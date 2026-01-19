KDH - Dự kiến lợi nhuận tăng trưởng gấp đôi trong năm 2026

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền cập nhật kết quả kinh doanh năm 2025 và trao đổi về triển vọng năm 2026.

Theo doanh nghiệp, lợi nhuận ròng sơ bộ năm 2025 đạt hơn 1.000 tỉ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Kết quả này phản ánh khả năng duy trì vận hành ổn định, kiểm soát chi phí và quản trị dòng tiền của Khang Điền trong điều kiện thị trường còn nhiều biến động.

Năm 2025, KDH hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận đạt hơn 1.000 tỉ đồng.

Năm 2026, KDH dự kiến lợi nhuận ròng đạt trên 2.000 tỉ, gấp đôi so với năm 2025. Động lực tăng trưởng chính đến từ dự án Gladia by the Waters (quy mô 11,8 ha, đường Võ Chí Công, P. Bình Trưng, TPHCM) - liên doanh với Keppel, trong đó Khang Điền sở hữu 51%. Doanh nghiệp dự kiến hoàn tất bán hàng và ghi nhận lợi nhuận từ các sản phẩm thấp tầng tại dự án này. Đồng thời tiếp tục tiêu thụ lượng sản phẩm còn lại tại một số dự án hiện hữu trên địa bàn TPHCM.

Dự án Gladia by the Waters, được KDH hợp tác phát triển cùng Keppel, thu hút sự quan tâm của thị trường

Bên cạnh đó, công ty cho biết đang tích cực trao đổi các cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết các dự án tại TPHCM với nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước. Các thỏa thuận hợp tác được triển khai sẽ đóng góp thêm cho dòng tiền và lợi nhuận lớn cho công ty trong năm 2026.

Theo chia sẻ từ doanh nghiệp, giai đoạn 2026 – 2027 là thời điểm Khang Điền đẩy mạnh việc triển khai xây dựng, kinh doanh các dự án. Công ty đang đồng thời triển khai xây dựng 04 dự án tại TPHCM có pháp lý hoàn chỉnh với tổng quỹ đất trên 150ha bao gồm: Chung cư Gladia, dự án Bình Trưng Đông (18ha), dự án 11A (16,5ha, Xã Bình Hưng) và dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (109ha). Các dự án này sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 6.000 căn hộ cao tầng, hơn 1.000 căn nhà phố, biệt thự thấp tầng, cùng với 60ha diện tích đất công nghiệp, đóng góp cho lợi nhuận của công ty trong giai đoạn từ 2026 đến 2028.

Ở góc độ nghĩa vụ tài chính, theo danh sách PRIVATE 100 – Khang Điền xếp thứ 25/100 trong Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam do CafeF công bố. Thứ hạng này phản ánh quy mô hoạt động và mức độ thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đồng thời là một tham chiếu để đánh giá mức độ ổn định và tuân thủ của doanh nghiệp trong khối tư nhân.

Gần 25 năm phát triển, song song hoạt động kinh doanh, Khang Điền duy trì các chương trình vì cộng đồng, đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19; trao học bổng và tài trợ các dự án giáo dục; xây dựng, tài trợ bệnh viện, trạm y tế, cầu đường, nhà tình thương, nhà tình nghĩa tại nhiều địa phương, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn.

Khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi - Khang Điền đồng hành cùng thành phố vì không gian đô thị văn minh - xanh - sạch - đẹp.

Đặc biệt, Khang Điền đồng hành cùng TPHCM trong nhiều dự án chỉnh trang không gian công cộng, tiêu biểu tài trợ Công viên bờ sông Sài Gòn (phía Thủ Thiêm), chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, sơn mới Chợ Bến Thành và chỉnh trang các tuyến phố trung tâm Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng và các Vòng xoay Ngã sáu Phù Đổng, Vòng xoay Hồ Con Rùa dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Các hoạt động này góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, phục vụ lợi ích chung và được Khang Điền xác định là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn, song hành cùng hiệu quả tài chính.