Doanh nhân

Mastercard Việt Nam có giám đốc mới

Thứ năm, 11/09/2025 11:59

Mastercard vừa chính thức bổ nhiệm ông Sharad Jain làm Giám đốc Quốc gia phụ trách khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào.

Trong vai trò mới, ông Sharad sẽ dẫn dắt và xây dựng định hướng chiến lược, đồng thời giám sát các hoạt động kinh doanh của Mastercard tại ba thị trường này. Cụ thể, tại Việt Nam, trọng trách của ông Sharad bao gồm tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa Mastercard với các cơ quan chính phủ, các đối tác ngân hàng, công nghệ tài chính (fintech) và bán lẻ, từ đó thúc đẩy triển khai và mở rộng các giải pháp thanh toán số an toàn.

Với hơn 22 năm kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Ấn Độ, châu Á và Trung Đông, ông Sharad Jain sở hữu bề dày chuyên môn về thanh toán, ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp, tài chính tiêu dùng, cũng như chuyển đổi số.

Mastercard Việt Nam có giám đốc mới - Ảnh 1.

Theo báo cáo về Chỉ số Thanh toán của Mastercard gần đây, 94% người tiêu dùng Việt Nam đã sử dụng ít nhất một hình thức thanh toán số mới trong vòng một năm qua - cao hơn 7% so với mức trung bình toàn cầu. Nhu cầu mạnh mẽ đối với thanh toán số mở ra cơ hội lớn để mở rộng việc ứng dụng các công nghệ và giải pháp số, góp phần thúc đẩy Việt Nam tiến tới hệ sinh thái số toàn diện và bền vững hơn.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Campuchia và Lào, Mastercard, chia sẻ: "Cơ hội để Việt Nam tận dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo đột phá trong lĩnh vực thanh toán và tạo ra tác động thiết thực cho cộng đồng địa phương là vô cùng lớn. Tôi rất mong chờ được hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Việt Nam nhằm xây dựng một hệ sinh thái số an toàn, kết nối và toàn diện. Đồng thời, tôi cũng háo hức được cùng đội ngũ Mastercard tiếp tục nâng tầm trải nghiệm thanh toán và dịch vụ số cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam".

Trước khi đảm nhận vị trí Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Campuchia và Lào, ông Sharad giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý Khách hàng khu vực Đông Nam Á của Mastercard tại Singapore. Trong vai trò này, ông phụ trách xây dựng chiến lược quản lý quan hệ với các tổ chức tài chính hàng đầu trong khu vực. Ông Sharad Jain kế nhiệm bà Winnie Wong, người hiện đang giữ chức Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Thái Lan và Myanmar.


Song Hà

