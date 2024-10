Khám phá 5 tính cách "độc nhất" của phân khu The Sola Park

"Kết nối - Hiện đại - Năng động - Đam mê - Tận hưởng" - các đặc tính độc nhất này đã tạo nên những giai điệu đầy màu sắc và tràn sức sống cho The Sky và The Avenue – hai chương cuối trong bản giao hưởng The Sola Park.

Những kết nối đa điểm toàn diện

The Sky và The Avenue thừa hưởng vị trí đắc địa của phân khu The Sola Park: nằm ngay tại cửa ngõ, lối vào của đại đô thị Vinhomes Smart City. Vị trí này được ví von là giao lộ chiến lược trung tâm đại đô thị với kết nối đa điểm toàn diện. Không cần phải qua cầu vượt, cư dân hai tòa dễ dàng tiếp cận với hệ tiện ích đầy đủ và đẳng cấp "all in one": từ trường học, công viên trung tâm, vườn Nhật, bệnh viện, trung tâm thương mại...

The Sky và The Avenue sở hữu vị trí kết nối đa điểm toàn diện

Tính kết nối đa điểm toàn diện còn thể hiện rõ nét khi bao quanh dự án là các tuyến giao thông huyết mạch, trọng điểm của thành phố.



The Sola Park nằm cạnh các trục đường chính là các tuyến metro 5, tuyến metro 6 và tuyến metro 7, kế bên đại lộ Thăng Long, hình thành nên mạng lưới giao thông thông suốt, thuận tiện di chuyển cho cư dân và dễ dàng bắt nhịp giao thương với khu vực trung tâm của thành phố, cũng như các khu vực lân cận.

Trọn vẹn nhịp sống hiện đại và năng động

Bên cạnh vị trí chiến lược thuận tiện kết nối, The Sky và The Avenue là hiện thân trọn vẹn của nhịp sống hiện đại và năng động.

Hệ tiện ích cảm hứng với hệ thống phòng tập gym, yoga, phòng tập đa năng, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ quy tụ những thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế.

Hàng loạt các sân thể thao "cá nhân hóa" sở thích, sở trường của từng cá nhân như sân cầu lông, sân bóng rổ, sân bóng chuyền, bể bơi, sân chơi nước kết hợp ánh sáng, sân vận động liên hoàn chủ đề thiên văn học,… đã kiến tạo lối sống hiện đại và năng động đó.

The Sky và The Avenue là hiện thân trọn vẹn của nhịp sống hiện đại và năng động.

Một ngày mới đầy hứng khởi của cư dân được khơi nguồn năng lượng từ chuỗi tiện ích thể thao giải trí đẳng cấp này.



Và kết thúc một ngày làm việc căng thẳng, vất vả, cư dân cũng "tìm lại được chính mình" trong sự cân bằng, tái tạo năng lượng khi tham gia các hoạt động thể chất, thư giãn tại chính nơi mình sống.

Lối sống hiện đại và năng động của The Sola Park còn được khơi nguồn cảm hứng từ kiến trúc, thiết kế.

Bằng một diễn họa kiến trúc độc đáo, cả The Sky và The Avenue là những công trình mang vẻ đẹp hiện đại, hòa nhịp với dòng chảy năng động của đại đô thị.

Cảm hứng tạo hình hai tòa tháp bắt nguồn từ hình ảnh thân cây với những nhánh rễ đâm sâu vào lòng đất và được mô phỏng với thiết kế những mô đun lớn ở khối đế (văn phòng) và bé dần ở phần tháp (khối ở).

Không chỉ hiển hiện bên ngoài tòa tháp, sự hiện đại và năng động len lỏi trong thiết kế từng căn hộ với sự tinh tế, tiện nghi và ưu việt.

Mỗi căn hộ đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên, có sự đối lưu không khí, gió mang đến một cuộc sống thoải mái, tiện nghi và hài hòa tự nhiên.

Kiếm tìm đam mê và tận hưởng

The Sky và The Avenue của The Sola Park còn là một không gian sống xanh thuần khiết. Mảng xanh áp đảo, được phân bổ có tính toán với từng khu tiện ích và phân khu, tạo nhịp điệu thiên nhiên uyển chuyển giữa lòng đô thị.

Sự hài hòa của không gian xanh thư thái và hệ tiện ích đa dạng tạo nên một hệ sinh thái toàn diện, mang đến một môi trường sống trong lành, đảm bảo cả sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần.

Tận hưởng cuộc sống tại The Sky và The Avenue

Nhờ đó, mà các cơ hội trải nghiệm, khám phá bản thân và kết nối với chính mình, với gia đình và cộng đồng của cư dân được gia tăng tối đa. Những đam mê được tìm thấy và một cuộc sống đầy nhiệt huyết được hình thành.



The Sola Park là mảnh đất ươm mầm và nuôi dưỡng vô vàn những sắc màu tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mỗi người, trên hành trình đi đến hạnh phúc.

Là tận hưởng nhịp sống hiện đại và năng động cùng bạn bè trên các sân thể thao. Tận hưởng vẻ đẹp tráng lệ qua khung cửa của tòa The Sky hay The Avenue - nơi ánh sáng đô thị hòa quyện với hoàng hôn và bình minh.

Là tận hưởng những giây phút tĩnh tại chầm chậm trôi trên đường dạo bộ để lắng nghe những tâm tư của chính mình. Là tận hưởng những phút giây hạnh phúc khi chơi đùa cùng con trên bãi cỏ, những buổi cả gia đình quây quần cùng nướng BBQ…