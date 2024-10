CapitaLand Development khởi công The Senique Hanoi, dự án thứ 3 trong năm 2024

Sở hữu diện tích 2,1 ha, dự án sẽ cung cấp khoảng 2.150 căn hộ chất lượng, hướng đến mục tiêu tái định hình chuẩn sống đô thị hiện đại trong khu vực. Đây là dự án thứ ba được CLD khởi công trong năm nay. The Senique Hanoi là bước tiến quan trọng trong cam kết lâu dài của Tập đoàn nhằm mở rộng danh mục nhà ở lên 27.000 căn vào năm 2028.

CLD công bố lễ khởi công The Senique Hanoi, dự án căn hộ mới nhất của Tập đoàn tại phía Đông Thủ đô trong sáng 17-10

Cột mốc quan trọng này tiếp nối thành công của Lumi Hanoi, một dự án nhà ở khác của CLD được khởi công vào tháng 3 năm nay và đã ghi nhận thành tích ấn tượng khi 99% căn hộ được bán ra qua ba giai đoạn kéo dài trong bảy tháng.



Ông Ronald Tay, Tổng Giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), cho biết: "Lễ khởi công The Senique Hanoi hôm nay không chỉ là sự khởi đầu cho một dự án mới mà còn thể hiện cam kết sâu sắc của CLD trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi đô thị ở Việt Nam. Chỉ trong năm 2024, Tập đoàn đã khởi công ba dự án lớn: Sycamore, Lumi Hanoi và The Senique Hanoi. Các dự án này có tổng giá trị phát triển ước đạt trên 2,6 tỷ đô la Singapore (khoảng 47 nghìn tỷ đồng). Điều này phản ánh niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. The Senique Hanoi thể hiện một bước tiến đáng kể trong cam kết mở rộng danh mục nhà ở của Tập đoàn lên 27.000 căn vào năm 2028. Chúng tôi tin rằng The Senique Hanoi sẽ góp phần định hình chuẩn sống ở phía Đông Hà Nội, tương tự như vai trò của Lumi Hanoi ở phía Tây Thủ đô".

Ông Tay cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các chủ đầu tư hàng đầu đến từ Nhật Bản: "Chúng tôi vinh dự khi được hợp tác với các đơn vị uy tín đến từ Nhật Bản là Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development trong dự án này. Chuyên môn dày dặn của họ từ thị trường Nhật Bản đã và đang tạo dựng nhiều đóng góp có giá trị trên phương diện thiết kế, tích hợp cùng trọng tâm hướng đến sự phát triển bền vững. Những giá trị này đã định hình chất lượng các dự án của CLD qua nhiều thời kỳ, và một lần nữa sẽ thúc đẩy tác động lâu dài mà chúng tôi mong muốn mang đến cho cộng đồng".

Ông Ronald Tay, Tổng Giám đốc CLD (Việt Nam) phát biểu tại sự kiện

Ông Jaya Ratnam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam, nhấn mạnh những đóng góp đáng kể của CLD cho sự phát triển đô thị của Việt Nam: "Những thành tựu của CLD tại Việt Nam phản ánh sự cống hiến của Tập đoàn trong việc thúc đẩy đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tôi tự hào khi chứng kiến những nỗ lực và tăng trưởng không ngừng của CLD khi đã và đang thiết lập nên những chuẩn mực mới cho sự phát triển đô thị bền vững tại thị trường này".

The Senique Hanoi: Sự kết hợp hài hòa giữa nét kiến trúc phương Đông và Tây

Tọa lạc tại khu vực phía Đông sôi động của Thủ đô, The Senique Hanoi có quy mô 2,1 ha và có tổng giá trị phát triển ước đạt 600 triệu đô la Singapore (10,8 nghìn tỷ đồng). Dự kiến hoàn thành vào năm 2027, dự án sở hữu khả năng kết nối thuận tiện đến các trục đường lớn và các tuyến metro số 1 và 8 trong tương lai.

Phối cảnh mặt đứng dự án The Senique Hanoi

Lấy cảm hứng từ nét văn hóa kiến trúc mây tre đan truyền thống, và đương đại, The Senique Hanoi là sự kết hợp và là tác phẩm độc bản ghi dấu ấn "Đông" - "Tây" ngay trong lòng Hà Nội. Những nét giao thoa này được thể hiện tinh tế qua thiết kế kiến trúc, cảnh quan và nội thất, đồng thời trong hệ thống tiện ích của dự án.

Dự án cung cấp khoảng 2.150 căn hộ thuộc ba tòa tháp 37 tầng. Khách hàng có thể lựa chọn đa dạng loại hình căn hộ, từ một phòng ngủ với diện tích từ 42m2, đến bốn phòng ngủ với diện tích lên đến 186m2. Dự án cũng tích hợp các căn hộ duplex và penthouse với diện tích từ 118m2 đến 430m2. Mô hình phòng tắm được thiết kế theo quy chuẩn an toàn cho người cao tuổi sẽ được thiết kế trong các căn hộ hai ngủ với diện tích từ 80m2 trở lên, cũng như các căn ba hay bốn phòng ngủ.

The Senique Hanoi hứa hẹn thiết lập nên chuẩn sống đô thị phá cách thông qua một cộng đồng dân cư khép kín, đi cùng hàng loạt tiện ích hiện đại. Điển hình như phòng quay phim và tương tác trực tuyến dành cho các chuyên gia kỹ thuật số và những người sáng tạo nội dung. Các tiện nghi khác bao gồm bể bơi dài 50m, khu vườn trên không kết hợp chốn nghỉ ngơi, không gian làm việc chung và phòng mô phỏng sân gôn 3D. Ngoài ra còn có khu vui chơi dành riêng cho gia đình có trẻ nhỏ.