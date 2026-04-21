Tài chính

PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận 1.438 tỉ đồng năm 2026

Thứ ba, 21/04/2026 18:34

PGBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, thông qua các báo cáo, tờ trình và định hướng hoạt động trong năm 2026.

PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận 1.438 tỉ đồng năm 2026 - Ảnh 1.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2025, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, PGBank vẫn duy trì đà tăng trưởng và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 88.840 tỉ đồng, tăng 21,7% so với năm 2024; tổng huy động tăng 21,6%; dư nợ tín dụng tăng 13,6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 727 tỷ đồng, tăng gần 71% so với 2024. Các chỉ tiêu hiệu quả và an toàn tiếp tục được kiểm soát tốt, với lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 9,93% và tỉ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 10,6%.

Ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong năm, PGBank đã hoàn thành nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking), đồng thời nâng vốn điều lệ lên 6.816 tỉ đồng (ghi nhận đầu năm 2026), góp phần củng cố nền tảng tài chính và năng lực cạnh tranh.

Bước sang năm 2026, PGBank tiếp tục định hướng nâng cao năng lực tài chính, tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững, với trọng tâm là chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tối ưu vận hành và phát triển khách hàng.

PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận 1.438 tỉ đồng năm 2026 - Ảnh 2.

Đoàn chủ tọa tại đại hội

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính: tổng tài sản tăng 32,2% lên 117.419 tỉ đồng, dư nợ tín dụng tăng khoảng 30% hoặc theo hạn mức được NHNN cấp, huy động vốn tăng khoảng 25%.

Đáng chú ý, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.438 tỉ đồng tăng gấp 2 lần so với năm 2025, đồng thời hướng tới nâng cao hiệu quả sinh lời với ROE từ 12% trở lên, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5% và tiếp tục cải thiện năng lực tài chính.

Ông Nguyễn Văn Hương, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị PGBank, cho biết: "Năm 2026, PGBank sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát rủi ro, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu vận hành. Ngân hàng ưu tiên tăng trưởng có chọn lọc, hướng tới hiệu quả và tính bền vững trong dài hạn".

Đại hội cũng đã thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến tài chính - cổ đông, trong đó có phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỉ lệ cổ tức 7,5% bằng cổ phiếu. Chủ trương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu, triển khai hoạt động đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại các tổ chức nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng, tăng nguồn thu, mở rộng hệ sinh thái và gia tăng năng lực cạnh tranh…

Chủ tịch Hội đồng quản trị PGBank, bà Cao Thị Thuý Nga, nhấn mạnh: "Ngân hàng xác định quản trị hiệu quả và tuân thủ là nền tảng cốt lõi cho phát triển bền vững. Trong thời gian tới, PGBank sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, tăng cường minh bạch và kiểm soát rủi ro, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới".

Với chiến lược rõ ràng và sự đồng hành của cổ đông, khách hàng, PGBank kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026, và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường tài chính ngân hàng.

Song Hà

PGBank tăng trưởng ổn định, lợi nhuận trước thuế gần 500 tỉ đồng sau 9 tháng

PGBank tăng trưởng ổn định, lợi nhuận trước thuế gần 500 tỉ đồng sau 9 tháng

Tài chính 17:02

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 của PGBank tăng gần 35%

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 của PGBank tăng gần 35%

Tài chính 18:54

Kết thúc nửa đầu năm 2025, kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) đạt nhiều kết quả nổi bật.

PGBank ưu đãi lớn về phí chuyển và tỉ giá mua ngoại tệ

PGBank ưu đãi lớn về phí chuyển và tỉ giá mua ngoại tệ

Tài chính 17:59

PGBank triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng cá nhân khi thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế.

hệ thống ngân hàng

chuyển đổi số

đặt mục tiêu

đại hội đồng cổ đông
Rakuten Viber hợp tác chiến lược với nền tảng Pharaon

Rakuten Viber hợp tác chiến lược với nền tảng Pharaon

Tài chính 18:50

Rakuten Viber vừa chính thức công bố hợp tác chiến lược với Pharaon – nền tảng lifestyle concierge (quản lý phong cách sống) cao cấp.

Gửi tiết kiệm, mua vàng, cổ phiếu hay nhà đất...?

Gửi tiết kiệm, mua vàng, cổ phiếu hay nhà đất...?

Tư vấn 15:16

Đứng trước số tiền vất vả tích góp được, nhiều người đang băn khoăn: Nên chọn sự an toàn của ngân hàng hay tiếp tục mạo hiểm với vàng và bất động sản?

Bosch Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, củng cố sự hiện diện thương hiệu

Bosch Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, củng cố sự hiện diện thương hiệu

Doanh nhân 20:40

Tập đoàn Bosch (Đức) vừa công bố các kết quả kinh doanh thường niên năm 2025, trong đó Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng tại Đông Nam Á.

Imperia: Khi chuẩn sống cao cấp được nâng tầm thành hệ tiêu chuẩn

Imperia: Khi chuẩn sống cao cấp được nâng tầm thành hệ tiêu chuẩn

Dự án 14:08

Dòng sản phẩm căn hộ cao tầng Imperia của MIK Group cho thấy một hướng đi rõ nét hơn khi được phát triển theo một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt.

Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI tại Việt Nam

Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI tại Việt Nam

Tài chính 09:57

Mastercard công bố hoàn tất thành công chương trình thí điểm triển khai các giao dịch qua tác nhân AI (agentic transaction) có xác thực đầu tiên tại Việt Nam.

Khu Đông: Khi dòng vốn, doanh nghiệp và nhân tài cùng hội tụ

Khu Đông: Khi dòng vốn, doanh nghiệp và nhân tài cùng hội tụ

Dự án 14:28

Với tỷ lệ lấp đầy ổn định và tốc độ tăng trưởng cư dân 5% mỗi năm, khu Đông TPHCM trở thành "thế cực" mới thu hút dòng vốn đầu tư và nhân lực chất lượng cao.

Khát vọng tỉ đô của Gremsy: Từ "vườn ươm" SHTP đến tham vọng kỳ lân vào năm 2030

Khát vọng tỉ đô của Gremsy: Từ "vườn ươm" SHTP đến tham vọng kỳ lân vào năm 2030

Số hóa 15:56

CTCP Gremsy, doanh nghiệp công nghệ tiên phong trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái (UAV) tại Việt Nam, chính thức tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập.

The Magnolia và câu chuyện về sự chuyển dịch của bất động sản hạng sang

The Magnolia và câu chuyện về sự chuyển dịch của bất động sản hạng sang

Dự án 15:55

Toàn bộ không gian sống tại The Magnolia được xây dựng từ một nguyên tắc đơn giản: Mỗi chi tiết đều phải có lý do tồn tại.

VSOL hợp tác với Workday kết nối chuẩn quản trị nguồn nhân lực toàn cầu

VSOL hợp tác với Workday kết nối chuẩn quản trị nguồn nhân lực toàn cầu

Doanh nhân 08:50

VN Solutions (VSOL) - công ty thành viên của Coteccons Group, vừa chính thức hợp tác với Workday tại thị trường Việt Nam.

Tài chính tiêu dùng không chỉ là vốn, mà là sự bao trùm

Tài chính tiêu dùng không chỉ là vốn, mà là sự bao trùm

Tài chính 08:49

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, Việt Nam không chỉ cần huy động vốn mà phải học cách phân bổ nguồn vốn đó một cách thông minh và có trách nhiệm.

XEM THÊM