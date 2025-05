Làn sóng cắt giảm nhân sự, ai sẽ mất việc bởi AI?

Great Place To Work® - cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc – công bố 25 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam™ 2025 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025).

Với việc công bố và trao giải cho 25 công ty được vinh danh là những Best Workplaces in Vietnam 2025, đồng thời trao chứng nhận cho các công ty đạt chuẩn Great Place To Work® Certified™, sự kiện năm nay nhằm tôn vinh những tổ chức sẵn sàng lấy con người làm trung tâm của sự thay đổi.

Đây cũng là những tổ chức tiên phong đưa sự tin cậy và dung hợp làm nền tảng cho nơi làm việc xuất sắc, từ đó giúp doanh nghiệp thích nghi, phát triển trong cả những giai đoạn thị trường biến động.

Ông Roland Wee chia sẻ tại lễ công bố Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam™ 2025

Gần đây thế giới đã chứng kiến làn sóng cắt giảm nhân sự hàng loạt tại các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Meta và Amazon… Không chỉ riêng lĩnh vực công nghệ, nhiều tập đoàn lớn trong ngành tài chính, kiểm toán, bán lẻ và truyền thông cũng có động thái tương tự.

Ông Roland Wee, Chủ tịch HĐQT Great Place To Work ASEAN và ANZ, phân tích làn sóng cắt giảm nhân sự hiện nay không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng: Mở rộng quá mức trong giai đoạn đại dịch, áp lực chi phí, kỳ vọng từ cổ đông, sự gia tăng của tự động hóa và các điều chỉnh chiến lược từ các tập đoàn.

Trong đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp - đặc biệt các công ty công nghệ - đã tuyển dụng ồ ạt với kỳ vọng nhu cầu kỹ thuật số sẽ tiếp tục tăng mạnh. Khi làm việc từ xa, thương mại điện tử và dịch vụ đám mây bùng nổ, họ mở rộng quy mô nhanh chóng để chiếm lĩnh thị phần.

Tuy nhiên, hiện tại chi phí vận hành gia tăng và áp lực về biên lợi nhuận - lạm phát, lãi suất cao và những thách thức trong chuỗi cung ứng toàn cầu khiến chi phí hoạt động gia tăng. Các doanh nghiệp đang chịu áp lực lớn hơn từ các cổ đông trong việc bảo toàn biên lợi nhuận.

"AI và tự động hóa đóng vai trò là các đòn bẩy chiến lược. Với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, các doanh nghiệp đang tìm ra nhiều cách mới để tự động hóa các công việc lặp lại, tinh gọn quy trình vận hành và giảm phụ thuộc vào lao động thủ công. Một phần trong các đợt sa thải hiện nay liên quan trực tiếp đến những vị trí bị AI thay thế. Dù vậy, AI chỉ là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến các đợt sa thải gần đây" – ông Roland Wee nói.

Phân tích của Chủ tịch HĐQT Great Place To Work ASEAN và ANZ, điều cần lưu ý là AI thay thế các nhiệm vụ, không hoàn toàn thay thế con người hay việc làm. Trong trường hợp một công việc chỉ bao gồm những tác vụ lặp lại, dễ dự đoán, khả năng cao công việc đó sẽ bị AI thay thế hoàn toàn. Vì vậy, then chốt là phải nâng cấp kỹ năng cho người lao động trong những công việc này, đồng thời tái cấu trúc nội dung và cách thức thực hiện của công việc.

Với các doanh nghiệp, giải pháp hiệu quả và bền vững nhất là tập trung vào việc xây dựng vai trò công việc được hỗ trợ bởi AI. Cách tốt nhất để đối phó với chi phí gia tăng là nâng cao năng suất và AI mang đến cho doanh nghiệp một cơ hội tuyệt vời để làm điều đó - miễn là doanh nghiệp thực sự đầu tư vào quá trình tìm hiểu và tái định hình hệ thống trong tổ chức.