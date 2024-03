Nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất dự kiến hoàn thành vào năm 2025

Lễ phát động thi đua hoàn thành thi công đưa vào khai thác công trình nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất.

Lễ phát động có sự tham gia của đại diện lãnh đạo ACV và đại diện lãnh đạo liên danh nhà thầu thi công, tư vấn giám sát cùng toàn thể các cán bộ, công nhân viên, công nhân thực hiện thi công dự án.

Công trình nhà ga hành khách T3 - CHKQT Tân Sơn Nhất là dự án có ý nghĩa quan trọng khi tăng công suất khai thác của Tân Sơn Nhất lên gần gấp đôi để góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong và ngoài sân bay vốn đang quá tải.

Ngay từ những ngày đầu, ACV đã chỉ đạo Liên danh nhà thầu thi công huy động hơn 400 đầu xe máy thiết bị và gần 2.000 kỹ sư, công nhân triển khai thi công với tinh thần "vượt nắng vượt khó ", thi công "xuyên lễ, xuyên Tết", bám sát công trường để đảm bảo từng công đoạn, từng hạng mục của dự án phải đạt chất lượng tốt nhất theo đúng tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành hơn 81% khối lượng thi công phần thô của dự án. Công tác thi công các hạng mục công trình đang được kiểm soát và thực hiện đúng với kế hoạch tiến độ đã đề ra.

ACV đã phát động Vượt tiến độ thi công 2 tháng với mục tiêu hoàn thành thi công đưa vào khai thác nhà ga hành khách T3 cảng HKQT Tân Sơn Nhất đúng ngày 30-4-2025 nhằm chào mừng kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước.

Ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết: "Việc hoàn thành thi công đưa vào khai thác công trình ngày 30-4-2025 vừa phục vụ cao điểm có ý nghĩa vô cùng to lớn. Yêu cầu Ban Quản lý dự án và đề nghị các liên danh nhà thầu thực hiện quyết tâm huy động mọi nguồn lực máy móc, con người, nguyên vật liệu… đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo an ninh an toàn với chất lượng và hiệu quả cao nhất".

Dự án nhà ga hành khách T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất là một trong hai công trình dự án ACV triển khai thực hiện thuộc danh mục dự án quan trọng quốc gia. Dự án có công suất khai thác 20 triệu hành khách/năm; quy mô 90 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy làm thủ tục hành lý tự động và 42 quầy làm thủ tục check in tự động, áp dụng công nghệ mới nhất kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai làm thủ tục…