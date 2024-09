VietnamPrintPack 2024 dẫn đầu đổi mới trong ngành in ấn và bao bì

Năm nay, triển lãm có quy mô trưng bày 19.850m2, với 900 gian hàng, quy tụ hơn 362 doanh nghiệpđến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Úc, Trung Quốc, Đan Mạch, Đức, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Malaysia, Hà Lan, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Vương quốc Anh, Mỹ và Việt Nam.



Sự kiện được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD và Công ty TNHH Yorkers Trade & Marketing Service (Đài Loan - Trung Quốc).

VietnamPrintPack 2024 sẽ trưng bày một loạt các sản phẩm, bao gồm máy móc ngành in ấn tiên tiến, công nghệ bao bì hiện đại và nguyên vật liệu.

VietnamPrintPack 2024 sẽ quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp mới nhất trong ngành bao bì, in ấn như: Công ty Heidelberger Druckmaschinen từ Đức, Thai KK Industry từ Thái Lan - chuyên gia trong ngành nhãn mác, băng dính và hợp chất tạo hình - và Ching Feng Machinery từ Đài Loan (Trung Quốc) đều tham gia, cùng với các nhà triển lãm hàng đầu từ Trung Quốc như Sansin, UPG, Pulisi, SEE, Weigang, Fengchi, Zhongte và DGM…

Các công ty Việt Nam cũng sẽ tham gia đông đảo tại sự kiện này như: Công ty Cửu Long Trading sẽ giới thiệu máy in offset mới nhất, trong khi HPack Vietnam sẽ ra mắt dòng máy in tốc độ cao hiện đại. Công ty Trung Mỹ Á sẽ trình diễn những máy móc và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Bên cạnh đó, Công ty VPrint, Công ty Việt Thuận Trading, PTS Industries…

Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra chuỗi hội thảo về xu hướng ngành.

Triển lãm VietnamPrintPack 2024 được sự hỗ trợ chính thức từ Bộ Công Thương, Hiệp hội In Việt Nam (VPA), Hội In TP HCM, Hiệp hội Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam (VAMI), Hiệp hội Tái Chế Chất Thải Việt Nam (VWRA) và Hội Tự Động Hóa TP HCM (HauA), cùng các hiệp hội và đơn vị hỗtrợ nước ngoài. Sự ủng hộ mạnh mẽ này nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự kiện trong việc thúc đẩy đổi mới và phát triển trong các lĩnh vực in ấn và bao bì cũng như góp phần phát triển và định vị thị trường cho các ngành công nghiệp tại Việt Nam.