh tế trên mặt đứng của các tòa căn hộ hàng hiệu, với bộ rễ đan xen tượng trưng cho cội nguồn vững chắc và những cành lá vươn cao, biểu trưng cho sự thịnh vượng của TP HCM ngày nay.

Grand Marina, Saigon trở thành một biểu tượng độc tôn không chỉ bởi những giá trị lịch sử được bảo tồn trên mảnh đất mà còn bởi vị trí lõi trung tâm thành phố.

Tinh hoa hội tụ ở vị trí quyền lực, thừa hưởng các ưu ái của thiên nhiên, khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott này thuộc hệ sinh thái toàn diện tại quảng trường ven sông mới.

Nổi bật trong tổ hợp là Marina Central Tower - biểu tượng văn phòng hạng A kết hợp trung tâm thương mại cao thứ 3 TP HCM, đáp ứng đầy đủ chức năng sống – làm việc – giải trí, mua sắm. Sở hữu 4 cửa ga Ba Son trong khu phức hợp và kết nối thuận lợi với trung tâm quận 1, Grand Marina, Saigon sẽ càng trở nên dễ tiếp cận hơn khi tuyến Metro số 1 chính thức đi vào hoạt động. Rõ ràng, với vị thế chiến lược và khả năng kết nối vượt trội, Grand Marina, Saigon không chỉ là biểu tượng hiện tại, mà còn là tâm điểm hòa quyện giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Đến những trải nghiệm sống hàng hiệu, tinh tế và đẳng cấp

Toàn bộ ngôn ngữ thiết kế cũng như hệ tiện ích của Grand Marina, Saigon đã được chăm chút để mang lại những trải nghiệm cho cư dân trọn vẹn và tinh tế nhất.

Đó là phòng tắm cao cấp được thiết kế với từng lát sứ trắng, khảm tỉ mỉ thủ công tạo hiệu ứng lấp lánh như bề mặt kim cương cắt giác, biến không gian thư giãn riêng tư trở thành một trải nghiệm xa hoa cho chủ nhân; hay kệ ngồi bố trí trong phòng tắm được thiết kế thân thiện hỗ trợ tối đa sự thoải mái cho cư dân lớn tuổi.

Ưu tiên không gian sống tinh tế của cư dân, Masterise Homes đã dành toàn bộ tầng 1 đẹp nhất khu dự án làm không gian tiện ích. Kid's Club của các cư dân nhí được đặt ở nơi có tầm nhìn đẹp nhất tầng 1, hướng ra công viên Lá Sen.

Từng góc nhỏ ở Kid's Club được thiết kế tỉ mỉ, nội thất, vật dụng được "may đo" phù hợp nhu cầu trẻ nhỏ để các em có thể tự do sáng tạo, khám phá; cũng như 2 lối thoát hiểm được bố trí để đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ trong mọi tình huống.

Xứ sở thần tiên Kid's Club - nơi các cư dân nhí thỏa sức sáng tạo và học hỏi

Mọi chi tiết từ quy hoạch tới thiết kế, dù nhỏ nhất đều nói lên tâm huyết của Masterises Homes khi luôn đặt con người làm trung tâm, thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của cư dân để mang lại những trải nghiệm hàng hiệu và giá trị sống tinh tế nhất.

Cuộc sống tại Grand Marina, Saigon còn được chăm chút bởi dịch vụ vận hành và quản lý đẳng cấp tinh tế. Với sự tham gia của Marriott International – thương hiệu khách sạn danh tiếng hàng đầu thế giới, mọi trải nghiệm tại Grand Marina, Saigon đều đạt tới sự hoàn hảo, từ thiết kế, không gian sống tới hệ sinh thái tiện ích sang trọng cũng như sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ Marriott.

Với dịch vụ chăm sóc của đội ngũ quản gia Marriott, cư dân và những người thân của họ trải nghiệm sự bình yên trong tâm hồn, tĩnh tại và lắng đọng khi an cư ở nơi chốn tuyệt vời như vậy.

Đội ngũ quản gia Marriott ở Khu căn hộ hàng hiệu Marriott tại tòa Lake, Grand Marina, Saigon

Trải nghiệm sống tại Grand Marina, Saigon còn đặc biệt hơn bởi cộng đồng cư dân tinh hoa, với thế giới quan rộng lớn và chia sẻ hệ giá trị chung. Phong cách sống "hàng hiệu" không đơn giản là tận hưởng trải nghiệm tiện nghi, mà còn là cơ hội để xây dựng những mối quan hệ hợp tác ý nghĩa và gia nhập cộng đồng tinh hoa toàn cầu.

Với vị trí độc tôn và bảo chứng của thương hiệu toàn cầu Marriott, nhiều khách hàng coi Grand Marina, Saigon không là nơi lưu trú mà còn là tài sản chuyển giao giá trị qua nhiều thế hệ.

Có khách hàng chọn mua căn hộ hàng hiệu làm của hồi môn cho con, hay là món quà gắn liền với di sản gia đình. Bởi khách hàng mong muốn thế hệ sau không chỉ thừa hưởng một không gian sống quốc tế đẳng cấp mà còn là truyền đời di sản, một phần của lịch sử với giá trị vượt thời gian cùng niềm tự hào trân quý.