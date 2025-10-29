Tự vận hành thương mại điện tử dễ hay khó ?

Các đại biểu tham gia tại phiên đối thoại

Phiên đối thoại: “Tự vận hành thương mại điện tử - Từ tư duy lãnh đạo đến đội ngũ thực chiến” được dẫn dắt bởi ông Nguyễn Tri Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh Nhân Trẻ TP HCM, Giám đốc Công ty Lê Quang Lộc.



Hoạt động nằm trong chuỗi series Talk: E-Commerce Future do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM – Chi hội Thủ Đức (YBA Thủ Đức), phối hợp cùng Tri Tâm Group và Creative Point, với sự đồng hành chuyên môn từ TikTok for Business tổ chức.

Thông tin chia sẻ tại sự kiện cho thấy thương mại điện tử tại Việt Nam được dự báo đạt 50 tỉ USD vào năm 2025, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước, việc doanh nghiệp tự chủ vận hành được xác định là chiến lược then chốt cho tăng trưởng bền vững.

Bà Phạm Ngọc Thanh Phương, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm Chi hội Thủ Đức, Tổng Giám đốc Tri Tâm Group, khẳng định: “Tự vận hành Thương mại điện tử không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là chiến lược giúp doanh nghiệp làm chủ nội lực – làm chủ dữ liệu – làm chủ tương lai”.

Để vận hành, trước tiên doanh nghiệp cần thay đổi tư duy lãnh đạo, xây dựng đội ngũ vận hành nội bộ thực chiến trong thự hiện livestream, content, dữ liệu. Áp dụng các ứng dụng AI, các nền tảng, vấn đề về pháp lý để tậm dụng các cơ hội cũng như tránh các rỉ ro. Thêm vào đó là nên thực hiện liên kết hệ sinh thái trong thương mại điện tử đó là doanh nghiệp – nền tảng – đào tạo.

Tri Tâm Group ký kết hợp tác cùng các đối tác

Trả lời câu hỏi thực tế của doanh nghiệp tại phiên đối thoại: Làm sao để Livestream bán hàng thành công? Ông Lê Trí Thông- Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho rằng, cần xác định rõ tiêu chí của từng nền tảng để tiếp cận cho đúng, có chiến lược rõ ràng về sản phẩm khi muốn bán hàng trên từng nền nảng sao cho phù hợp, nắm và hiểu được tập khách hàng để sữ dụng KOL, KOC tương ứng. Cuối cùng là câu chuyện sản phẩm, con người vận hành sao cho đúng.

Còn theo chia sẻ của Phạm Thu Phương Thảo Vi- Giám đốc Đào tạo Tri Tâm Academy, Nhà sáng tạo nội dung, đầu tiên là phải xác định mục đích của phiên livestream là gì? Livestream để người tiêu dùng biết đến sản phẩm hay là muốn có doanh số liền? Qua nghiên cứu của Tri Tâm Academy thì tùy theo ngành hàng, tùy theo đối tượng, con người tùy theo sản phẩm thì phải xây dựng tệp khách hàng sao cho phù hợp. Để livestream thành công cần phải được đào tạo bài bản, với các hình thức như đào tạo nội bộ và đào tạo ra bên ngoài để bán hàng trên các nền tảng. Sản phẩm cần gắn liền với những câu chuyện của doanh nghiệp.

Còn theo chia sẻ kinh nghiệm từ ông Phạm Tuấn Hải, Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TMĐT E2E, Tập Đoàn KIDO, kiêm Giám Đốc Cấp Cao Đối Ngoại Tập Đoàn KIDO trong giai đoạn đầu tiên, có những dòng sản phẩm phải đầu tư dài hạn. Cần giải quyết bài toán về khách hàng B2B của doanh nghiệp. Cần dành một nguồn đầu tư cho thương mại điện tử: chi phí quay dựng sản phẩm, chạy quảng cáo… dành ra bao nhiêu % để duy trì? Chúng ta nên cân đối những sản phẩm có biên độ lợi nhuận từ 50% trở lên thì mới có thể thành công.

Thương mại điện tử không chỉ là sân chơi của các tập đoàn lớn, mà đã và đang trở thành nền tảng phổ cập cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở ra cơ hội để sản phẩm Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế. Sự tăng trưởng quy mô thị trường thương mại điện tử cùng với xu hướng tiêu dùng bền vững chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội nếu như doanh nghiệp chủ động nắm bắt.