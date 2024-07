Ngân hàng số Cake nhận giải “Ngân hàng AI tốt nhất” từ The Asian Banker

Vượt qua hàng trăm hồ sơ, Cake được các tổ chức quốc tế đánh giá cao nhờ vào hiệu suất phát triển vượt bậc trong hơn 3 năm qua, là ngân hàng số tự phát triển và ứng dụng AI rõ nét và hiệu quả nhất tại Việt Nam.



Từ khi ra mắt, ngân hàng thuần số này đã thu hút tới 4,4 triệu khách hàng cá nhân mở tài khoản, tổng giá trị huy động lên hơn 7.400 tỉ đồng, xét duyệt hàng trăm ngàn hồ sơ thẻ/tín dụng mỗi tháng…

Cake cũng sở hữu dải sản phẩm toàn diện cho nhu cầu tài chính của khách hàng cá nhân, từ mở tài khoản, mở thẻ tín dụng, gửi tiết kiệm, cho vay tiêu dùng đến đầu tư...



Đặc biệt, Cake thành công ứng dụng năng lực phân tích dữ liệu lớn, AI trong mọi mặt của ngân hàng, từ quản trị vận hành, đến quản trị rủi ro, trải nghiệm và bảo mật cho khách hàng.

Nhờ đó 100% giao dịch trên Cake được diễn ra trực tuyến, và mọi hoạt động xét duyệt đều được thực hiện chỉ trong vài phút, giúp tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian cho khách hàng.

Với lợi thế sẵn có, năm 2024, Cake định hướng trở thành Next Gen Ai Bank - Ngân hàng GenAI kỹ thuật số hàng đầu Việt Nam.



Ông Nguyễn Hữu Quang – CEO Ngân hàng số Cake cho biết: “Giải thưởng này giúp chúng tôi khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ tài chính trên thị trường.

Tại Cake, AI không phải là khẩu hiệu. Chúng tôi đã và đang áp dụng tất cả những gì liên quan đến AI (AI tạo sinh, công cụ sử dụng AI) ở mọi khía cạnh trong hành trình khách hàng, nhằm mang đến trải nghiệm ngày một tốt hơn, cho khách hàng của mình".

Trong các hạng mục về ứng dụng công nghệ sáng tạo đổi mới (Financial Technololy Innovation Awards) thuộc giải thưởng Retail Finance and Financial Technology Innovation Awards 2024 của tổ chức The Asian Banker, Cake được vinh danh cùng các ngân hàng có truyền thống và thế mạnh về đầu tư công nghệ, sáng tạo tại Việt Nam như BIDV, Kasikornbank Vietnam,…