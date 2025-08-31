Bosch Rexroth tham gia triển lãm tự động hoá thế giới tại Việt Nam

Ngày 27-8, Bosch Rexroth Việt Nam - thành viên Tập đoàn Bosch đã tham gia Triển lãm Tự động hoá thế giới tại Việt Nam (Automation World Vietnam 2025) tại WTC TP HCM, với loạt giải pháp tự động hóa toàn diện từ hệ sinh thái điều khiển.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp sản xuất tìm kiếm giải pháp linh hoạt và hiệu quả hơn, Bosch Rexroth hướng tới mục tiêu hỗ trợ xây dựng Nhà máy thông minh - Smart Factory tại Việt Nam.



Khu vực trưng bày sản phẩm Bosch Rexroth tại Automation World Vietnam 2025

Ông Lê Hoàng Việt, Tổng giám đốc Bosch Rexroth Việt Nam, chia sẻ về mục tiêu tham gia sự kiện: “Các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đang đối diện nhiều thách thức trong việc kết nối và tối ưu hóa hệ thống. Tại Automation World Vietnam 2025, chúng tôi mang đến các giải pháp tự động hóa toàn diện, giúp doanh nghiệp vận hành linh hoạt hơn, nâng cao hiệu suất và gia tăng năng lực cạnh tranh".

Với kim chỉ nam đó, Bosch Rexroth tại triển lãm đã giới thiệu bốn nhóm giải pháp chủ lực – nền tảng quan trọng để xây dựng Nhà máy thông minh, gồm: Hệ sinh thái Tự động hóa, Robot cộng tác Kassow, Công nghệ tuyến tính và Giải pháp liên kết.







Khách tham quan gian hàng của Bosch Rexroth tại sự kiện

Với danh mục giải pháp trên, Bosch Rexroth Vietnam mang đến cách tiếp cận toàn diện cho sản xuất hiện đại. Các công nghệ này không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất và chất lượng sản phẩm, mà còn tạo nền tảng để thích ứng nhanh với thay đổi của thị trường, đáp ứng xu hướng Công nghiệp 4.0 một cách chủ động và bền vững.

