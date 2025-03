Asia Clean Capital Vietnam nhận giải thưởng danh giá

Sự kiện này, do FirstVIEW, một công ty hàng đầu về thông tin kinh doanh toàn cầu, diễn ra vào ngày 5 tháng 3 năm 2025 tại Singapore.

Ông Leong Wei Lik, Tổng Giám đốc Điều hành của ACCV, đã được trao giải thưởng "Team & Leadership Excellence Award" vì thành tích lãnh đạo nổi bật và những đóng góp lớn của mình, đạt danh hiệu "Leader of the Year in Renewable Energy Finance".

Ngoài ra, Bà Lê Kim Khánh, Giám đốc Vận hành của ACCV, đã nhận giải thưởng "Top CFO Award" vì thành tích lãnh đạo xuất sắc trong tài chính bền vững, góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy đầu tư năng lượng tái tạo và phát triển cơ sở hạ tầng xanh tại Việt Nam.

Ông Bruce Hicks, Chủ tịch của Asia Clean Capital Vietnam, cho biết. "Những giải thưởng này là minh chứng cho sự cống hiến của họ và nỗ lực chung của toàn đội ngũ chúng tôi. ACCV cam kết tiếp tục đóng góp vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của Việt Nam, tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng và tác động tích cực trong sự phát triển của cộng đồng và xã hội Việt Nam".

"Bà Lê Kim Khánh nhận giải thưởng Top CFO Award"

ACCV hiện đang tập trung vào các khu công nghiệp, tận dụng các thỏa thuận mua điện trực tiếp (DPPA) để cung cấp cho các khách hàng lớn. Ngoài ra, ACCV phát triển độc lập các dự án cho các cơ sở nhỏ hơn, đảm bảo một cách tiếp cận toàn diện để đáp ứng các nhu cầu năng lượng đa dạng.

Với sự nhấn mạnh vào việc cung cấp các giải pháp chất lượng cao, chuyển đổi số và dịch vụ hướng tới khách hàng, mục tiêu của ACCV là giúp các doanh nghiệp chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Mục tiêu lớn của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp giải pháp năng lượng sạch hàng đầu tại Đông Nam Á, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam nói riêng và cả khu vực nói chung.

Asia Clean Capital Vietnam (ACCV) là một công ty con của Asia Clean Capital, cam kết thúc đẩy các giải pháp năng lượng tái tạo trên khắp Châu Á. ACCV chuyên về đầu tư, phát triển và vận hành các dự án năng lượng mặt trời và năng lượng gió tại Việt Nam…