Hội Doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức thành công YBA Business và Library

Hơn 130 doanh nhân và một số nghệ sĩ góp phần thành công rực rỡ cho chương trình.

Trong không gian gần gũi, kết nối và tràn ngập tri thức, doanh nhân doanh nghiệp tham dự chương trình đã đem về cho mình những giá trị thiết thực.

Hoạt động kết nối giao thương cùng hoạt động mua bán sôi nổi cùng 6 gian hàng đến từ các doanh nghiệp hội viên: Mon Amie, Dada Wine, K – Coffee, BlueSaigon, SaigonBooks, Yên Sào Khang đem về những doanh số ấn tượng.

Tọa đàm chia sẻ đầu tiên với chủ đề "Doanh nghiệp SMEs & Cờ thế 2024" qua phần chia sẻ của ông Trần Bằng Việt – CEO Đông A Solutions.

Qua bài chia sẻ, ông Trần Bằng Việt nhấn mạnh tầm quan trọng của vốn xã hội: Các doanh nhân, doanh nghiệp thường chỉ tập trung vào xây dựng, tìm kiếm nguồn vốn tài sản và vốn tri thức mà quên xây dựng vốn xã hội, là những mối quan hệ, tình cảm, hội đoàn, tổ chức mà chúng ta có thể dễ dàng chăm sóc mỗi ngày. Khi cần thiết, những mối quan hệ này sẽ có thể hỗ trợ chúng ta trong tương lai.

Ở tọa đàm chia sẻ thứ 2 mang tên "Hội nhập YBA - Hành trình 30 năm" từ ông Lê Anh Tú - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM đã giúp khách tham dự nhanh chóng đăng ký tham gia là thành viên của hội.

Hoạt động Tư vấn One by One qua sự tư vấn của ông Nguyễn Gia Huy Chương – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM, đã giúp các chủ doanh nghiệp tham gia gỡ rối các khúc mắc để thay đổi và đưa ra các chiến lược phát triển của mình trong giai đoạn tới.

Mọi chia sẻ trong hoạt động Tư vấn One by One được cam kết bảo mật.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Trí Thông - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ HCM (YBA HCM) đánh giá cao ý nghĩa của chương trình. Đây là một sân chơi cho các doanh nhân kết nối và là một "thư viện lớn" quý giá để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Nơi tuyệt vời để khách tham dự nâng cao vốn tri thức và đặc biệt là vốn xã hội để từ đó phát triển bản thân mình và vốn tài sản.

Ông Đặng Viên Khang, Trưởng Ban tổ chức.





Theo ông Đặng Viên Khang, Trưởng Ban tổ chức, mỗi doanh nhân trẻ của TP. Hồ Chí Minh như một cuốn sách. Có nhiều cuốn sách có giá trị, vì vậy chúng tôi muốn lan tỏa kiến thức, tri thức của tất cả thành viên Hội doanh nhân trẻ đến cộng đồng, doanh nhân TP. Hồ Chí Minh.

Thứ 2 chúng tôi cũng muốn lan tỏa tinh thần kết nối và giao thương. Là thành viên Hội doanh nhân trè, các doanh nhân luôn mong muốn kết nối kinh doanh hiệu quả, tốt nhất. Và cuối cùng là nâng tầm doanh nhân trong thời đại mới.

Hội Doanh Nhân Trẻ HCM (YBA HCM) hẹn gặp lại hội viên tại YBA Business & Library số 02.