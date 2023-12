Căn hộ The Privia – Khang Điền mở bán thành công 90% giỏ hàng trong đợt 1

The Privia gây bất ngờ cho toàn thể quan khách khi công bố giá bán chính thức sát mức rumor 48 triệu/m2, vượt mong đợi của mọi người. Đa số khách đều có nhu cầu mua thực, lượng đặt chỗ vượt quá dự kiến, Khang Điền quyết định mở bán thêm một phần tháp A, thay vì chỉ có tháp B và C như ban đầu.



Khách đến từ 6:00 sáng, chỉ 3 giờ sau đã kín cả khán phòng

Lý giải sức hút của The Privia, đến từ chính sách đột phá, "hỗ trợ lãi suất 0% & ân hạn nợ gốc 24 tháng". Khách hàng chỉ cần thanh toán từ 600 triệu đồng ban đầu ( 20% giá trị căn hộ), ngân hàng cho vay 75% và hỗ trợ không trả lãi & gốc trong 2 năm (*). Ngoài ra, nếu có vốn nhàn rỗi, có thể chọn thanh toán nhanh 70% và nhận quà tặng lên đến 10% giá trị hợp đồng mua bán (HĐMB) bằng tiền mặt (*).

Khu vực làm hồ sơ giao dịch luôn sôi nổi

Mua The Privia, đảm bảo chủ quyền sở hữu, "có nhà, có sổ", an toàn tài sản, an tâm tiến độ. Theo đó, The Privia đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan chức năng và chứng thư bảo lãnh từ ngân hàng Vietinbank.

Ngoài ra, đa số khách hàng đã trực tiếp tham quan căn hộ mẫu và tận mắt chứng kiến công trình thực tế tại The Privia, vẫn luôn giữ nhịp thi công đồng bộ, sáng đèn mỗi đêm, hạ tầng cảnh quan dần hoàn thiện và đẹp lên từng ngày, nên nhanh chóng quyết định tiến hành giao dịch.

Tháp A đã lên đến tầng 18, tháp B tầng 21 và tháp C đang thi công tầng mái. Dự kiến cất nóc vào Q1.2024, bàn giao cuối năm sau

Lượng giao dịch ấn tượng, đánh dấu cột mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực của Tập đoàn, không chỉ mang đến cho khách hàng một không gian sống chất lượng, đa tiện ích, đa trải nghiệm, mà còn là một tổ ấm bình yên, hạnh phúc mỗi khi trở về.

Sau khi chọn được căn ưng ý, khách hàng sẽ tiến hành ký thỏa thuận đặt cọc

Tiện ích đủ đầy, bàn giao chất lượng



The Privia tọa lạc đường An Dương Vương, tâm điểm 3 quận (Bình Tân, Q.6, Q.8), chỉ 20 phút về Q.1 theo Đại lộ Võ Văn Kiệt, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tiện ích trong khu vực khi cách Aeon Mall Bình Tân, bến xe Miền Tây khoảng 3 - 5 phút…



The Privia liền kề công viên Lý Chiêu Hoàng rộng 6.000m2, không khí luôn trong lành, mát mẻ

The Privia mang đến cuộc sống vui khỏe mỗi ngày, cư dân được tái tạo năng lượng với tiện ích đa năng, rèn luyện thể chất trong phòng yoga, gym, tận hưởng làn nước mát trong hồ bơi vô cực dài 50m, trẻ nhỏ có khu vui chơi thiếu nhi, mỗi thành viên gia đình thêm gắn kết tại khu BBQ sân vườn.

The Privia được bàn giao hoàn thiện cơ bản từ những thương hiệu uy tín (*): cửa chính gỗ An Cường tích hợp khóa từ điện tử Hafele (Đức), thiết bị bếp vòi - chậu rửa Malloca (Tây Ban Nha), tủ bếp trên - dưới bằng gỗ MDF phủ Melamine chống ẩm, mặt bếp lát đá tự nhiên…