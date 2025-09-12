Doanh nhân

IMG Phước Đông và EVNSPC hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng điện

Thứ sáu, 12/09/2025 18:43

Với cam kết đồng hành cùng phát triển công nghiệp Tây Ninh, EVNSPC sẽ trực tiếp đầu tư hệ thống trạm biến áp và đường dây 110kV tại Khu công nghiệp Phước Đông.

Ngày 10-9, tại Văn phòng Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) – TP HCM, Công ty Cổ phần IMG Phước Đông (IPD) và EVNSPC đã chính thức ký thoả thuận hợp tác đầu tư, xây dựng hệ thống đường dây và trạm biến áp 110kV tại KCN Cảng Phước Đông nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, kịp thời cho các doanh nghiệp trong KCN.

Thỏa thuận giữa EVNSPC và IMG Phước Đông đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng, tạo nền tảng vững chắc để KCN Cảng Phước Đông thu hút và tiếp nhận các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Nhà máy luyện cán thép Hòa Phát Long An – một trong những dự án tiêu thụ điện lớn nhất khu vực.

Theo nội dung làm việc, EVNSPC sẽ trực tiếp đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110/22kV Cầu Cảng Phước Đông (quy mô 4x63MVA) và hệ thống đường dây đấu nối đồng bộ với tuyến 110kV Cần Đước – Gò Công.

Đại diện EVNSPC, ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng Giám đốc, cho biết EVNSPC cam kết đồng hành cùng IMG Phước Đông trong việc phát triển hạ tầng điện lực đồng bộ, hiện đại, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư trong KCN. Đây không chỉ là dự án năng lượng, mà còn là sự chung tay thúc đẩy công nghiệp hóa và phát triển kinh tế khu vực Tây Ninh.

IMG Phước Đông và EVNSPC hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng điện- Ảnh 1.

Lãnh đạo hai bên trao thoả thuận hợp tác đầu tư hạ tầng điện 110kV tại KCN Cảng Phước Đông.

IMG Phước Đông sẽ phối hợp chặt chẽ với EVNSPC và UBND tỉnh Tây Ninh trong các thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Sắp tới IPD sẵn sàng cùng EVNSPC tham gia đầu tư trực tiếp trong các dự án cung cấp điện cho các KCN Tân Lân 1, Tân Lân 2, Tân Lân 3 và các khu vực lân cận, các KCN mà IPD đầu tư tại tỉnh Tây Ninh.

Lãnh đạo IMG Phước Đông chia sẻ, hợp tác chiến lược với EVNSPC đầu tư hạ tầng điện cho KCN Cảng Phước Đông thể hiện việc thực thi các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Tây Ninh. Năm 2025 là năm chuyển mình của đất nước trong đó Nghị Quyết 68 đã trở thành một động lực dẫn dắt doanh nghiệp và chính quyền tiến nhanh trên con đường đưa đất nước lên tầm cao mới.

Đặc biệt, sự hợp tác này cũng cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết 70-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

IMG Phước Đông và EVNSPC hợp tác phát triển hệ thống hạ tầng điện- Ảnh 2.

Khu công nghiệp Cảng Phước Đông– IPD (thành viên trong hệ sinh thái của IMG Group) làm chủ đầu tư

