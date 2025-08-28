ITL và Seino thành lập liên doanh tại Việt Nam

Liên doanh này mang đến giải pháp vận chuyển hàng ghép nội địa (LTL) chất lượng vượt trội tại thị trường Việt Nam.

Những năm gần đây, ngành logistics Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng 14 - 16%, với nhu cầu vận tải hàng hóa liên tục mở rộng. Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, 7 tháng đầu năm, sản lượng vận tải hàng hóa đạt 1,67 tỷ tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ 2024, khối lượng luân chuyển đạt 345,4 tỷ tấn.km, tăng 13,6%.

Những con số này cho thấy nhu cầu vận tải hàng hóa - nhất là đường bộ - ngày càng mở rộng, đòi hỏi các giải pháp đa dạng và tối ưu. Hiện nay, thị trường logistics Việt Nam chủ yếu dựa vào hình thức vận tải hàng nguyên chuyến (FTL).

Trong khi, vận tải hàng ghép (LTL) – mô hình tối ưu chi phí cho khách hàng – mới giai đoạn đầu phát triển nhưng đang dần được doanh nghiệp lựa chọn.

Đón đầu nhu cầu, Tập đoàn ITL và Tập đoàn Seino - "ông lớn" logistics hàng đầu Nhật Bản với hơn 90 năm kinh nghiệm - chính thức hợp tác thành lập liên doanh Seino-ITL Logistics, đặt trụ sở tại 54 Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 1-8, Seino đã trở thành cổ đông chiến lược của công ty.

Tập đoàn ITL và Tập đoàn Seino chính thức hợp tác thành lập liên doanh Seino-ITL Logistics

Kết hợp cùng nguồn lực hạ tầng, nhân sự và mạng lưới rộng khắp của ITL, Seino-ITL Logistics hướng đến mục tiêu thiết lập mạng lưới Logistics tại Việt Nam và trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vận tải hàng ghép (LTL).

Ông Sam Sang, Giám đốc Seino-ITL Logistics, cho biết hợp tác chiến lược mạnh mẽ giữa Tập đoàn ITL và Tập đoàn Seino hứa hẹn hình thành một nhà tiên phong về dịch vụ LTL chuyên nghiệp trên thị trường.

"Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng ghép (LTL) hàng đầu Việt Nam và mang đến cho khách hàng những giải pháp hiệu quả, linh hoạt, bền vững, giúp doanh nghiệp không ngừng phát triển" - ông Sam Sang chia sẻ.

Seino-ITL Logistics sở hữu đội xe container và xe chuyên dụng hai tầng hiện đại, phục vụ cả hàng LTL và FTL (hàng nguyên chuyến), kết hợp dịch vụ đặt chỗ trực tuyến qua điện thoại, email hoặc website tiện lợi. Doanh nghiệp cam kết lịch trình vận chuyển rõ ràng, biểu giá cạnh tranh, cùng hệ thống theo dõi (Track & Trace) theo thời gian thực, giúp khách hàng giám sát hành trình và bảo đảm an toàn hàng hóa.

Liên doanh cũng thừa hưởng nền tảng thế mạnh sẵn có của Tập đoàn ITL - Thương Hiệu Quốc Gia Việt Nam, cung cấp các giải pháp Logistics tích hợp với hơn 3.000 nhân sự và hệ thống mạng lưới hơn 40 văn phòng, chi nhánh, trung tâm phân phối rộng khắp Việt Nam và các quốc gia khu vực gồm Lào, Campuchia, Myanmar. ITL đang sở hữu hệ thống kho bãi trên 500.000 m² và đội xe hơn 700 xe đầu kéo và xe tải, 1.200 rơ-mooc trên khắp cả nước.

Ông Sam Sang cho biết Seino-ITL Logistics sẽ tập trung phát triển vận tải đường bộ kết nối ba vùng kinh tế trọng điểm Bắc – Trung – Nam, cung cấp giải pháp phân phối tối ưu cho doanh nghiệp, góp phần khai thác tối đa tiềm năng của thị trường Việt Nam.

"Với chuyên môn hàng đầu của Seino trong vận tải LTL và sự am hiểu sâu sắc thị trường nội địa của ITL, chúng tôi tạo nên một sức mạnh kết hợp, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng linh hoạt trong bối cảnh hội nhập toàn cầu" - ông khẳng định.

Sự xuất hiện của Seino-ITL Logistics không chỉ mở ra lựa chọn mới cho các doanh nghiệp trong nước mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình chuyên nghiệp hóa ngành logistics Việt Nam, đưa dịch vụ vận tải hàng ghép trở thành một phần tất yếu trong chuỗi cung ứng hiện đại.