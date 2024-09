Lừa đảo trực tuyến: mạnh tay ngăn chặn!

Vì sao nên cài đặt ứng dụng nTrust?



Theo chuyên gia của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, người dùng nên cài đặt ứng dụng nTrust trên điện thoại thông minh. Ứng dụng này giống như một người bạn đồng hành, một tấm khiên che chắn cho người sử dụng.

6 lý do nên cài đặt nTrust

Chuyên gia của Hiệp hội cũng nêu ra 6 lý do mà người dùng nên cài đặt ứng dụng nTrust:

Thứ nhất, đây là một ứng dụng chính danh, do các chuyên gia an ninh mạng hàng đầu Việt Nam thuộc Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Viettel, NCS... hợp tác phát triển trên cơ sở nghiên cứu hàng trăm vụ án lừa đảo, với khối lượng lớn dữ liệu được thu thập. Các chuyên gia an ninh mạng cũng đã mời hơn 100 người tham gia thử nghiệm, đóng góp ý kiến. Thời gian từ lúc xây dựng dự án đến lúc hoàn thiện phần mềm là 7 tháng.

Thứ hai, đây là một ứng dụng phòng chống lừa đảo hiệu quả vì phạm vi hoạt động bao trùm nhiều lĩnh vực, từ kiểm tra số điện thoại, số tài khoản cho đến kiểm tra mã QR và quét mã độc. Ứng dụng được kết nối với cơ sở dữ liệu của nhà phát triển - lập một "danh sách đen" liên tục cập nhật các số điện thoại lừa đảo, các loại mã độc, mã QR giả mạo cũng như các tài khoản ngân hàng từng được dùng vào mục đích xấu.

Thứ ba, ứng dụng cài đặt trên điện thoại chiếm một dung lượng nhỏ, gọn nhẹ, tiết kiệm bộ nhớ. Người dùng không phải lo lắng về việc ứng dụng chiếm nhiều dung lượng trên điện thoại và gây hao pin, do các dữ liệu được đặt trên máy chủ ứng dụng thay vì trên điện thoại.

Thứ tư, ứng dụng không yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào các mục trong điện thoại. Sau các bước cài đặt đơn giản là người dùng có thể sử dụng ngay nTrust. Chỉ khi người dùng có nhu cầu cấp quyền thì ứng dụng mới thực hiện việc truy cập. Chẳng hạn như khi người dùng muốn quét mã QR để xem mã đó có phải giả mạo thì mới cần cấp quyền truy cập máy ảnh, muốn chặn cuộc gọi thì cho truy cập vào nhật ký. Tức là việc cài đặt và cấp quyền hoàn toàn theo nhu cầu người dùng chứ không theo mặc định.

Trong khi nhiều người dùng thoải mái cài đặt các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, làm đẹp trên điện thoại mà không quan tâm đến việc các ứng dụng này có quyền truy cập vào thư mục ảnh và các thư mục riêng tư khác trên điện thoại, thì việc nTrust cho phép người dùng tùy chọn cấp quyền là một sự quan tâm lớn đến người sử dụng.

Thứ năm, ứng dụng không chia sẻ dữ liệu người dùng với bên thứ ba, cũng như không thu thập bất cứ dữ liệu nào của người dùng. Ứng dụng tuân thủ Nghị định 13 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thứ sáu, người dùng được sử dụng hoàn toàn miễn phí, không phải xem quảng cáo trước khi dùng ứng dụng. Trong khi các ứng dụng tương tự hoặc thu từ 150 nghìn đến 1 triệu đồng cho 1 năm sử dụng, hoặc yêu cầu người dùng xem quảng cáo 7-15s trước khi vào ứng dụng.

Bên cạnh đó, người dùng cũng sẽ là những thành viên tích cực xây dựng cộng đồng phòng chống lừa đảo. Nếu phát hiện ra các dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo mà phần mềm chưa phát hiện ra, người dùng có thể báo cáo ngay cho các chuyên gia của Hiệp hội an ninh mạng bằng tính năng "Gửi báo cáo" có sẵn trên phần mềm. Các báo cáo sẽ được xử lý bằng công nghệ dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để cập nhật, làm giàu liên tục cho cơ sở dữ liệu lừa đảo của phần mềm, giúp bảo vệ người dùng tốt hơn.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, kiến trúc sư trưởng phần mềm nTrust, sau 2 tuần ra mắt, ứng dụng đã có hơn 100.000 lượt tải về trên kho App Store và Google Play, với số lượng người dùng thường xuyên là 85.000 người. Người dùng đã phản ánh 25.000 trường hợp các số điện thoại, tài khoản, website nghi ngờ liên quan đến hoạt động lừa đảo, góp phần cập nhật vào cơ sở dữ liệu của ứng dụng.