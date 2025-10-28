Doanh nhân

Masterise Homes xứng danh "Best Luxury Developer" tại Propertyguru Vietnam Property Awards 2025

Thứ ba, 28/10/2025 14:22

Masterise Homes được vinh danh Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất Việt Nam và Dự án căn hộ hạng sang có kết nối tốt nhất Việt Nam.

Tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025, Masterise Homes được vinh danh hạng mục "Best Luxury Developer" (Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất Việt Nam).

Đồng thời, dự án Lumière Midtown tại khu đô thị biểu tượng The Global City (TP HCM) do Masterise Homes phát triển cũng xuất sắc nhận giải "Best Luxury Connectivity Condo Development" (Dự án căn hộ hạng sang có kết nối tốt nhất Việt Nam).

Masterise Homes xứng danh "Best Luxury Developer" tại Propertyguru Vietnam Property Awards 2025 - Ảnh 1.

Masterise Homes nhận giải "Best Luxury Developer" tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025

Ra đời từ năm 2015, PropertyGuru Vietnam Property Awards là một phần của hệ thống Asia Property Awards – giải thưởng bất động sản danh giá hàng đầu châu Á, quy tụ các nhà phát triển, dự án và kiến trúc sư xuất sắc nhất khu vực. Tất cả các hạng mục đều được thẩm định bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia quốc tế, thông qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt, minh bạch. Chính vì vậy, việc được vinh danh tại PropertyGuru là một sự ghi nhận đáng tự hào từ cộng đồng quốc tế dành cho những thành tựu của Masterise Homes trong suốt hành trình hơn một thập kỷ kiến tạo không gian sống hàng hiệu, tiên phong mang đến và nâng tầm chuẩn sống quốc tế tại Việt Nam.

Tiên phong kiến tạo không gian sống hàng hiệu

Từ những dự án hợp tác cùng các thương hiệu toàn cầu như Marriott, JW Marriott, Ritz-Carlton, Elie Saab, đến các dòng sản phẩm thương hiệu riêng như Masteri Collection và LUMIÈRE Series, mỗi không gian sống Masterise Homes đều là minh chứng cho triết lý Branded Living – nơi "hàng hiệu" không chỉ là danh xưng, mà là trải nghiệm sống xứng tầm qua ba tầng giá trị: trải nghiệm gắn kết sâu sắc, trải nghiệm chất sống tinh hoa và trải nghiệm dấu ấn vị thế.

Triết lý Branded Living do Masterise Homes khởi xướng đã mở ra một chuẩn mực mới cho chủ nhân: từ việc sở hữu tài sản cao cấp đến trải nghiệm sống toàn diện và đồng nhất, được định hình bởi 4 tiêu chí cốt lõi: Sự tinh tế và chỉn chu trong từng chi tiết thiết kế và vận hành; Tinh thần di sản hiện hữu trong mỗi không gian; Chất lượng quốc tế được công nhận; Khả năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian. Đó cũng là nền móng vững chắc để mỗi dự án của Masterise Homes, dù ở bất kỳ phân khúc nào, cũng đều mang đến những trải nghiệm sống toàn diện và đồng nhất cho chủ nhân. Chính sự nhất quán trong hệ giá trị đó đã giúp Masterise Homes khẳng định vị thế của một nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, đồng thời xuất sắc chinh phục hội đồng giám khảo PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025.

Từ "Best Luxury Developer" đến "Best Luxury Connectivity Condo Development"

Từng gắn liền với sự xa xỉ vật chất, sự sang trọng trong không gian sống ngày nay đã tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm, định hình bởi những kết nối đầy xúc cảm, sự tinh tế trong từng chi tiết và những giá trị sống có chiều sâu. Với Masterise Homes, một không gian sống sang trọng không chỉ đáp ứng chất lượng hàng hiệu, mà còn mang đến trạng thái sống trọn vẹn, được tạo nên bởi những trải nghiệm toàn diện, đồng nhất và bền vững.

Minh chứng sống động cho sự sang trọng trong trải nghiệm chính là Lumière Midtown – dự án thể hiện trọn vẹn yếu tố "Luxury Connectivity", nơi các kết nối giữa không gian – tiện ích – cộng đồng – thiên nhiên được dệt nên bằng ngôn ngữ của sự tinh tế, gắn kết và thấu hiểu.

Masterise Homes xứng danh "Best Luxury Developer" tại Propertyguru Vietnam Property Awards 2025 - Ảnh 2.

Dự án Lumière Midtown tại The Global City (TP.HCM) do Masterise Homes phát triển cũng xuất sắc nhận giải "Best Luxury Connectivity Condo Development"

Tọa lạc tại khu đô thị phức hợp The Global City, trung tâm TP HCM, Lumière Midtown mang đến chuẩn sống cân bằng, hiện đại và giàu cảm xúc, trong một không gian đô thị chuẩn quốc tế, nơi con người được đặt ở trung tâm của mọi trải nghiệm.

Tại đây, cư dân chỉ mất 5–10 phút để di chuyển từ Thảo Điền, Thủ Thiêm, hoặc khoảng 30 phút từ sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất. Dự án còn kết nối nhanh với các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu thông qua hệ thống cao tốc và các tuyến Vành đai hiện đại. Lumière Midtown cũng hưởng trọn tiềm năng tăng trưởng khi loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, cầu Liên Phường và cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây mở rộng đang dần "về đích" trong quý IV năm nay.

Kiến trúc biophilic mở rộng giao hòa với thiên nhiên, đón gió và ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đạt và thư thái trong từng nhịp sống. Hệ tiện ích đa tầng và không gian chung được thiết kế để khuyến khích giao lưu, gắn kết giữa những cư dân tinh hoa có cùng phong cách sống và gu thẩm mỹ. Mỗi chi tiết thiết kế – từ cảnh quan, chất liệu đến ánh sáng – đều hướng đến việc khơi gợi cảm xúc, giúp cư dân tái tạo năng lượng và tìm thấy sự cân bằng thân – tâm – trí.

Masterise Homes xứng danh "Best Luxury Developer" tại Propertyguru Vietnam Property Awards 2025 - Ảnh 3.

Sự hòa quyện giữa các tầng kết nối giúp Lumière Midtown vừa mang đến không gian sống đẳng cấp, vừa kiến tạo nhịp sống tinh tế, bền vững và gắn kết – biểu tượng cho tinh thần "Luxury Connectivity"

Hơn cả một danh hiệu, chiến thắng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards là lời khẳng định cho tầm nhìn phát triển bền vững của Masterise Homes: kiến tạo những không gian chạm đến cảm xúc, nuôi dưỡng trải nghiệm và tôn vinh vị thế của mỗi chủ nhân. Thành tựu này cũng trở thành động lực để thương hiệu tiếp tục hành trình nâng tầm chuẩn sống tại Việt Nam, không ngừng lan tỏa giá trị của triết lý "Branded living" trong từng dự án được kiến tạo.

Mỹ Hạnh

