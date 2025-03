Home Credit được vinh danh tại Global CSR & ESG Awards 2025

Với chủ đề "Scaling Impact and Redefining Value in Sustainability" (Mở rộng tác động và định nghĩa lại giá trị của phát triển bền vững), hội nghị lần thứ 17 diễn ra tại TP HCM vừa qua, tập trung vào cách các doanh nghiệp gia tăng tác động bền vững song song với tăng trưởng lợi nhuận, nhấn mạnh sự chuyển dịch từ việc tuân thủ quy định sang tạo ra giá trị thực sự trong phát triển bền vững.

Lễ trao giải cũng ghi nhận các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội và có những sáng kiến ESG (Môi trường; Xã hội; Quản trị) nổi bật, sáng tạo, mang lại giá trị lớn trên phạm vi quốc tế.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Home Credit góp mặt trong danh sách các công ty thắng giải, được vinh danh là "Doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội toàn cầu" hạng Vàng.

Để nhận giải tại hạng mục này, doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe, bao gồm đóng góp tích cực trong các chương trình hỗ trợ cộng đồng, phổ cập giáo dục, trao quyền cho phụ nữ, xây dựng môi trường làm việc đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Doanh nghiệp cần duy trì chiến lược phát triển bền vững dài hạn, đạt kết quả tài chính vững mạnh và đảm bảo hệ thống báo cáo ESG minh bạch.

Tại sự kiện, khi chia sẻ ở phiên thảo luận "Tích hợp ESG vào chiến lược doanh nghiệp để tạo tác động lâu dài", ông Jakub Kudrna, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh kiêm Chủ tịch Ban chỉ đạo ESG tại Home Credit Việt Nam, nhấn mạnh: "Trong suốt 17 năm hoạt động, ESG đã được tích hợp sâu sắc vào chiến lược kinh doanh và mọi hoạt động vận hành của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững giúp tăng cường niềm tin của khách hàng, thu hút nhân tài và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn, từ đó thúc đẩy hiệu quả kinh doanh".

Bước sang năm thứ 17 hoạt động tại Việt Nam, Home Credit tiếp tục cam kết đặt khách hàng làm trọng tâm, tiếp cận tài chính có trách nhiệm và hướng đến cộng đồng bền vững.