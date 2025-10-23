Vĩnh Long phát triển hạ tầng kết nối, tạo động lực cho tăng trưởng

Hướng đến hạ tầng kết nối đồng bộ

Vĩnh Long tập trung phát triển toàn diện đặc biệt là kinh tế biển

Định hướng phát triển trong giai đoạn mới xác định Vĩnh Long sẽ trở thành tâm điểm phát triển mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trong đó, phần địa bàn trước đây thuộc Trà Vinh – tức "vùng Trà Vinh cũ" giờ là một vùng động lực rất quan trọng của tỉnh mới. Chủ trương đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, tăng liên kết vùng và phát triển toàn diện sẽ trở thành xương sống cho bứt phá kinh tế ở đây.

Một trong những dự án hạ tầng quan trọng bậc nhất giúp Vĩnh Long hiện thực hóa tầm nhìn này chính là tuyến đường ven biển dài hơn 112 km, với tổng mức đầu tư hơn 27.000 tỉ đồng. Tuyến này sẽ kết nối từ Đồng Tháp, đi qua Bến Tre, liên thông với vùng Trà Vinh cũ và kết nối với mạng lưới cảng biển, khu kinh tế Định An.

Khi tuyến ven biển hoàn thành, vùng ven biển Trà Vinh cũ sẽ được kết nối trực tiếp vào trục giao thông huyết mạch, giúp kết nối nhanh hơn tới các trung tâm kinh tế, cảng biển, đô thị lớn. Hạ tầng giao thông mới sẽ tạo điều kiện hấp dẫn cho các nhà đầu tư phát triển logistics, kho cảng, chế biến hải sản, du lịch biển – những ngành mà vùng này có lợi thế tài nguyên bờ biển, đất ngập mặn, thủy sản phong phú.

Cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài hơn 17,6km, trong đó phần cầu chính vượt sông Tiền dài gần 2km, thiết kế dây văng, nhịp chính có chiều cao thông thuyền hơn 37m, quy mô 4 làn xe

Bên cạnh đó phải kể đến những cây cầu nghìn tỉ giúp thu hẹp khoảng cách giữa các vùng và mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng. Cầu Cửa Đại (dài 8,9 km, vốn hơn 4.500 tỉ) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đang bước vào giai đoạn khảo sát, thiết kế. Cầu Ba Lai 8 (vốn 2.250 tỉ) đã khởi công từ ngày 2/10/2024, là hợp phần quan trọng trong tuyến ven biển. Một công trình khác không kém phần quan trọng là cầu Đình Khao, dài 1,54 km vượt sông Cổ Chiên, thuộc Quốc lộ 57, với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng. Dự kiến khởi công cuối năm 2025 theo hình thức PPP.

Những dự án hạ tầng này thực sự là những mạch máu kết nối vùng giúp rút ngắn khoảng cách giao thương, thu hút đầu tư, khai mở vùng kinh tế ven biển vốn đang còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác.

Tuyến đường bộ ven biển Vĩnh Long dài hơn 112 km, tổng mức đầu tư hơn 27.000 tỉ đồng

Động lực cho phát triển kinh tế, bất động sản

Sự đồng bộ hạ tầng và liên kết vùng sẽ mở ra rất nhiều cơ hội thu hút đầu tư trong và ngoài nước: Các khu công nghiệp, khu chế xuất, cảng biển sẽ trở nên khả thi hơn khi hạ tầng giao thông kết nối tốt; thúc đẩy xuất khẩu và logistics vùng biển: Hạ tầng ven biển sẽ giúp hàng hóa từ vùng Trà Vinh cũ đi ra cảng thuận lợi hơn, giảm chi phí vận chuyển – nâng cao năng lực cạnh tranh; du lịch biển và sinh thái phát triển: Các bãi biển, vùng đất ngập mặn, cảnh quan ven biển có thể được đầu tư thành các khu du lịch nghỉ dưỡng, resort, kết hợp bảo tồn thiên nhiên. Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế nông – ngư kết hợp cũng được chú trọng: Vùng ven biển thuận lợi để nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng kết hợp biển – đất ngập mặn – nông sản gắn với chế biến sâu. Tác động tích cực đến đời sống người dân: Giao thông thuận tiện hơn, cơ hội kinh tế – việc làm mới tăng, thu nhập người dân tăng, chất lượng cuộc sống được nâng cao.

Giao thông thuận lợi cũng sẽ thúc đẩy phát triển đô thị ven biển, các trung tâm dịch vụ mới, khu dân cư hiện đại ven biển giúp cơ cấu kinh tế của vùng chuyển dịch sang dịch vụ, công nghiệp nhẹ thay vì thuần nông.

Đón đầu sự phát triển kinh tế khi hạ tầng hoàn thiện, các nhà phát triển bất động sản cũng đổ dồn tới Vĩnh Long với các dự án khu đô thị cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu nâng tầm chất lượng sống của người dân nơi đây.

Một góc dự án ROX Living Amaluna - Vĩnh Long

Điển hình trong số này phải kể đến dự án Amaluna do ROX Living phát triển. Quy hoạch của dự án mang phong cách tiêu biểu cho lối sống an cư đề cao trải nghiệm ngay tại các khu vực lõi trung tâm các đô thị vệ tinh. Từ không gian, cảnh quan đến các tiện ích đều được chăm chút để mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp, riêng tư mà vẫn luôn đảm bảo chan hòa với thiên nhiên, mang lại cảm xúc an lành, tĩnh tại ngay giữa phố thị.

Rõ ràng, khi hạ tầng được đầu tư sẽ mở ra vô vàn cơ hội phát triển cho kinh tế, bất động sản và người dân chính là trung tâm được hưởng lợi.