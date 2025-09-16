Số hóa

Alibaba.com ra mắt chương trình tập huấn Ali-Edu

Thứ ba, 16/09/2025 17:01

Alibaba.com, nền tảng thương mại điện tử B2B hàng đầu thế giới, chính thức giới thiệu chương trình tập huấn Ali-Edu – chuỗi 4 buổi hội thảo trực tuyến miễn phí.

Chương trình tập huấn được thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam gia nhập và tăng tốc xuất khẩu.

Alibaba.com ra mắt chương trình tập huấn Ali-Edu- Ảnh 1.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến Xuất khẩu Trực tuyến 2025, do Alibaba.com phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức vào ngày 11-9, với chủ đề "Seize the Shift – Nắm thời cơ, bứt tốc xuất khẩu với Thương mại điện tử B2B".

Ông Young Liu, Giám đốc quốc gia Alibaba.com Việt Nam, chia sẻ: "Ở thời điểm then chốt này, Ali-Edu mang đến chương trình đào tạo thực tiễn và một lộ trình rõ ràng, từng bước để hỗ trợ SME Việt Nam khởi động hành trình xuất khẩu. Bằng cách kết hợp kiến thức thị trường, công cụ số và hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia, chương trình giúp doanh nghiệp xây dựng sự tự tin, thu hút buyer chất lượng cao và thúc đẩy xuất khẩu".

Ali-Edu được triển khai hợp tác với Trung Tâm Đào Tạo và Tư Vấn Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn - SIMEX, và do Tiến sĩ Lê Sài Gòn – chuyên gia xuất khẩu – trực tiếp giảng dạy. Chương trình bám sát lộ trình 8 bước bao gồm: phân tích thị trường, chuẩn bị nguồn lực, tìm kiếm khách hàng, đàm phán hợp đồng, logistics và thủ tục hải quan. Mỗi buổi kéo dài 1 giờ qua Zoom, kết hợp video đào tạo và phần hỏi – đáp trực tiếp với chuyên gia. Chuỗi hội thảo sẽ bắt đầu từ ngày 1/10/2025, với mục tiêu thu hút hơn 300 doanh nghiệp tham gia.

Tham dự hội nghị lần này, Duy Phát Mechanical – doanh nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất nội thất kim loại – là một minh chứng tiêu biểu cho hiệu quả của thương mại điện tử B2B.

Bắt đầu xuất khẩu qua Alibaba.com từ tháng 12-2023, công ty đã tận dụng các công cụ của nền tảng như Analytics, Trade Assurance, Digital Marketing và Smart Assistant để ký được đơn hàng trị giá 30.000 USD từ Mỹ chỉ sau 4 tháng, đồng thời thu hút gần 80 buyer mới từ châu Âu và Mỹ.

Hiện Duy Phát đã mở thêm nhiều gian hàng trên nền tảng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm thông qua nghiên cứu thị trường, và tiếp tục đầu tư vào công nghệ và nhân sự để mở rộng xuất khẩu.

Bà Huỳnh Ngọc Anh Thư, Trưởng phòng Kinh doanh công ty Duy Phát, chia sẻ: "Việc tham gia Alibaba.com giúp chúng tôi tiếp cận nhanh hơn với những buyer quốc tế chuyên nghiệp và đầy tiềm năng. Với công cụ phù hợp và đội ngũ tận tâm, chúng tôi đã biến những thách thức ban đầu thành đơn hàng thực tế và tăng trưởng dài hạn".

Thu Sương

