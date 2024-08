Oyster Bay Vũng Tàu – Hơn cả nghỉ dưỡng là sự tận hưởng

Vũng Tàu nhộn nhịp đón khách

Theo thông tin của Sở Du lịch, lũy kế đến hết tháng 7/2024, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đón hơn 10 triệu lượt khách, đạt 64,62% kế hoạch năm, tăng 18,63% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú 3.260.008 lượt, đạt 68,02% kế hoạch năm, tăng 18,67% so cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch hơn 10.732 tỷ đồng, đạt 65,08 % kế hoạch năm, tăng 20,94 % so cùng kỳ.

Từ sức hút của du lịch, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thừa hưởng nhiều lợi thế. Giới chuyên gia đánh giá, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đang sở hữu nhiều tiềm năng phát triển do có điều kiện hạ tầng du lịch tốt, lượng khách tăng trưởng đều mỗi năm.

Cũng vì ưu thế này, các nhà đầu tư nhạy bén sớm nhận ra cơ hội của các khu vực nghỉ dưỡng gần các thành phố lớn. Tiêu biểu tại thị trường phía Nam chính là Bà Rịa – Vũng Tàu. Nơi đây đã đón nhiều chủ đầu tư lớn với các dự án có kinh phí hàng chục nghìn tỷ đồng, tạo nên một làn sóng khai thác bất động sản biển, hứa hẹn sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại địa phương.

Hình dự án trên cao

Nằm gần kề và chỉ cách TP HCM hơn 1 giờ di chuyển qua tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51 mở rộng, Vũng Tàu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, sở hữu tiềm năng lớn về du lịch, cùng hệ thống cảng biển hiện đại thúc đẩy giao thương mạnh mẽ.

Đặc biệt, sở hữu bờ biển dài hơn 300 km, hệ sinh thái thiên nhiên đa dạng từ rừng, núi, sông, hồ, biển, đảo... định hướng trở thành thành phố du lịch của khu vực đã tạo niềm tin mạnh mẽ cho nhà đầu tư về tiềm năng tăng trưởng của thị trường du lịch nơi đây.

Do đó, Vũng Tàu từ lâu đã trở thành một điểm du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước. Kéo theo sự phát triển của những khách sạn cao cấp, biệt thự sang trọng và cả những dự án căn hộ du lịch.

Trước đó, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, khẳng định nhiệm vụ quan trọng đối với TP Vũng Tàu là phát triển địa phương thành trung tâm du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, chính quyền đã đảm nhận xây dựng đề án Phát triển TP Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao.

Cụ thể, nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về Bà Rịa-Vũng Tàu trong mắt du khách, tỉnh đã tăng cường công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch.

Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1-8 quy định cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Vũng Tàu đã bắt đầu ra quân siết kinh doanh homestay ở chung cư và bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực.

Dưới tác động của luật mới, lượng khách du lịch, lưu trú tìm thuê khách sạn tại Vũng Tàu tăng đột biến.

Tổng Giám đốc Công ty CP VietPearl (VietPearl Group), ông Trần Minh Ngọc Việt, chủ đầu tư của khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Oyster Bay Vũng Tàu cho biết, dù chỉ mới khai trương vào đầu tháng 6/2024 vừa qua, nhưng lượng khách đến lưu trú tại khách sạn khá cao và tăng dần qua mỗi tuần.

Ngoài khách du lịch đoàn, khách gia đình đến nghỉ dưỡng, lưu trú, theo ông Trần Minh Ngọc Việt, lượng khách là những chuyên gia trong và ngoài nước đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp, công ty quanh khu vực tỉnh.

Họ có nhu cầu thuê ngắn hạn nhưng lo ngại về quy định mới không được phép thuê nên đã chuyển hướng lưu trú dài hạn và ngắn hạn tại khách sạn Oyster Bay để được hưởng không gian đa tiện ích tiêu chuẩn 4 sao.

Đặc biệt, dịp này chủ đầu tư Vietpearl Gorup cũng đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi. Với khách thuê dài hạn, Oyster Bay Vũng Tàu có chính sách đặc biệt, đó là giảm chi phí thuê lên đến 30% kèm với các dịch vụ tiện ích khác. Vì vậy dù mới khai trương nhưng, Oyster Bay Vũng Tàu luôn hút khách là điều dễ hiểu.

View từ nhà hàng nhìn xuống biển

Là khách đến lưu trú vào cuối tuần vừa qua, gia đình chị Thùy Linh, nhà ở TP Thủ Đức TP HCM đặt phòng gia đình dành cho 2 vợ chồng 2 đứa con.

Chị cho chúng tôi biết chị khá hài lòng vì đã nghỉ dưỡng ở Oyster Bay Vũng Tàu. Chị biết Oyster Bay qua một người bạn khi họ đã ở đây.

Với chị ngoài khách sạn mới rất sạch, đẹp, có phòng khang chan thì còn có hồ bơi tràn bờ trên cao nhìn xuống biển các con chị rất thích. Ăn sáng buffet với nhiều món ăn ngon, phong phú.

Tại nhà hàng này còn có không gian ngắm biển và đồi núi xanh mướt. Đặc biệt thú vị là dịch vụ spa. Các nhân viên ở đây rất nhiệt tình, tay nghề cao và rất có tâm.

Oyster Bay Vũng Tàu – Vị trí tuyệt vời để nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng

Oyster Bay Vũng Tàu là dự án căn hộ cao tầng ở khu vực Bãi Dâu, Vũng Tàu, sở hữu địa thế "tọa sơn hướng thủy". Mặt trước dự án là Bãi Dâu với phong cảnh hoang sơ cùng những ghềnh đá hữu tình, mang vẻ đẹp độc đáo.

Phía sau lưng được che chắn bởi Núi Lớn, gần bên là Núi Nhỏ, Bãi Trước và Bãi Dứa. Nép mình bên sự bình yên của bãi biển nguyên sơ, nhưng Oyster Bay Vũng Tàu không vì thế mà tách rời sự sôi động của nhịp sống hiện đại.

Tầm view thơ mộng và chất lượng căn hộ đẳng cấp Oyster Bay Vũng Tàu mang đến những trải nghiệm tuyệt mỹ cho khách du lịch.

Chỉ với khoảng 5 phút di chuyển, du khách đã có thể cảm nhận sự sầm uất, nhộn nhịp của khu vực cung đường Hạ Long-Quang Trung - Trần Phú - tuyến đường ven biển đẹp bậc nhất tại thành phố Vũng Tàu.

Cung đường thơ mộng với một bên là núi, một bên là biển, là nơi lý tưởng để tận hưởng thiên nhiên thuần khiết. Tuyến đường này khá hot với giới trẻ, là điểm check-in lãng mạn, nhất là trong mùa khô được nhiều khách du lịch và cả những người đam mê môn leo núi, đạp xe khám phá.

Hơn nữa, khu vực này là trung tâm du lịch lớn của Vũng Tàu, nơi tập hợp nhiều resort, nhà hàng, khách sạn quy mô lớn...

Nhờ đó, trong kỳ nghỉ dưỡng, chỉ cách một đoạn đường rất ngắn, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên người thân, gia đình với hệ thống nhà hàng, khu vui chơi - giải trí, khách sạn và resort cao cấp quốc tế.

Dự án Oyster Bay Vũng Tàu nhìn toàn cảnh trên cao

Với vị trí đắc địa của mình, một loạt địa điểm du lịch nổi tiếng liền kề, du khách của Oyster Bay Vũng Tàu sẽ tận hưởng một kì nghỉ phong phú, nhiều nơi để khám phá.

Có thể kể đến hòn Rù Rì cách 2km, ngoài cảnh biển kì vĩ còn có các món hải sản tươi ngon, giá mềm. Cạnh đó là di tích Bạch Dinh - ngôi biệt thự trắng mang kiến trúc Pháp với những câu chuyện lịch sử sống động.

Cách 2,5km là Bãi Trước - một trong những bãi tắm biển an toàn, tuyệt đẹp... Xa hơn chút nữa là Bãi Sau - trung tâm du lịch Vũng Tàu hay ngọn Hải Đăng - một biểu tượng của thành phố trên đỉnh núi Nhỏ.

Ngoài ra, Tượng chúa giang tay, khu vui chơi Thỏ Trắng, Công viên Bãi Trước... cũng là những địa điểm được quan tâm mỗi lần ghé Vũng Tàu.

Từ Oyster Bay, du khách có thể ngắm trọn view biển một cách hoàn hảo nhất, vì không bị khuất tầm nhìn. Với phòng hướng núi khách ôm trọn một thảm cây xanh mướt xen lẫn sắc màu tươi đẹp của hoa bằng lăng tím ven đồi.

Với thiết kế tân cổ điển sang trọng, các căn hộ đều được tối ưu không gian để có hướng nhìn ôm trọn cảnh biển, giúp du khách hay gia chủ bắt trọn từng khoảnh khắc êm đềm của mặt trời mọc rồi lặn trên mặt biển mênh mông.

Ngoài ra, du khách có thể tận hưởng các dịch vụ ngay tại dự án: thoải mái thư giãn và ngắm cảnh ngay khi bơi lội tại bể bơi chân mây tràn bờ; thưởng thức những buổi tụ tập ấm áp với các món đặc sản thú vị tại nhà hàng Á - Âu...

Hay đơn giản là một buổi tập luyện, nâng cao sức khỏe tại phòng tập gym, và chăm sóc cơ thể tại các spa trong dự án...

Đáp ứng một kỳ nghỉ dưỡng hoàn mỹ với tiện ích đẳng cấp tại chỗ cùng với sự cộng hưởng của các khu vui chơi giải trí gần kề, Oyster Bay Vũng Tàu trở thành mảnh ghép đa sắc, mang đến sự lựa chọn hoàn hảo cho khách du lịch và các nhà đầu tư.

Vietpearl Group được thành lập từ năm 2007, với gần 20 năm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường với những thế mạnh riêng biệt. Hoạt động rộng tại nhiều thị trường, Tập đoàn đã ra mắt các dự án đầy tiềm năng lợi nhuận tọa lạc tại các khu vực kinh tế năng động như Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận... Trong gần 2 thập kỷ qua, Vietpearl Group sở hữu đa dạng nhiều loại hình bất động sản như căn hộ nghỉ dưỡng, chung cứ, khu dân cư, khu dô thị... Tiêu biểu có thể kể đến Khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng Vietpearl City tại Phan Thiết, hay mới đây là Oyster Bay Vũng Tàu là căn hộ du lịch biển sanng trọng đẳng cấp bật nhất TP Vũng Tàu. Hay các dự án loại hình khác như Chung cư cao tầng BenHill tại Bình Dương, hay Khu dân cư New City Toronto tại Bình Thuận. Sở hữu đội ngũ nhân sự tài năng, cùng với chiến lược đúng đắn của ban lãnh đạo, Vietpearl Group khẳng định tầm nhìn trở thành nhà đầu tư và phát triển bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam và khu vực trong tương lai gần.